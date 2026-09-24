Noua platformă a Guvernului dezvăluie veniturile șefilor de la stat. Un salariu sare de 100.000 de lei pe lună

Guvernul României a lansat platforma guvernanta.gov.ro, un portal public prin care sunt centralizate informații despre conducerile a 121 de companii de stat. Datele publicate includ informații despre persoanele aflate în poziții de conducere, veniturile acestora, contractele de mandat și situațiile în care aceleași persoane ocupă simultan mai multe funcții.

Platforma a fost creată la inițiativa viceprim-ministrului Oana Gheorghiu și urmărește să ofere acces public la informații referitoare la companiile de stat aflate sub autoritatea instituțiilor publice tutelare centrale.

Potrivit informațiilor publicate de Guvern, sunt vizate 121 de companii active aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea unei instituții publice tutelare centrale. Portalul include și date despre persoanele care ocupă funcții de conducere în aceste companii.

„Concret, platforma oferă acces la peste 1.350 de documente publice în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, referitoare la membrii consiliilor de administrație ori supraveghere și directoratul. Dintre acestea, peste 650 sunt CV-urile persoanelor aflate în funcții de conducere și alte peste 600 reprezintă contracte de mandat”, se arată în comunicat.

Primele informații centralizate pe platformă indică diferențe semnificative între veniturile persoanelor care ocupă funcții de conducere în companiile de stat. Datele publicate arată că o persoană primește lunar peste 100.000 de lei. Alte 36 de persoane au venituri lunare cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei. În același timp, 115 persoane figurează cu venituri între 25.000 și 50.000 de lei pe lună.

Categoria cu cele mai multe persoane menționate în datele agregate este cea a veniturilor de până la 25.000 de lei lunar. Potrivit Guvernului, în această situație se află peste 370 de persoane care ocupă funcții de conducere în companiile analizate.

„Din informațiile agregate, peste 100 persoane cumulează cel puțin două funcții în același timp. Peste 370 persoane încasează lunar venituri de până la 25.000 lei, 115 încasează venituri între 25.000-50.000 lei, 36 încasează venituri între 50.000 și 100.000 lei, iar o persoană încasează lunar peste 100.000 lei”, mai arată Guvernul României.

Platforma centralizează, potrivit Executivului, mai mult de 1.350 de documente publice referitoare la persoanele care ocupă poziții de conducere. Printre acestea se află peste 650 de CV-uri și mai mult de 600 de contracte de mandat.

Datele sunt raportate la prevederile OUG nr. 109/2011 și vizează membrii consiliilor de administrație sau de supraveghere, precum și membrii directoratelor companiilor de stat.

Guvernul precizează că publicarea acestor informații face parte dintr-un demers mai amplu referitor la reforma companiilor de stat. Potrivit Executivului, sunt urmărite informații despre competențele, salariile și beneficiile persoanelor care ocupă funcții de mandat.

„Această inițiativă face parte din efortul amplu de reformă a companiilor de stat și de transparentizare a competențelor, salariilor și beneficiilor mandatarilor, un demers necesar pentru buna guvernare și pentru susținerea strategică a poziției României pe plan economic internațional”, mai trasmite Guvernul.

Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a declarat că publicarea informațiilor despre companiile de stat trebuie să permită o evaluare bazată pe datele disponibile despre activitatea acestora și despre persoanele care ocupă pozițiile de decizie.