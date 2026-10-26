BVB a închis în scădere şedinţa de tranzacţionare de luni, 26 octombrie. Ce acțiuni au înregistrat cele mai mari scăderi

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere pe aproape toţi indicii şedinţa de luni, 26 octombrie 2026. Valoarea tranzacţiilor s-a cifrat la 72,08 milioane de lei.

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere pe aproape toţi indicii şedinţa de luni, 26 octombrie 2026. Valoarea tranzacţiilor s-a cifrat la 72,08 milioane de lei (13,48 milioane de euro), din care 55,71 milioane lei (10,42 milioane euro) tranzacţii cu acţiuni.

Principalul indice al bursei, BET, care include cele mai tranzacţionate 20 de companii listate pe Piaţa Reglementată, s-a depreciat cu 0,77%, până la 34.411,76 puncte.

Indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni, a închis cu o scădere de 0,53%, iar indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a consemnat un declin de 0,77%.

Indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii, a închis în coborâre cu 0,81%, iar BET-NG, care măsoară evoluţia companiilor energetice şi de utilităţi, în minus cu 0,50%.

Indicele BET AeRO, care include companii reprezentative de pe piaţa AeRO, s-a depreciat cu 1,18, în timp ce indicele BET-FI a crescut cu 0,22%.

Pe Piaţa Reglementată, cele mai lichide au fost titlurile Băncii Transilvania, care au generat schimburi de 15,9 milioane de lei, urmate de acţiunile Rompetrol Rafinare, cu 5,74 milioane de lei, şi cele ale Romgaz, cu 5,1 milioane de lei.

Cele mai bune evoluţii au fost înregistrate de acţiunile Rompetrol Rafinare (+14,77%), Armătura (+14,72%) şi Condmag (+13,7%).

Pe de altă parte, cele mai importante scăderi au fost consemnate de acţiunile Mecanica Ceahlău (-10,83%), ale Energopetrol (-7,69%) şi Ropharma (-7,14%).