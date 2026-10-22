Bursa de Valori București a deschis pe roșu ședința de joi, 22 octombrie. Indicele BET a pierdut 0,67% în primele 45 de minute de tranzacționare

Bursa de Valori București (BVB) a deschis în scădere ședința de tranzacționare de joi, majoritatea indicilor principali înregistrând evoluții negative. La aproximativ 45 de minute de la debutul tranzacțiilor, rulajul total al pieței se ridica la 10,28 milioane de lei, echivalentul a 1,93 milioane de euro.

Indicele principal BET, care reflectă evoluția celor mai lichide 20 de companii listate la bursă, consemna un declin de 0,67%. La rândul său, indicele BET-Plus, care urmărește evoluția celor mai lichide acțiuni tranzacționate la BVB, înregistra o scădere de 0,47%.

Evoluțiile negative au fost vizibile și în cazul celorlalți indici reprezentativi ai pieței de capital. BET-XT, care urmărește evoluția celor mai lichide 25 de titluri, se deprecia cu 0,66%.

Indicele BET-BK, utilizat drept reper de randament pentru fondurile de investiții, înregistra o scădere de 0,76%. Acesta era, dintre indicii menționați, cel mai accentuat declin la momentul raportării.

BET-FI, indicele care reflectă evoluția societăților de investiții financiare, consemna o depreciere de 0,59%. În același timp, BET-NG, care urmărește companiile din sectorul energetic și al utilităților, era în scădere cu 0,37%.

O evoluție pozitivă era înregistrată de indicele BET AeRO, care include companii reprezentative de pe piața AeRO. Acesta avansa cu 0,39%, fiind singurul dintre indicii enumerați care se afla pe plus.

Potrivit datelor publicate de Bursa de Valori București, cele mai mari creșteri ale valorii acțiunilor de pe piața reglementată erau înregistrate de UAMT, Rompetrol Rafinare și Societatea de Construcții Napoca.

Acțiunile UAMT se apreciau cu 14,97%, cea mai mare creștere dintre companiile menționate. Pe locul al doilea se situa Rompetrol Rafinare, cu un avans de 14,71%, urmată de Societatea de Construcții Napoca, ale cărei acțiuni creșteau cu 14,68%.

La polul opus, cele mai importante scăderi ale valorii acțiunilor de pe piața reglementată erau consemnate de Chimcomplex Borzești, Erste Group Bank și BRD – Groupe Societe Generale.

Acțiunile Chimcomplex Borzești pierdeau 3,26%, în timp ce titlurile Erste Group Bank se depreciaseră cu 2,59%. Acțiunile BRD – Groupe Societe Generale înregistrau o scădere de 2,17%.

Astfel, la aproximativ 45 de minute de la deschiderea ședinței de joi, piața bursieră din București se caracteriza prin scăderi pentru majoritatea indicilor principali, în timp ce indicele BET AeRO și acțiunile unor companii de pe piața reglementată înregistrau evoluții pozitive.