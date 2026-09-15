Alertă aeriană în România. Mesaje RO-Alert în Tulcea, după detectarea mai multor ținte în apropierea graniței. F-16 au fost ridicate de la sol

O nouă alertă aeriană a fost declanșată marți dimineață, 15 septembrie, în nordul județului Tulcea, după ce sistemele radar au identificat mai multe ținte aeriene pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol, iar populația a primit două mesaje RO-Alert. Ministerul Apărării precizează că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au identificat primele mișcări în apropierea graniței în jurul orei 03:10.

„Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat marţi, 15 septembrie, mai multe ţinte aeriene în Ucraina, în apropierea graniţei cu România. Astfel, în jurul orei 03.10, a fost detectată o ţintă aeriană la aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia”, a transmis MApN.

În urma detectării țintei, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană la Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat pentru a monitoriza situația.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

Primul mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 03:18.

Situația a continuat în cursul dimineții. În jurul orei 04:20 au fost detectate alte două ținte aeriene, de această dată la aproximativ 30 de kilometri nord de Periprava.

Autoritățile au decis transmiterea unui nou mesaj RO-Alert către populația din nordul județului Tulcea. A doua avertizare a fost emisă la ora 04:51.

Ministerul Apărării Naționale precizează că, pe durata incidentului, nu au fost raportate pătrunderi ale țintelor în spațiul aerian al României.

Măsurile de alertare au fost încheiate în cursul dimineții. Alerta aeriană a încetat la ora 05:18.

Incidentul survine în contextul în care autoritățile române monitorizează constant zona de frontieră din apropierea Ucrainei, pe fondul atacurilor desfășurate în apropierea graniței cu România.