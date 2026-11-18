Termoenergetica București anunță îmbunătățirea alimentării cu apă caldă și căldură în mai multe zone ale Capitalei. Măsurile vin după repornirea centralei București Vest, pe 15 noiembrie, și redistribuirea punctelor termice între centrale. Compania estimează că efectele vor fi resimțite treptat de consumatori, în următoarele 24 de ore.

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a anunțat miercuri modificări în alimentarea cu energie termică a Capitalei.

După repornirea CTE București Vest, pe 15 noiembrie 2026, echipele companiei au reorganizat distribuția punctelor termice.

Modificările au permis reducerea sarcinii suportate de centralele București Sud și Grozăvești.

Potrivit Termoenergetica, parametrii agentului termic furnizat de CTE București Sud au început să se îmbunătățească de marți seară.

Compania precizează că efectele acestor reglaje vor fi resimțite treptat, inclusiv în zonele aflate la capetele rețelei.

„Îmbunătățirile se vor resimți treptat la consumatorii din zonele menționate, inclusiv la cei aflați la capetele rețelei, în următoarele 24 de ore”, transmite Termoenergetica.

CTE București Sud asigură în prezent alimentarea mai multor cartiere din sectoarele 2 și 3.

Potrivit companiei, îmbunătățirea parametrilor vizează zonele Titan, Vitan, Mihai Bravu și Pantelimon.

Pe lista transmisă de Termoenergetica se mai află Colentina, Fundeni, Iancului și Basarabia.

Sunt incluse și străzile adiacente acestor zone.

Reprezentanții companiei explică faptul că reducerea sarcinii centralei București Sud permite îmbunătățirea temperaturii agentului termic livrat consumatorilor.

Totuși, revenirea la parametri mai buni nu se produce simultan în toate zonele.

Reconfigurarea rețelei a permis și restrângerea ariei alimentate de CTE Grozăvești în Sectorul 6.

Această modificare ar trebui să îmbunătățească furnizarea energiei termice în alte zone deservite de centrală.

În Sectorul 1 sunt vizate zonele Iancu de Hunedoara, Aviației, Dorobanți, Gara de Nord și Nicolae Titulescu.

În Sectorul 2, îmbunătățirile sunt așteptate în anumite părți din Ștefan cel Mare, Lacul Tei, Mașina de Pâine și Oteșani.

Pentru Sectorul 5, Termoenergetica menționează Calea 13 Septembrie, Calea Rahovei, Mărgeanului și Petre Ispirescu.

Măsurile vizează și străzile adiacente zonelor enumerate.

Compania estimează că parametrii se vor îmbunătăți progresiv în intervalul de 24 de ore anunțat.

Termoenergetica a prezentat și explicații privind dificultățile de alimentare cu energie termică a Spitalului Fundeni.

Potrivit companiei, problemele au fost generate de temperatura insuficientă a agentului termic furnizat de ELCEN prin CTE București Sud.

CMTEB solicitase livrarea agentului termic la o temperatură cuprinsă între 80 și 83 de grade Celsius.

Valoarea a fost stabilită în funcție de temperatura exterioară și de viteza vântului.

În schimb, temperatura medie de livrare s-a situat între 60 și 63 de grade Celsius.

Diferența a afectat parametrii de încălzire ai unității medicale.

Reprezentanții Termoenergetica au anunțat că situația de la Spitalul Fundeni a început să se îmbunătățească.

Temperatura agentului termic pentru încălzire era de 36 de grade Celsius marți.

Miercuri dimineață, aceasta ajunsese la 41 de grade Celsius.

Compania estimează că temperatura va continua să crească pe parcursul zilei, pe măsură ce reglajele produc efecte.