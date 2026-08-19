Criza carburanților se adâncește în Rusia. Benzina, raționalizată la benzinăriile din Moscova

Criza carburanților se extinde în Rusia, unde șoferii din Moscova se confruntă din nou cu limite la cumpărarea benzinei și cu cozi la stațiile de alimentare. Atacurile cu drone asupra rafinăriilor, cererea sezonieră și problemele de producție au determinat marile companii petroliere să impună restricții tot mai stricte.

Stațiile de alimentare din Moscova au reintrodus limite pentru achizițiile de benzină, pe fondul unei penurii de carburant asociate atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești și creșterii sezoniere a cererii, potrivit distribuitorilor de combustibil și martorilor citați de agenția de presă Reuters.

Lipsa carburanților a început să se accentueze în luna mai și s-a extins ulterior în majoritatea regiunilor Rusiei. În Moscova, benzinăriile reușiseră să relaxeze restricțiile introduse anterior, în luna iunie, însă deficitul a determinat revenirea limitelor.

Ucraina a atacat în mod repetat rafinării rusești, în încercarea de a afecta efortul de război al Moscovei și de a reduce veniturile obținute din sectorul energetic. Pentru a îmbunătăți aprovizionarea pieței interne, autoritățile ruse au interzis exporturile de benzină și motorină, au relaxat cerințele privind calitatea carburanților și au început să importe produse petroliere.

Martorii citați au relatat și despre formarea unor cozi lungi la mai multe stații de alimentare din Moscova și din regiunea înconjurătoare.

Un operator al liniei de asistență pentru clienți a Gazprom Neft a declarat că, la stațiile automate ale companiei din Moscova, vânzările de benzină și motorină au fost limitate la 40 de litri pentru fiecare client.

La celelalte benzinării ale Gazprom Neft, vânzarea de motorină se desfășoară în continuare fără restricții, în timp ce achiziția de benzină este plafonată la 60 de litri pentru fiecare vehicul.

Rosneft, cel mai mare producător de petrol din Rusia, a anunțat că vânzările de benzină au fost limitate la 30 de litri pentru fiecare vehicul la toate benzinăriile sale din țară. În schimb, vânzările de motorină nu sunt supuse unor restricții. Compania i-a avertizat totodată pe clienți că timpii de așteptare la stațiile de alimentare vor crește pe fondul cererii ridicate.

La rândul său, Lukoil a introdus restricții privind vânzarea de combustibil în Moscova și în regiunea înconjurătoare. Compania a explicat că măsurile au fost luate ca urmare a creșterii cererii, a unor lucrări de întreținere neprogramate la rafinăriile sale și a necesității de a menține funcționarea stabilă a benzinăriilor. Lukoil nu a precizat însă cantitatea de combustibil pe care o poate cumpăra fiecare client.

Și Tatneft a impus limite la vânzarea de benzină. Potrivit informațiilor furnizate de linia de asistență pentru clienți a companiei, alimentarea cu benzină la stațiile grupului este limitată la 50 de litri pentru fiecare vehicul.