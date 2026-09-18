Cutremur în România, în această dimineață. Ce magnitudine a avut seismul 

Un seism cu magnitudinea 3,1 s-a înregistrat vineri dimineață în Moldova, în județul Suceava. Cutremurul s-a produs la ora 4:09, conform datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), citate de Agerpres.

Potrivit informațiilor publicate de INCDFP, seismul a avut loc la o adâncime de 21,4 kilometri.

Epicentrul a fost localizat la aproximativ 34 de kilometri sud de Suceava, 58 de kilometri sud de Piatra Neamț, 65 de kilometri sud de Botoșani și 87 de kilometri sud de Roman.

De la începutul lunii septembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 12 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,1.

Cel mai puternic seism produs în România de la începutul acestui an a avut magnitudinea 4,5 și a fost înregistrat pe 26 februarie, în județul Vrancea.

Cutremure de intensitate redusă sunt înregistrate periodic în România, cea mai cunoscută zonă seismică fiind Vrancea. Seisme se produc însă și în alte regiuni ale țării, inclusiv în Moldova, Banat, Crișana, Maramureș sau Transilvania.

Zona Vrancea este urmărită cu atenție în special din cauza cutremurelor care se produc la adâncimi intermediare și care pot fi resimțite pe suprafețe întinse. În cazul seismelor de magnitudine mică, acestea pot trece însă neobservate de populație, fiind detectate doar de aparatura de monitorizare.

Magnitudinea unui cutremur indică energia eliberată în timpul producerii acestuia, în timp ce efectele resimțite la suprafață depind de mai mulți factori, printre care adâncimea, distanța față de epicentru și caracteristicile geologice ale zonei.

INCDFP monitorizează permanent activitatea seismică de pe teritoriul României și publică informații despre cutremurele înregistrate, inclusiv magnitudinea, adâncimea și localizarea acestora.

În timpul unui cutremur, persoanele aflate în interiorul unei clădiri nu trebuie să încerce să iasă în stradă cât timp seismul este în desfășurare și nici să folosească liftul. Este recomandată adăpostirea într-un loc sigur, departe de ferestre, geamuri, mobilier înalt sau alte obiecte care se pot desprinde ori răsturna. Capul și gâtul trebuie protejate, iar, dacă este posibil, adăpostirea se poate face sub o masă sau o piesă de mobilier solidă.

Persoanele surprinse de cutremur în exterior trebuie să se îndepărteze de clădiri, balcoane, stâlpi și cabluri electrice. Șoferii trebuie să oprească într-un loc sigur, evitând podurile, pasajele și zonele în care există obiecte care ar putea cădea, și să rămână în autoturism până la încetarea mișcării seismice.

După cutremur, trebuie luată în calcul posibilitatea producerii unor replici. Dacă imobilul a fost avariat, acesta trebuie părăsit cu atenție, folosind scările, nu liftul. În cazul în care există suspiciuni privind o scurgere de gaze, trebuie evitată folosirea focului sau a oricărei surse care ar putea produce scântei. De asemenea, populația trebuie să urmărească informațiile și recomandările transmise de autorități prin canalele oficiale și, după caz, prin sistemul RO-ALERT.