Alertă la granița României cu Ucraina în noaptea de sâmbătă spre duminică. Mai multe ținte aeriene, detectate în apropierea frontierei
Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat în noaptea de sâmbătă spre duminică mai multe ținte aeriene care se deplasau în apropierea frontierei cu Ucraina. Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert. MApN precizează că nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian al României.
Țintele aeriene au fost detectate în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina
Incidentul a început sâmbătă, în jurul orei 23:40, când sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a identificat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale dintre România și Ucraina.
În urma detectării acestora, sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă.
„Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă; două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române au fost pregătite pentru decolare”, a transmis MApN.
Aeronavele nu au fost ridicate de la sol, fiind doar pregătite pentru o eventuală intervenție.
Două avioane F-18 spaniole și un elicopter românesc au fost pregătite pentru decolare
Cele două aeronave F-18 aparțin Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, în timp ce elicopterul IAR 330 Puma SOCAT aparține Forțelor Aeriene Române.
În paralel cu măsurile militare, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru declanșarea procedurilor de avertizare a populației din nordul județului Tulcea.
Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 00:10.
„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din Nordul județului Tulcea”, precizează Ministerul Apărării.
Ministerul Apărării subliniază că, pe parcursul incidentului, nu au fost raportate pătrunderi ale țintelor detectate în spațiul aerian național.
Alerta aeriană a rămas în vigoare timp de aproximativ o oră. La ora 00:42, autoritățile au decis încetarea acesteia.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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