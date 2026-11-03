Aproape 2.400 de blocuri din București au probleme cu apa caldă sau căldura. Termoenergetica a publicat cele mai noi date despre sistem

Locuitorii Capitalei racordați la sistemul centralizat de termoficare se confruntă în continuare cu probleme în ceea ce privește furnizarea apei calde și a căldurii. Potrivit celor mai recente informații publicate în platforma Termo Alert, aproximativ 72% dintre imobile au sistemul în funcționare normală, în timp ce peste un sfert sunt alimentate cu deficiențe, iar aproape 2% au furnizarea oprită.

Datele actualizate arată că 2.364 dintre cele 9.213 blocuri și imobile monitorizate sunt deficitare, reprezentând 25,66% din total. Problemele sunt cauzate de disfuncționalități temporare și avarii în rețeaua de termoficare, potrivit explicațiilor oferite de reprezentanții companiei municipale Termoenergetica.

Conform platformei Termo Alert, sistemul de termoficare din București funcționează normal în proporție de 72%. În schimb, 25,66% dintre imobile sunt încadrate în categoria celor deficitare, iar 1,93% au furnizarea oprită.

Din totalul de 9.213 blocuri și imobile monitorizate, 2.364 sunt deficitare, ceea ce reprezintă aproximativ 25,7%. În cazul imobilelor deficitare, problemele sunt împărțite astfel:

9,50% dintre imobile au deficiențe în furnizarea apei calde;

12,41% au deficiențe în furnizarea căldurii;

3,76% se confruntă cu probleme la ambii parametri, atât apă caldă, cât și căldură.

Există și imobile în care furnizarea este oprită complet. Acestea reprezintă 1,93% din totalul blocurilor și imobilelor monitorizate. În această categorie, situația este următoarea:

0,62% dintre imobile au oprită furnizarea apei calde;

0,64% au oprită furnizarea căldurii;

0,67% au oprită furnizarea ambelor servicii.

Reprezentanții Termoenergetica au explicat că disfuncționalitățile din sistemul centralizat sunt provocate de avarii și probleme temporare în rețeaua de termoficare.

O altă cauză este indisponibilitatea temporară a unor capacități de producție a agentului termic. Una dintre centralele care alimentează Capitala se află încă în reparații, după ce a suferit două avarii majore în primăvară. O altă centrală se află în procedura de repornire.

Aceste probleme influențează furnizarea agentului termic către imobilele racordate la sistemul centralizat, iar unele blocuri nu beneficiază de apă caldă și căldură la parametri corespunzători.

De asemenea, există asociații de proprietari care au optat pentru amânarea furnizării încălzirii, prin închiderea vanelor de alimentare de la baza imobilelor.

Datele actualizate din Termo Alert arată că aproape 28% dintre imobilele monitorizate nu au o funcționare normală, fie din cauza deficiențelor în furnizarea agentului termic, fie pentru că alimentarea este oprită.