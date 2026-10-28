Obligație legală pentru proprietarii din blocurile racordate la încălzirea centralizată. Termen-limită pentru montarea contoarelor de apă caldă și căldură

Proprietarii apartamentelor din blocurile racordate la sistemul centralizat de încălzire au la dispoziție până la 31 decembrie 2030 pentru montarea contoarelor individuale de căldură și apă caldă. Legea nr. 168/2026 a prelungit termenul, însă avocatul Gelu Pușcaș avertizează că multe imobile ar putea rămâne necontorizate și după această dată. El atrage atenția asupra posibilelor sancțiuni.

Proprietarii apartamentelor din blocurile racordate la sistemul centralizat de încălzire au termen până la 31 decembrie 2030 pentru montarea contoarelor destinate individualizării consumurilor de căldură și apă caldă.

Avocatul Gelu Pușcaș atrage atenția că amânarea obligației nu garantează conformarea tuturor imobilelor și ridică întrebări privind eventualele sancțiuni aplicabile după expirarea termenului.

Obligația montării contoarelor pentru individualizarea consumurilor de energie termică și apă caldă în apartamentele din blocurile racordate la sistemul centralizat a fost amânată până la 31 decembrie 2030. Prevederea este inclusă în Legea nr. 168/2026, care se aplică din 8 august 2026 și vizează decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, precum și modificarea și completarea unor acte normative.

Actul normativ modifică Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, care stabilește obligațiile referitoare la măsurarea consumurilor individuale de energie în imobilele de tip condominiu.

Potrivit noilor prevederi, contoarele trebuie montate pentru individualizarea consumurilor de energie destinate încălzirii, răcirii și furnizării apei calde la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație din blocurile racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.

Termenul anterior pentru îndeplinirea acestei obligații fusese deja depășit, iar noua lege acordă proprietarilor și celor responsabili de administrarea imobilelor o perioadă suplimentară pentru conformare.

Avocatul Gelu Pușcaș, specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii privind administrarea imobilelor, a comentat modificarea legislativă într-o postare publicată pe pagina „Consultanță Asociații Proprietari”.

Acesta consideră că prelungirea termenului era necesară, având în vedere dificultatea de a monta contoare individuale în toate blocurile racordate la sistemul centralizat până la sfârșitul anului 2026.

„Este o prelungire normală, firească și logică a obligației, în condițiile în care, noi spunem că era imposibil să fie contorizate toate blocurile alimentate în sistem centralizat, până la sfârșitul acestui an”, a scris avocatul.

Gelu Pușcaș atrage însă atenția că nici noul termen nu garantează că toate imobilele vor avea contoare individuale instalate. În opinia sa, este posibil ca, la finalul anului 2030, să existe în continuare numeroase blocuri care nu vor fi realizat contorizarea.

„Cred că la 31.12.2030 vor exista la fel de multe blocuri care nu vor fi realizat contorizările. Rămâne de văzut ce se va întâmpla din punct de vedere al posibilelor sancțiuni”, a transmis avocatul.

Iată postarea sa integrală de pe pagina „Consultanță Asociații Proprietari”.

„𝐂𝐄 𝐔𝐑𝐌𝐄𝐀𝐙Ă 𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐎𝐑𝐈𝐙𝐀 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐕𝐈𝐃𝐔𝐀𝐋 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐑𝐈𝐄𝐓𝐀𝐑𝐈𝐈 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐁𝐋𝐎𝐂 Î𝐍𝐂𝐄𝐏Â𝐍𝐃 𝐂𝐔 𝟑𝟏.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟑𝟎? Regula urmează a se aplica imobilelor de tip condominiu, adică blocurilor, racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică. Este o prelungire normală, firească și logică a obligației, în condițiile în care, noi spunem că era imposibil să fie contorizate toate blocurile alimentate în sistem centralizat, până la sfârșitul acestui an. Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică modificată prin Legea 168/2026 la art. 10 prevede faptul că montarea contoarelor pentru individualizarea consumurilor urmează a deveni obligatorie începând cu 31.12.2030. “(5) În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐩â𝐧ă 𝐥𝐚 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝟑𝟏 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟑𝟎 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐮𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞 pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie. În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor este obligatorie montarea repartitoarelor individuale de costuri. Repartizarea costurilor pentru încălzire este realizată cu repartitoare individuale de costuri care se montează pe toate corpurile de încălzire din fiecare unitate imobiliară în parte sau cu sisteme care utilizează temperatura camerelor din fiecare unitate imobiliară”. Cred că la 31.12.2030 vor exista la fel de multe blocuri care nu vor fi realizat contorizările. Rămâne de văzut ce se va întâmpla din punct de vedere al posibilelor sancțiuni”, a scris avocatul Gelu Pușcaș.

Legea nr. 121/2014, modificată prin Legea nr. 168/2026, stabilește că montarea contoarelor este obligatorie până la 31 decembrie 2030 în imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.

Există însă și situații în care instalarea contoarelor individuale nu este posibilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din perspectiva costurilor. În aceste cazuri, legea prevede obligativitatea montării repartitoarelor individuale de costuri.

Aceste dispozitive se montează pe toate corpurile de încălzire din fiecare unitate imobiliară, iar repartizarea costurilor pentru încălzire se face pe baza valorilor înregistrate. Legea permite și utilizarea unor sisteme care măsoară temperatura camerelor din fiecare unitate imobiliară.

Prin urmare, în cazul apartamentelor din blocurile vizate de prevedere, individualizarea consumului trebuie realizată printr-o soluție de măsurare adecvată, în funcție de posibilitățile tehnice și de eficiența costurilor.

O altă modificare importantă privește categoria imobilelor pentru care se aplică obligația.

Din textul actualizat al legii a dispărut referirea la apartamentele din blocurile dotate cu o sursă proprie locală de producere a energiei termice, în sistem de distribuție orizontală.

Astfel, prevederea privind termenul de 31 decembrie 2030 se referă la imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.