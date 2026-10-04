Brumă și temperaturi negative în unele zone, căldură în altele. Prognoza pentru 4 octombrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru duminică, 4 octombrie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu cer mai mult senin și temperaturi plăcute pe parcursul zilei.

Diminețile și nopțile vor fi însă răcoroase, iar în depresiuni vremea va fi chiar rece. În aceste zone, temperaturile pot coborî sub pragul înghețului. Izolat va fi ceață, iar în anumite regiuni se va forma și brumă.

Pe parcursul zilei, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va rămâne mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperaturile maxime se vor situa între 18 grade pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului. Minimele vor fi cuprinse între -4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 13 grade în dealurile Crișanei și pe litoral.

Izolat se va forma ceață, în special în zonele unde temperaturile vor fi mai scăzute în primele ore ale zilei. În Transilvania, pe alocuri, va apărea bruma, pe fondul valorilor termice reduse din timpul nopții și al dimineții.

Diferențele dintre temperaturile de la primele ore și cele din timpul zilei vor fi astfel mai pronunțate. În timp ce în unele depresiuni temperaturile vor coborî până la -4 grade, în sudul Banatului maximele pot ajunge la 27 de grade.

Pe litoral, temperaturile maxime vor fi de 18 grade, iar valorile minime pot ajunge la 13 grade. În dealurile Crișanei, minima va fi, de asemenea, de 13 grade. Vântul va avea intensități reduse până la moderate, iar condițiile meteorologice vor rămâne predominant stabile pe parcursul zilei.

În București, vremea va fi frumoasă, iar temperaturile din timpul zilei vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă. Dimineața și noaptea vor rămâne însă răcoroase. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 24 de grade, în timp ce minima va ajunge la 7…8 grade.

În zona periurbană, temperaturile minime vor fi mai scăzute și pot coborî spre 4 grade. Astfel, diferența dintre valorile înregistrate ziua și cele din timpul nopții va fi semnificativă.

Condițiile meteo din Capitală vor rămâne predominant stabile, cu cer senin și vânt slab pe parcursul zilei. Temperaturile se vor menține plăcute în orele de după-amiază.

La munte, vremea va fi frumoasă, însă diminețile și nopțile vor fi reci. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Valorile termice diurne vor crește ușor, astfel că temperaturile din timpul zilei vor fi mai ridicate față de cele înregistrate în primele ore.

Pe timpul nopții și în cursul dimineții, temperaturile vor rămâne scăzute, în special în zonele depresionare. Cerul mai mult senin și vântul slab până la moderat vor caracteriza intervalul prognozat.