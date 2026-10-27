EXCLUSIV Dumitru Costin: „Nvidia, Google și Facebook ar fi fost dispuse să investească miliarde de euro în România.” Liderul BNS acuză lipsa de reacție a Guvernului
SURSA FOTO: Capital.ro
Dumitru Costin, liderul Blocului Național Sindical (BNS), a declarat că mai multe mari corporații din economia digitală și-ar fi exprimat disponibilitatea de a investi miliarde de euro în România, prin dezvoltarea a trei hub-uri digitale de anvergură. Potrivit acestuia, reprezentanții companiilor au discutat cu oficiali guvernamentali la începutul anului 2026, însă autoritățile nu ar fi oferit ulterior niciun răspuns concret. În cadrul podcastului „Contrapunct”, publicat marți, 27 octombrie 2026, pe canalul de YouTube „HAI România!”, Dumitru Costin a explicat că propunerea viza investiții în infrastructura digitală, centre de date și sectorul energetic.
România ar fi putut atrage investiții de miliarde de euro în infrastructura digitală
Liderul BNS a relatat că, la începutul anului, a facilitat o întâlnire între reprezentanții unei structuri internaționale care reunește aproximativ 50 dintre cele mai importante corporații din economia digitală și oficiali ai Guvernului României.
Potrivit lui Dumitru Costin, discuțiile au durat aproape două ore și au avut loc în prezența vicepremierului și a șefului Cancelariei prim-ministrului, premierul nefiind disponibil în ziua respectivă.
Reprezentanții companiilor ar fi prezentat atunci disponibilitatea de a investi miliarde de euro în România, unde identificaseră condiții favorabile pentru dezvoltarea a trei hub-uri digitale importante.
Printre avantajele menționate s-ar fi numărat poziția geografică, clima, disponibilitatea resurselor de apă, potențialul energetic și existența unei forțe de muncă bine pregătite în domeniul tehnologiei informației.
Dumitru Costin a explicat că dezvoltarea unor astfel de infrastructuri presupune un consum constant de energie electrică, deoarece centrele de date funcționează permanent. În opinia reprezentanților companiilor, investițiile ar fi putut include și proiecte în sectorul energetic, necesare pentru asigurarea alimentării continue a infrastructurii digitale.
Liderul sindical a susținut că România ar fi avut un avantaj față de Grecia, țară în care aceiași investitori ar fi analizat posibilitatea dezvoltării unor proiecte similare. Pe lângă condițiile climatice și resursele de apă, România ar dispune de mai multe persoane cu competențe în IT și în domeniile asociate economiei digitale.
Printre companiile reprezentate în cadrul demersului s-ar fi aflat Nvidia, Google și Facebook, potrivit relatării lui Dumitru Costin.
Liderul BNS reclamă lipsa unui răspuns din partea autorităților
Deși reprezentanții companiilor și-ar fi exprimat interesul pentru investiții de amploare, Dumitru Costin a afirmat că demersul nu a primit un răspuns din partea autorităților.
Acesta a susținut că reprezentanții mediului de afaceri au identificat Blocul Național Sindical drept un interlocutor instituțional preocupat de transformările economiei și de viitorul pieței muncii. În acest context, sindicatul ar fi fost implicat și în discuțiile privind competențele necesare pentru dezvoltarea infrastructurii digitale.
Potrivit liderului BNS, în urma colaborării desfășurate în vara anului 2026 a fost identificat un prim portofoliu de 15 meserii și calificări noi, considerate necesare în România.
Acestea ar urma să răspundă inclusiv nevoilor infrastructurii IT publice, utilizate de Guvern, ministere și instituții precum Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe.
Dumitru Costin a precizat că noile calificări nu ar necesita neapărat studii doctorale, ci ar putea fi dobândite prin forme de pregătire de nivel mediu. Astfel, dezvoltarea unor programe de formare profesională ar putea contribui la pregătirea angajaților pentru locurile de muncă asociate economiei digitale.
