Meta vrea să atragă 95 de miliarde de dolari din acțiuni. Nvidia, AMD și Broadcom, printre potențialii investitori

Meta intenționează să atragă până la 95 de miliarde de dolari prin vânzarea de acțiuni, pentru a-și extinde infrastructura de inteligență artificială. Compania americană a lansat luni primele oferte, în valoare de 35 de miliarde de dolari.

Meta intenționează să atragă până la 95 de miliarde de dolari prin vânzarea de acțiuni, pentru a finanța extinderea infrastructurii necesare dezvoltării inteligenței artificiale. Compania americană a lansat, luni, oferte publice de acțiuni în valoare de aproximativ 35 de miliarde de dolari și vizează atragerea altor 60 de miliarde de dolari printr-un program separat.

Investițiile urmăresc extinderea infrastructurii și creșterea capacității de procesare, necesare pentru dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială. Potrivit comunicatului oficial, Meta urmărește să valorifice oportunitățile din acest domeniu și să ofere superinteligență personală unui număr cât mai mare de persoane și companii, la nivel global.

Planul a atras interesul unor mari producători de cipuri. Nvidia, AMD și Broadcom și-au exprimat intenția de a achiziționa acțiuni Meta în valoare de până la 5 miliarde de dolari.

Meta a lansat deja oferte publice de acțiuni ordinare și preferențiale în valoare de aproximativ 35 de miliarde de dolari, în cadrul planului de finanțare a investițiilor în infrastructura de inteligență artificială.

Compania americană intenționează să atragă alte 60 de miliarde de dolari printr-un program separat, care va fi demarat după introducerea la tranzacționare a unor noi acțiuni fără drept de vot. Această operațiune este așteptată în primul trimestru din 2027.

Compania americană investește masiv în centre de date și cipuri pentru a concura cu OpenAI și Anthropic pe piața inteligenței artificiale. Pentru 2026, Meta estimează cheltuieli de capital cuprinse între 135 și 145 de miliarde de dolari.