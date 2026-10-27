EXCLUSIV Dumitru Costin: „Nvidia, Google și Facebook ar fi fost dispuse să investească miliarde de euro în România.” Liderul BNS acuză lipsa de reacție a Guvernului

Dumitru Costin, liderul Blocului Național Sindical (BNS), a declarat că mai multe mari corporații din economia digitală și-ar fi exprimat disponibilitatea de a investi miliarde de euro în România, prin dezvoltarea a trei hub-uri digitale de anvergură. Potrivit acestuia, reprezentanții companiilor au discutat cu oficiali guvernamentali la începutul anului 2026, însă autoritățile nu ar fi oferit ulterior niciun răspuns concret. În cadrul podcastului „Contrapunct”, publicat marți, 27 octombrie 2026, pe canalul de YouTube „HAI România!”, Dumitru Costin a explicat că propunerea viza investiții în infrastructura digitală, centre de date și sectorul energetic.

Liderul BNS a relatat că, la începutul anului, a facilitat o întâlnire între reprezentanții unei structuri internaționale care reunește aproximativ 50 dintre cele mai importante corporații din economia digitală și oficiali ai Guvernului României.

Potrivit lui Dumitru Costin, discuțiile au durat aproape două ore și au avut loc în prezența vicepremierului și a șefului Cancelariei prim-ministrului, premierul nefiind disponibil în ziua respectivă.

Reprezentanții companiilor ar fi prezentat atunci disponibilitatea de a investi miliarde de euro în România, unde identificaseră condiții favorabile pentru dezvoltarea a trei hub-uri digitale importante.

Printre avantajele menționate s-ar fi numărat poziția geografică, clima, disponibilitatea resurselor de apă, potențialul energetic și existența unei forțe de muncă bine pregătite în domeniul tehnologiei informației.

Dumitru Costin a explicat că dezvoltarea unor astfel de infrastructuri presupune un consum constant de energie electrică, deoarece centrele de date funcționează permanent. În opinia reprezentanților companiilor, investițiile ar fi putut include și proiecte în sectorul energetic, necesare pentru asigurarea alimentării continue a infrastructurii digitale.

Liderul sindical a susținut că România ar fi avut un avantaj față de Grecia, țară în care aceiași investitori ar fi analizat posibilitatea dezvoltării unor proiecte similare. Pe lângă condițiile climatice și resursele de apă, România ar dispune de mai multe persoane cu competențe în IT și în domeniile asociate economiei digitale.

Printre companiile reprezentate în cadrul demersului s-ar fi aflat Nvidia, Google și Facebook, potrivit relatării lui Dumitru Costin.

Deși reprezentanții companiilor și-ar fi exprimat interesul pentru investiții de amploare, Dumitru Costin a afirmat că demersul nu a primit un răspuns din partea autorităților.

Acesta a susținut că reprezentanții mediului de afaceri au identificat Blocul Național Sindical drept un interlocutor instituțional preocupat de transformările economiei și de viitorul pieței muncii. În acest context, sindicatul ar fi fost implicat și în discuțiile privind competențele necesare pentru dezvoltarea infrastructurii digitale.

Potrivit liderului BNS, în urma colaborării desfășurate în vara anului 2026 a fost identificat un prim portofoliu de 15 meserii și calificări noi, considerate necesare în România.

Acestea ar urma să răspundă inclusiv nevoilor infrastructurii IT publice, utilizate de Guvern, ministere și instituții precum Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe.

Dumitru Costin a precizat că noile calificări nu ar necesita neapărat studii doctorale, ci ar putea fi dobândite prin forme de pregătire de nivel mediu. Astfel, dezvoltarea unor programe de formare profesională ar putea contribui la pregătirea angajaților pentru locurile de muncă asociate economiei digitale.

În cadrul discuțiilor cu oficialii români, reprezentanții companiilor ar fi invocat și posibilele implicații strategice ale investițiilor pentru relația cu Statele Unite.

Potrivit relatării lui Dumitru Costin, aceștia au susținut că realizarea unor investiții strategice pe teritoriul României ar putea determina Guvernul federal american să mențină trupe în țară pentru protejarea infrastructurii și a intereselor economice implicate.

Liderul BNS a legat această argumentație de discuțiile privind retragerea unor militari americani din România și revenirea lor în Statele Unite.