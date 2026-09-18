Cutremur în apropiere de Santiago de Chile. Seismul a avut magnitudinea 4,8
SURSA FOTO: Dreamstime / Cutremur puternic în nord-vestul Turciei. Replici resimțite până la Istanbul și Izmir
Un cutremur cu magnitudinea 4,8 s-a produs vineri în Regiunea Metropolitană Santiago din Chile. Centrul Seismologic Național al Universității din Chile a localizat seismul la numai 4 kilometri nord-vest de Farellones, la o adâncime de 98 de kilometri.
Informațiile confirmă datele inițiale furnizate de Centrul Seismologic Euro-Mediteraneean (EMSC), care estimase inițial magnitudinea la 5,0, înainte de a o revizui la 4,8.
Epicentrul a fost localizat în apropiere de Farellones
Potrivit datelor oficiale publicate de Centrul Seismologic Național din Chile, cutremurul s-a produs la ora locală 13:52:07, respectiv 16:52:07 UTC.
Epicentrul a fost stabilit la 4 kilometri nord-vest de Farellones, o localitate aflată în zona montană din Regiunea Metropolitană Santiago. Coordonatele calculate au fost 33,330 grade latitudine sudică și 70,350 grade longitudine vestică.
Adâncimea seismului a fost de 98 de kilometri, iar autoritățile chiliene au calculat o magnitudine de moment de 4,8. EMSC a publicat aceeași magnitudine după ce estimarea inițială de 5,0 a fost revizuită.
Regiunea Metropolitană în care s-a produs seismul include capitala Santiago.
În Chile s-au înregistrat vineri mai multe cutremure
Datele Centrului Seismologic Național arată că seismul din apropierea capitalei nu a fost singurul înregistrat vineri în Chile și în zonele monitorizate de instituție.
Cu aproximativ două ore înainte, la ora locală 11:42, fusese înregistrat un cutremur cu magnitudinea 4,1 la 26 de kilometri nord-est de Putre. Acesta s-a produs la o adâncime de 149 de kilometri. În cursul dimineții au mai fost raportate mai multe seisme de magnitudine mai redusă.
Cutremurul din apropierea Santiago a fost însă cel mai puternic dintre evenimentele listate pentru Chile de Centrul Seismologic Național până în acel moment al zilei.
EMSC a estimat inițial magnitudinea la 5,0, după care a coborât-o la 4,8. Centrul Seismologic Național din Chile indică la rândul său o magnitudine de 4,8 și o adâncime de 98 de kilometri.
În datele oficiale disponibile până la ora publicării știrii nu apar informații privind victime sau pagube materiale provocate de seism.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.