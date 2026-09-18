Cutremur în apropiere de Santiago de Chile. Seismul a avut magnitudinea 4,8

Un cutremur cu magnitudinea 4,8 s-a produs vineri în Regiunea Metropolitană Santiago din Chile. Centrul Seismologic Național al Universității din Chile a localizat seismul la numai 4 kilometri nord-vest de Farellones, la o adâncime de 98 de kilometri.

Informațiile confirmă datele inițiale furnizate de Centrul Seismologic Euro-Mediteraneean (EMSC), care estimase inițial magnitudinea la 5,0, înainte de a o revizui la 4,8.

Potrivit datelor oficiale publicate de Centrul Seismologic Național din Chile, cutremurul s-a produs la ora locală 13:52:07, respectiv 16:52:07 UTC.

Epicentrul a fost stabilit la 4 kilometri nord-vest de Farellones, o localitate aflată în zona montană din Regiunea Metropolitană Santiago. Coordonatele calculate au fost 33,330 grade latitudine sudică și 70,350 grade longitudine vestică.

Adâncimea seismului a fost de 98 de kilometri, iar autoritățile chiliene au calculat o magnitudine de moment de 4,8. EMSC a publicat aceeași magnitudine după ce estimarea inițială de 5,0 a fost revizuită.

Regiunea Metropolitană în care s-a produs seismul include capitala Santiago.

Datele Centrului Seismologic Național arată că seismul din apropierea capitalei nu a fost singurul înregistrat vineri în Chile și în zonele monitorizate de instituție.

Cu aproximativ două ore înainte, la ora locală 11:42, fusese înregistrat un cutremur cu magnitudinea 4,1 la 26 de kilometri nord-est de Putre. Acesta s-a produs la o adâncime de 149 de kilometri. În cursul dimineții au mai fost raportate mai multe seisme de magnitudine mai redusă.

Cutremurul din apropierea Santiago a fost însă cel mai puternic dintre evenimentele listate pentru Chile de Centrul Seismologic Național până în acel moment al zilei.

EMSC a estimat inițial magnitudinea la 5,0, după care a coborât-o la 4,8. Centrul Seismologic Național din Chile indică la rândul său o magnitudine de 4,8 și o adâncime de 98 de kilometri.

În datele oficiale disponibile până la ora publicării știrii nu apar informații privind victime sau pagube materiale provocate de seism.