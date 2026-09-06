Alertă la granița României cu Ucraina în noaptea de sâmbătă spre duminică. Mai multe ținte aeriene, detectate în apropierea frontierei

Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat în noaptea de sâmbătă spre duminică mai multe ținte aeriene care se deplasau în apropierea frontierei cu Ucraina. Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert. MApN precizează că nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian al României.

Incidentul a început sâmbătă, în jurul orei 23:40, când sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a identificat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale dintre România și Ucraina.

În urma detectării acestora, sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă.

„Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă; două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române au fost pregătite pentru decolare”, a transmis MApN.

Aeronavele nu au fost ridicate de la sol, fiind doar pregătite pentru o eventuală intervenție.

Cele două aeronave F-18 aparțin Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, în timp ce elicopterul IAR 330 Puma SOCAT aparține Forțelor Aeriene Române.

În paralel cu măsurile militare, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru declanșarea procedurilor de avertizare a populației din nordul județului Tulcea.

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 00:10.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din Nordul județului Tulcea”, precizează Ministerul Apărării.

Ministerul Apărării subliniază că, pe parcursul incidentului, nu au fost raportate pătrunderi ale țintelor detectate în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a rămas în vigoare timp de aproximativ o oră. La ora 00:42, autoritățile au decis încetarea acesteia.