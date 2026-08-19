Programul de lucru imprevizibil poate afecta sănătatea angajaților. Femeile renunță la job în favoarea sănătății (studiu)

Un program de lucru imprevizibil poate lăsa urme asupra sănătății, chiar și atunci când numărul total de ore nu pare excesiv. Un studiu amplu, realizat pe peste 61.000 de americani, ne arată diferențe importante între bărbați și femei și scoate la iveală un efect adesea ignorat în cercetările despre munca precară.

Un nou studiu aduce o perspectivă asupra efectelor muncii precare, arătând că nu doar numărul de ore lucrate poate influența sănătatea, ci și cât de imprevizibil se modifică programul de lucru de la o lună la alta.

Cercetarea a analizat peste 61.000 de americani de vârstă activă, folosind date corelate din Current Population Survey din Statele Unite ale Americii. Rezultatele arată că variațiile mari ale numărului de ore lucrate sunt asociate cu o probabilitate mai ridicată de deteriorare a stării de sănătate în cazul bărbaților care rămân în continuare angajați.

În cazul femeilor, efectele asupra sănătății par să se manifeste într-un alt mod. Acestea sunt mai predispuse să își reducă programul de lucru, să lipsească de la serviciu sau chiar să părăsească locul de muncă din motive de sănătate.

Un element important al studiului este faptul că cercetătorii au inclus și angajații care și-au redus numărul de ore de muncă, și-au întrerupt activitatea sau au renunțat la locul de muncă din cauza unor probleme de sănătate. Aceste categorii de persoane sunt adesea excluse din cercetările anterioare, ceea ce poate ascunde o parte din efectele reale ale programelor de lucru instabile.

Cercetătorii au analizat atât starea de sănătate autoevaluată de participanți, cât și numărul de ore lucrate de la o lună la alta. Angajații cu un program stabil prezentau variații relativ mici ale numărului de ore lucrate. În schimb, cei ale căror ore se modificau semnificativ au fost considerați ca având un program de lucru foarte volatil.

Un exemplu de astfel de instabilitate este cazul unui angajat al cărui program crește de la 20 de ore într-o lună la 60 de ore în luna următoare, rămâne la 60 de ore încă o lună, iar apoi revine la 20 de ore. Astfel de schimbări bruște pot reprezenta, potrivit studiului, un factor important atunci când sunt analizate consecințele muncii precare asupra sănătății.

În cazul bărbaților, un nivel ridicat de variație a programului de lucru a fost asociat cu o probabilitate estimată de deteriorare a stării de sănătate de 38%, față de 28% în cazul unui angajat care avea un program stabil de 40 de ore pe săptămână.

În același timp, probabilitatea ca starea de sănătate să rămână neschimbată a scăzut constant, de la aproximativ 46% la 38%, pe măsură ce variațiile numărului de ore lucrate au devenit mai mari. În schimb, probabilitatea estimată ca starea de sănătate să se îmbunătățească s-a modificat foarte puțin.

În rândul femeilor care au rămas angajate, cercetătorii nu au identificat o legătură clară din punct de vedere statistic între variațiile programului de lucru și agravarea stării de sănătate autoevaluate. Situația s-a schimbat însă atunci când analiza a inclus și femeile care și-au redus programul, și-au suspendat activitatea sau au părăsit locul de muncă din cauza problemelor de sănătate.

Astfel, probabilitatea estimată ca problemele de sănătate să limiteze activitatea profesională a crescut de la aproximativ 2,5% la aproape 8%, pe măsură ce variațiile numărului de ore lucrate au trecut de la cele mai scăzute la cele mai ridicate niveluri observate în studiu.

Această diferență este importantă deoarece cercetările care analizează exclusiv persoanele care rămân angajate pot exclude tocmai lucrătorii a căror stare de sănătate s-a deteriorat suficient de mult încât să le afecteze capacitatea de a munci.

Fenomenul este cunoscut drept „efectul supraviețuitorului sănătos”. Angajații care se îmbolnăvesc prea grav pentru a continua să lucreze pot părăsi piața muncii, iar în grupul rămas sunt astfel concentrați lucrătorii mai sănătoși. În consecință, riscurile asociate unui loc de muncă sau unui program instabil pot părea mai mici decât sunt în realitate.