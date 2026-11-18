Piața globală a bunurilor personale de lux ar urma să crească în 2026, după doi ani de declin, potrivit estimărilor Bain & Company. Vânzările vor avansa lent, însă, pe fondul schimbării preferințelor consumatorilor, al interesului pentru experiențe premium și al reorientării cumpărătorilor chinezi către brandurile locale.

După doi ani consecutivi de scădere, piața bunurilor personale de lux ar urma să revină pe creștere în 2026. Evoluția sectorului rămâne însă incertă pe termen lung, potrivit raportului anual privind perspectivele industriei de lux, publicat, miercuri, de firma de consultanță Bain & Company.

Vânzările de bunuri personale de lux, categorie care include bijuterii, articole de modă, produse de înfrumusețare și ochelari, sunt estimate să crească cu aproximativ 2% în 2026, până la 367 de miliarde de euro (403 miliarde de dolari). Ritmul este inferior mediei anuale de creștere de 5% înregistrate de sector în ultimii 15 ani.

Pentru 2027, Bain & Company estimează o creștere cuprinsă între 0% și 4%, la cursuri de schimb constante. Regiunea Americilor ar urma să rămână principalul motor de dezvoltare al pieței de lux, în timp ce China, care a contribuit semnificativ la expansiunea sectorului înainte de pandemie, va continua să înregistreze o evoluție modestă.

În Europa, piața pare să se stabilizeze, pe fondul redresării treptate a fluxurilor de turiști internaționali, afectate de conflictul din Iran.

În același timp, numărul consumatorilor de bunuri personale de lux a continuat să scadă, ajungând la aproximativ 315 milioane în 2026, față de 330 de milioane în 2025. Unul dintre motive este reorientarea cheltuielilor către experiențe premium, activități recreative și divertisment.

Claudia D’Arpizio, partener senior în cadrul Bain & Company, a explicat că interesul consumatorilor se îndreaptă tot mai mult de la achiziția bunurilor de lux către experiențe precum tratamentele spa, călătoriile și gastronomia rafinată.

„Ceea ce observăm este o deplasare a interesului de la bunurile personale către alte forme de răsfăţ, în special experienţe: masaje la spa, călătorii, dar şi gastronomie rafinată”, a punctat D’Arpizio.

Potrivit estimărilor companiei de consultanță, cheltuielile consumatorilor din segmentul superior al pieței vor compensa și chiar vor depăși pierderile generate de reducerea numărului de clienți care aspiră să intre în această categorie.

Evoluția diferă însă în funcție de tipul produselor. Bijuteriile înregistrează rezultate peste așteptări, în timp ce industria modei se confruntă cu presiuni.

Analiștii Bain & Company observă o creștere a interesului consumatorilor pentru brandurile cu o identitate locală puternică, în special pe piața din China. Intenția consumatorilor chinezi de a cumpăra mărci locale este în prezent de șase ori mai mare decât în 2019. Această tendință este susținută de percepția autenticității culturale și de raportul mai avantajos dintre calitate și preț.

Federica Levato, partener în cadrul Bain & Company și coautoare a raportului, a precizat că orientarea către mărcile locale se manifestă în toate categoriile de produse și este vizibilă inclusiv în rândul Generației Z. Potrivit ei, fenomenul a fost observat pentru prima dată în acest an.