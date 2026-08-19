Foametea din 1946-1947 ar putea fi recunoscută drept crimă împotriva umanității în Republica Moldova

O tragedie despre care s-a vorbit prea puțin ar putea primi, la aproape opt decenii distanță, o recunoaștere oficială. Foametea din 1946-1947, care a provocat zeci de mii de victime în Republica Moldova, ar urma să fie calificată drept crimă împotriva umanității, iar memoria celor pieriți va fi protejată printr-o nouă lege.

Foametea provocată în anii 1946-1947 pe teritoriul actual al Republicii Moldova ar putea fi recunoscută oficial drept crimă împotriva umanității, comisă de regimul totalitar sovietic. Guvernul de la Chișinău a aprobat, pe 19 august, avizul asupra unui proiect de lege care prevede recunoașterea și comemorarea victimelor acestei tragedii.

Proiectul prevede măsuri pentru păstrarea memoriei celor care au avut de suferit, inclusiv crearea unor muzee, monumente și memoriale. Totodată, autoritățile analizează posibilitatea introducerii unor sancțiuni pentru negarea sau denaturarea publică a foametei din 1946-1947.

„Foametea din 1946–1947 a afectat peste 100 de mii de familii, iar despre această tragedie s-a vorbit prea puțin de-a lungul mai multor decenii. Este important să cunoaștem ce s-a întâmplat și să păstrăm memoria celor care au avut de suferit”, a menționat ministrul Culturii din Republica Moldova, Dan Suruceanu.

Proiectul mai prevede facilitarea accesului cercetătorilor la documentele din perioada foametei. Documentele relevante ar urma să fie identificate, scanate și puse la dispoziție în format electronic, fără ca originalele să fie mutate din arhivele în care sunt păstrate.

Potrivit documentelor de arhivă, foametea din RSS Moldovenească a fost de zece ori mai devastatoare decât în Rusia și de cinci ori decât în Ucraina. Regimul sovietic a recunoscut că, în total, nu mai puțin de 400.000 de persoane au suferit acut de foame, dintre care cel puțin 123.000 au murit. În aceeași perioadă au fost înregistrate și nu mai puțin de 151 de cazuri de canibalism.

Foametea din RSS Moldovenească este considerată cel mai traumatizant fenomen din istoria recentă a țării, prin numărul de vieți pierdute în timp de pace, depășind ca amploare alte forme de represiune, inclusiv deportările în masă. Un număr important de documente de arhivă indică factorul politic drept declanșator al cataclismului social și al dezastrului umanitar care a urmat.

Într-o notă a Guvernului de la Chișinău privind comemorarea victimelor cataclismului se arată că, spre deosebire de Ucraina și țările baltice, foametea organizată are în Republica Moldova o recunoaștere fragmentară. Nu există în prezent o lege-cadru care să stabilească în mod expres statutul juridic și memorial al acestui fenomen și nici calificarea sa în raport cu categoriile crimelor internaționale. De asemenea, legislația existentă nu stabilește obligațiile autorităților publice privind cercetarea, documentarea, comemorarea și valorificarea patrimoniului aferent.

Normele actuale privind condamnarea regimurilor totalitare și comemorarea victimelor represiunilor politice au un caracter general și nu tratează distinct foametea organizată ca fenomen istoric și juridic. Totodată, legislația în vigoare nu conține prevederi exprese privind condamnarea publică a negării, justificării sau minimalizării publice a foametei organizate din anii 1946-1947. În Republica Moldova, victimele foametei organizate din anii 1946-1947 sunt comemorate anual în cea de-a treia sâmbătă a lunii aprilie.