Investițiile strategice ar fi putut avea și implicații de securitate
În cadrul discuțiilor cu oficialii români, reprezentanții companiilor ar fi invocat și posibilele implicații strategice ale investițiilor pentru relația cu Statele Unite.
Potrivit relatării lui Dumitru Costin, aceștia au susținut că realizarea unor investiții strategice pe teritoriul României ar putea determina Guvernul federal american să mențină trupe în țară pentru protejarea infrastructurii și a intereselor economice implicate.
Liderul BNS a legat această argumentație de discuțiile privind retragerea unor militari americani din România și revenirea lor în Statele Unite.
Dumitru Costin: – La începutul acestui an, i-am dus Guvernului României, le-am dat posibilitatea să interacționeze cu cea mai mare structură și cea mai importantă structură asociativă de la nivel mondial, care reunește circa 50 cele mai importante corporații planetare în economie digitală. I-am dus la Guvernul României pentru a se întâlni, am avut o întâlnire, am discutat cu premierul, n-a fost disponibil în ziua respectivă când ăștia veneau de la Atena, m-am întâlnit însă cu doamna vicepremier, plus șeful cancelar, a fost o discuție de vreo aproape două ore, în care ăștia au venit și au spus: Suntem interesați de România. Suntem dispuși să venim cu investiții de miliarde în România pentru că România se pretează pentru crearea de trei hub-uri digitale de anvergură. Pentru că aveți poziționare geografică bună, aveți o climă rezonabilă.” Ei veneau de la Atena, unde Guvernul Grec era interesat de a-i aduce și a investi în Grecia. Au spus: „Spre deosebire de Grecia, unde vara temperaturile se duc 40 plus constant, la voi clima este mai ok. Aveți mult mai multă apă teritorial decât Grecia, pentru că avem nevoie de apă pentru răcirea sistemelor, aveți de asemenea un potențial energetic care poate să fie orientat. Plus că putem să aducem investiții. Sunt orașe artificiale care sunt găzduite ferme de servere ale marilor corporații. Aveți potențial energetic și vă aducem și investiții în energie, că acolo avem nevoie de energie în bandă, pentru că alea consumă non-stop, nu consumă doar când produc fotovoltaicele voastre sau când bate vântul pe eoliene. Și în plus mai aveți un atu față de Grecia. Aveți un portofoliu de resurse umane pe zona asta de competențe pe economia digitală, IT, net superior.” Gândește-te că acolo reprezentau, spre exemplu, la vremea respectivă, cea mai mare companie de pe planetă: Nvidia. O mulțime de alte: Google, Facebook, toate marile corporații erau dispuse să vină către România. Zero feedback. Zero feedback. De ce au venit către mine? Pentru că știu că eu constant, pe ce-ți menționam… m-ai întrebat: „Bă, voi aveți preocupare pentru economia viitorului?” Da. Ne-au identificat ca fiind un interlocutor instituțional preocupat și au zis: „Bă, dar uite, voi aici în piața muncii n-aveți următoarele meserii și calificări.” Cu ei am lucrat în vara acestui an și am identificat un prim portofoliu de 15 meserii și calificări care ar trebui să fie făcute în România, fiind de mare viitor, cel puțin pentru deservirea infrastructurii IT publice pe care o are Guvernul României, pe care o au SRI, SIE și o mulțime de alte instituții din România, Ministerii și așa mai departe. Ar trebui 15 meserii și calificări noi. Atenție! Nu sunt dealea în care îți trebuie doctorate.
Mirel Curea: – Da, da, da.
Dumitru Costin: – Sunt cu pregătire medie. Ei îmi spuneau „Măi, în situația în care România este dezinteresată de niște investiții în anvergură pe care noi le-am putea aduce aici…” și i-au spus, pe exemplu, secretarul general al Guvernului la vremea respectivă și doamnei vicepremier Gheorghiu: „Vedem și preocupările voastre vis-a-vis de migrarea militarilor americani din România înapoi în Statele Unite. Să știți că astfel de investiții strategice făcute pe teritoriul României va obliga Guvernul Federal American să mențină trupe și să securizeze investițiile pe care noi le-am face.”
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