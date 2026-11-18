Tragerea la sorți pentru grupele preliminare ale Campionatului European de Fotbal din 2028 va avea loc duminică, 6 decembrie 2026, la Belfast, începând cu ora 19:00, ora României. La eveniment vor participa toate cele 54 de echipe naționale afiliate UEFA, inclusiv cele patru țări care vor găzdui turneul final: Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor.

Naționala României va face parte din urna a treia valorică, stabilită pe baza clasamentului actual al UEFA Nations League 2026-2027. În urma tragerii la sorți, echipa pregătită de selecționerul României își va afla adversarele din campania de calificare, care se va desfășura între martie și noiembrie 2027.

Cele 54 de reprezentative participante vor fi repartizate în 12 grupe, de la A la L. Șase dintre acestea, respectiv grupele A-F, vor avea câte patru echipe naționale, în timp ce celelalte șase grupe, G-L, vor fi formate din câte cinci echipe.

Meciurile din preliminariile EURO 2028 se vor disputa în perioada martie-noiembrie 2027, însă toate echipele nu vor începe campania de calificare în același timp.

Astfel, formațiile repartizate în grupele cu cinci echipe vor debuta în competiție încă din martie 2027. În schimb, reprezentativele din grupele cu patru echipe vor începe preliminariile abia în septembrie 2027.

Această diferență de calendar este determinată de suprapunerea preliminariilor EURO 2028 cu fazele finale și meciurile de baraj din UEFA Nations League.

Regulamentul prevede și anumite condiții speciale pentru echipele care sunt implicate în play-off-urile Ligii Națiunilor. Acestea, inclusiv România, pot fi repartizate atât într-o grupă cu patru echipe, cât și într-una cu cinci echipe.

Există însă o restricție pentru grupele cu cinci participante: fiecare dintre acestea poate include maximum o singură reprezentativă implicată în play-off-urile UEFA Nations League sau o echipă care a pierdut în sferturile de finală ale Ligii A.

La finalul preliminariilor, cele 12 câștigătoare ale grupelor se vor califica direct la turneul final EURO 2028.

Acestora li se vor alătura cele mai bine clasate opt echipe care termină pe locul secund în grupele preliminare. Prin urmare, primele 20 de locuri disponibile prin intermediul acestei faze a competiției vor reveni câștigătoarelor de grupă și celor mai bune opt ocupante ale poziției secunde.

Regulamentul prevede și o situație specială pentru cele patru țări organizatoare ale turneului final: Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor.

Două locuri la EURO 2028 sunt rezervate țărilor gazdă care nu reușesc să obțină calificarea prin intermediul preliminariilor. Aceste poziții vor reveni celor mai bine clasate două națiuni organizatoare în clasamentul general al preliminariilor, dintre cele care nu câștigă grupa și nu se regăsesc printre cele mai bune opt ocupante ale locurilor secunde.

Ultimele locuri disponibile pentru turneul final vor fi stabilite prin intermediul meciurilor de baraj programate în martie 2028.

Înainte de începerea preliminariilor EURO 2028, naționala României are de disputat un meci de baraj în UEFA Nations League.

În martie 2027, reprezentativa României va juca pentru menținerea în Liga B a competiției, adversara urmând să fie stabilită în urma tragerii la sorți programate vineri, 20 noiembrie 2026.

Printre posibilii adversari ai tricolorilor se numără Estonia, Belarus, Insulele Feroe și Cipru.

Implicarea României în acest play-off al Ligii Națiunilor influențează și posibilitățile de repartizare în grupele preliminare ale Campionatului European. Conform regulamentului, naționala poate ajunge atât într-o grupă cu patru echipe, cât și într-una cu cinci participante, cu respectarea restricțiilor privind componența grupelor.

Cele 54 de echipe naționale au fost repartizate în cinci urne valorice. România se află în urna a treia, alături de alte 11 reprezentative.

Componența urnelor pentru tragerea la sorți din 6 decembrie 2026 este următoarea:

Urna 1: Anglia, Portugalia, Franța, Germania, Spania, Belgia, Țările de Jos, Norvegia, Grecia, Italia, Danemarca și Croația.

Urna 2: Țara Galilor, Serbia, Turcia, Cehia, Elveția, Suedia, Austria, Irlanda de Nord, Slovenia, Bosnia și Herțegovina, Ungaria și Republica Irlanda.

Urna 3: Ucraina, Scoția, Kosovo, Polonia, Israel, România, Georgia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Albania, Islanda și Slovacia.

Urna 4: Estonia, Belarus, Insulele Feroe, Cipru, Finlanda, Republica Moldova, Armenia, Bulgaria, Kazahstan, Luxemburg, Letonia și San Marino.

Urna 5: Malta, Azerbaidjan, Lituania, Andorra, Gibraltar și Liechtenstein.

Prin urmare, România va întâlni în preliminariile EURO 2028 adversare din celelalte urne valorice, componența grupei urmând să fie cunoscută după tragerea la sorți de la Belfast, din 6 decembrie 2026. Poziționarea în urna a treia stabilește categoria valorică din care face parte reprezentativa României înaintea începerii campaniei de calificare.