Peste 1.000 de companii de stat ar putea fi restructurate. Guvernul cere o analiză pentru fiecare întreprindere

Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat vineri Guvernului o analiză preliminară a companiilor publice care ar putea intra în procesul de restructurare. Din cele 1.868 de întreprinderi publice inventariate, 1.098 îndeplinesc criteriile tehnice pentru a fi analizate în vederea restructurării și reducerii numărului companiilor de stat.

În ședința de vineri, Guvernul a analizat o notă privind întreprinderile de stat care intră în perimetrul procesului de restructurare prevăzut de Legea nr. 48/2025.

Documentul a fost prezentat în cadrul atribuțiilor vicepremierului Oana Gheorghiu privind reforma întreprinderilor de stat, debirocratizarea și digitalizarea.

Analiza preliminară a vizat răspunsurile primite în urma solicitărilor de informații transmise instituțiilor publice cu atribuții în domeniu. Au fost identificate inclusiv riscuri privind îndeplinirea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor legale referitoare la reducerea portofoliului de întreprinderi publice și restructurarea celor neperformante.

„Analiza detaliată arată că din cele 1868 de întreprinderi publice, 1098 îndeplinesc criteriile tehnice pentru a fi analizate în vederea restructurării şi reducerii numărului de întreprinderi de stat”, a transmis Guvernul.

Îndeplinirea acestor criterii nu înseamnă automat că toate cele 1.098 de întreprinderi vor fi restructurate. Autoritățile responsabile trebuie să realizeze o analiză pentru fiecare dintre ele și să decidă ce măsuri sunt necesare.

Inventarierea a scos la iveală și o problemă privind raportarea financiară. Din totalul de 1.868 de întreprinderi publice, 533 nu au depus la timp situațiile financiare pentru anul precedent.

Acestea reprezintă 28,5% din totalul companiilor analizate.

Legea nr. 48/2025 obligă autoritățile publice tutelare să stabilească și să justifice clar motivele pentru care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin participații la întreprinderile publice centrale sau locale.

Procesul trebuie să conducă inclusiv la reducerea numărului acestor companii acolo unde menținerea lor în portofoliul public nu este justificată în urma analizei prevăzute de lege.

Următoarea etapă presupune o analiză detaliată realizată de autoritățile publice tutelare pentru companiile care îndeplinesc criteriile prevăzute de lege.

În termen de 20 de zile lucrătoare, acestea trebuie să transmită Cabinetului vicepremierului și Secretariatului General al Guvernului rezultatele analizelor.

Pentru fiecare întreprindere publică trebuie prezentată o decizie fundamentată privind menținerea sau restructurarea acesteia, alături de planul de măsuri și calendarul propus pentru implementare.

Aplicarea acestor măsuri va fi ulterior monitorizată lunar.

Legea stabilește și un termen pentru finalizarea măsurilor privind reducerea portofoliului de întreprinderi publice.

Autoritățile publice tutelare trebuie să dispună măsurile necesare până la 30 iunie 2027.

Guvernul arată că obiectivul procesului este creșterea eficienței întreprinderilor publice și reducerea numărului acestora, astfel încât furnizarea bunurilor și serviciilor publice să se realizeze mai eficient.