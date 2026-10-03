„Unda Kelvin” se apropie! Fenomenul care poate ridica nivelul mării cu 30 de centimetri. Unde va lovi cel mai puternic

Nivelul mării de-a lungul coastei Californiei este prognozat să crească cu aproximativ 30 de centimetri în zilele următoare, pe fondul deplasării unei unde oceanice de mari dimensiuni către vestul Statelor Unite, potrivit celor relatate de AFP.

Fenomenul este cunoscut sub denumirea de „undă Kelvin” și reprezintă o masă de apă caldă care se deplasează sub suprafața oceanului. Apariția și evoluția sa sunt strâns legate de El Niño, fenomen climatic care revine la intervale de doi până la șapte ani și care poate fi asociat cu secetă, inundații și temperaturi-record în diferite regiuni ale lumii.

Spre deosebire de un val obișnuit, „unda Kelvin” nu este vizibilă cu ochiul liber și nu creează condiții favorabile pentru surf. Este vorba despre o cantitate mare de apă caldă care se propagă sub suprafața oceanului, asemenea unor pulsații, pe distanțe de câteva mii de kilometri de-a lungul coastelor. Unda care se deplasează în prezent spre vestul Statelor Unite urmează să ajungă până în Alaska.

Oceanograful Dillon Amaya, de la Universitatea din Carolina de Nord, avertizează că efectele acestei unde pot deveni mai importante atunci când se suprapun cu alte fenomene oceanice și meteorologice. În combinație cu furtunile, hula și mareele, unda Kelvin poate crește „riscul de inundații și de eroziune a plajelor”.

Potrivit cercetătorului, chiar și o modificare relativ redusă a nivelului apei poate avea efecte importante asupra riscului de inundații. „Orice creștere cu 5-10 centimetri a nivelului apei ”dublează practic riscul inundațiilor””, a explicat Dillon Amaya.

În ultimele săptămâni, unele regiuni din sudul Californiei au fost deja afectate de furtuni puternice. În aceste condiții, creșterea temporară a nivelului mării produsă de unda oceanică poate contribui la sporirea riscului de inundare și de eroziune a zonelor de coastă.

Legătura dintre unda Kelvin și El Niño este una directă, fenomenul oceanic reprezentând atât o consecință, cât și un indicator al proceselor care caracterizează apariția episodului climatic. „Unda Kelvin este în același timp o cauză, dar și un simptom al El Nino”, a precizat Dillon Amaya.

Formarea acesteia începe în apele de coastă din zona Indoneziei, în momentul în care alizeele își pierd din intensitate. Slăbirea acestor vânturi permite acumularea unei cantități importante de apă foarte caldă în partea vestică a Pacificului ecuatorial, unde presiunea exercitată asupra apelor de suprafață favorizează menținerea acestei mase de apă.

Dacă vânturile rămân slabe pentru o perioadă îndelungată, masa de apă caldă poate începe să se deplaseze din zona Indoneziei către America de Sud. De acolo, unda poate continua de-a lungul coastei vestice a continentului american.

Atunci când unda Kelvin ecuatorială ajunge în apropierea Americii de Sud, ea se transformă într-o undă de coastă. Aceasta se poate propaga apoi către nord și către sud, urmând linia coastelor continentale.

Pe măsură ce înaintează prin Oceanul Pacific de-a lungul coastelor, unda Kelvin împiedică apa rece din adâncuri să urce în mod obișnuit către suprafață. Reducerea acestui proces de ridicare a apei reci contribuie la încălzirea apelor oceanice de la suprafață.

Această încălzire este asociată cu El Niño, fenomen climatic caracterizat de modificări importante ale temperaturii apelor din Pacificul ecuatorial. Evoluția undelor Kelvin este, astfel, legată de dezvoltarea și intensificarea acestui fenomen pe parcursul mai multor luni.

Dillon Amaya explică rolul acestor unde în evoluția fenomenului climatic prin faptul că „Aceste unde Kelvin constituie așadar, din multe puncte de vedere, motorul fenomenului El Nino. Contribuie la dezvoltare și maturizarea acestuia pe parcursul mai multor luni”.

În prezent, unda care se deplasează spre California se află la nord de Cabo, în Mexic, în zona golfului Californiei. Masa de apă se deplasează cu aproximativ 10 kilometri pe oră, potrivit oceanografului.

Unda urmează să ajungă la San Diego săptămâna viitoare, iar deplasarea sa de-a lungul coastei vestice americane poate continua ulterior către nord, în direcția Alaskăi.