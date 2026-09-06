Bărbații îmbătrânesc diferit față de femei. Ce se schimbă în organism între 35 și 45 de ani

Un nou studiu realizat în China arată că bărbații și femeile îmbătrânesc în moduri surprinzător de diferite, iar indicii importante privind aceste procese pot fi observate în rezultatele analizelor de sânge și ale controalelor medicale de rutină. Cercetarea, publicată recent în jurnalul Nature Aging, evidențiază perioade diferite în care organismul suferă cele mai importante transformări în cazul celor două sexe.

Studiul a fost realizat în colaborare de cercetători de la Centrul Național Chinez pentru Bioinformatică (CNCB), din cadrul Academiei de Științe din China (CAS), Institutul de Zoologie al CAS, Spitalul Xuanwu al Universității Medicale din Capitală și alte institute, conform Xinhua.

Oamenii de știință au analizat datele medicale provenite de la peste 104.000 de adulți din întreaga Chină, cu vârste cuprinse între 18 și 98 de ani. Cercetătorii s-au concentrat asupra a 172 de parametri obișnuiți, printre care greutatea, colesterolul și glicemia. Pe baza acestor date au creat așa-numitele ceasuri ale îmbătrânirii, instrumente care indică perioadele în care organismul uman trece prin cele mai importante schimbări de-a lungul vieții.

În cazul bărbaților, cel mai important punct de cotitură în procesul de îmbătrânire a fost identificat între 35 și 45 de ani. În decursul acestui deceniu, metabolismul se modifică vizibil, iar indicele de masă corporală crește, împreună cu nivelurile trigliceridelor și colesterolului.

În cazul femeilor, transformările majore apar mai târziu, între 55 și 65 de ani, perioadă care coincide cu menopauza. În această etapă au loc schimbări hormonale semnificative, asociate cu o creștere a procentului de grăsime corporală și a nivelului colesterolului.

În pofida acestor traiectorii diferite ale îmbătrânirii, cercetătorii au observat că diferențele fizice dintre bărbați și femei tind să se reducă pe măsură ce persoanele înaintează în vârstă.

Studiul a identificat și mai multe substanțe din sânge care se acumulează odată cu înaintarea în vârstă și care sunt asociate cu o îmbătrânire biologică mai rapidă. Printre acestea se numără glucoza, lipidele, acidul uric și doi markeri asociați tumorilor, CEA și HE4.

Pentru a verifica dacă aceste substanțe sunt doar indicatori ai procesului de îmbătrânire sau dacă ar putea contribui efectiv la acesta, cercetătorii au realizat experimente în laborator. Celulele vasculare umane au fost expuse la niveluri mai ridicate ale substanțelor respective, iar acestea au început să prezinte semne clare de senescență, proces prin care celulele își pierd capacitatea de a se divide și de a funcționa normal.

Rezultatele sugerează astfel că factorii identificați în sânge nu sunt doar markeri ai îmbătrânirii, ci ar putea avea un rol activ în accelerarea acestui proces.

Cercetarea aduce și câteva rezultate încurajatoare, indicând faptul că unele efecte ale îmbătrânirii ar putea fi reversibile. Într-un experiment, metformina, un medicament utilizat în mod obișnuit pentru tratarea diabetului, a contribuit la protejarea celulelor împotriva daunelor asociate îmbătrânirii provocate de nivelurile ridicate de glucoză.

Într-un alt experiment, șoarecii care au trecut de la o alimentație bogată în grăsimi la una normală, cu un conținut mai redus de grăsimi, au prezentat îmbunătățiri evidente în ceea ce privește procesul de îmbătrânire a ficatului.

Cercetătorii consideră că aceste rezultate indică faptul că reducerea stresului metabolic prin îmbunătățirea alimentației sau prin controlul glicemiei ar putea reprezenta o strategie pentru încetinirea procesului de îmbătrânire.

„Acest lucru sugerează că reducerea stresului metabolic, prin îmbunătățirea dietei sau prin controlul glicemiei, ar putea fi o strategie potențială de încetinire a îmbătrânirii”, a declarat Xiong Muzhao de la CNCB.

Descoperirile susțin ideea că reducerea poverii metabolice asociate vârstei ar putea fi o strategie promițătoare pentru promovarea unei îmbătrâniri sănătoase. În același timp, cercetarea evidențiază importanța evaluării și a intervențiilor adaptate fiecărui sex pe parcursul întregii vieți.