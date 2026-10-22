Tesla reduce investițiile înaintea unei posibile fuziuni cu SpaceX. Elon Musk mizează pe inteligența artificială și robotică

Tesla și-a redus cu aproximativ 20% estimările privind cheltuielile de capital pentru anul 2026 și a raportat un flux de numerar liber pozitiv în trimestrul al treilea, peste așteptările analiștilor. Rezultatele financiare vin într-un moment important pentru compania condusă de Elon Musk, care analizează posibilitatea unei fuziuni cu SpaceX. În paralel, Tesla continuă să își dezvolte activitățile din domeniul inteligenței artificiale, al vehiculelor autonome și al roboților umanoizi.

Tesla a anunțat miercuri, 21 octombrie, reducerea estimărilor privind cheltuielile de capital pentru anul 2026, după ce investițiile realizate în inteligența artificială și robotică au fost considerabil mai mici decât anticipau analiștii de pe Wall Street.

Compania estimează acum cheltuieli de capital de aproximativ 20 de miliarde de dolari pentru întregul an, față de prognoza anterioară, care depășea 25 de miliarde de dolari. Tesla nu a precizat care sunt domeniile în care intenționează să reducă investițiile, conform Reuters.

În trimestrul al treilea, încheiat la 30 septembrie, cheltuielile de capital au totalizat 4,7 miliarde de dolari. Suma este de două ori mai mare decât cea înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut, dar se situează sub estimarea medie de 7,5 miliarde de dolari a analiștilor, potrivit datelor LSEG.

În același interval, Tesla a raportat un flux de numerar liber pozitiv de 1,53 miliarde de dolari, în condițiile în care analiștii anticipau un consum de numerar de 4,92 miliarde de dolari.

Rezultatul reprezintă o surpriză pozitivă pentru investitori și consolidează poziția financiară a companiei într-o perioadă în care Elon Musk analizează noi oportunități de dezvoltare.

Totuși, reducerea cheltuielilor ridică întrebări cu privire la ritmul viitoarelor investiții. Păstrarea unor rezerve mai mari de numerar poate reprezenta un avantaj financiar înaintea unei eventuale tranzacții, însă investițiile în inteligența artificială, robotaxiuri și roboți umanoizi sunt esențiale pentru planurile de creștere pe termen lung ale Tesla.

Ryan Lee, vicepreședinte senior pentru produse și strategie la Direxion, companie care oferă fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) asociate Tesla, a apreciat că fluxul de numerar liber peste așteptări reprezintă o evoluție favorabilă.

În același timp, acesta a atras atenția că nivelul cheltuielilor de capital, inferior estimărilor, ridică întrebări privind următoarele etape de dezvoltare ale producătorului auto. În opinia sa, investițiile mai reduse sugerează o abordare mai prudentă a competiției din domeniul inteligenței artificiale decât cea anticipată în cazul lui Elon Musk.

Rezultatele financiare au fost publicate într-un moment în care Elon Musk explorează posibilitatea combinării Tesla cu SpaceX, compania sa din industria spațială, ale cărei activități necesită investiții de capital considerabil mai mari.

Marți, 20 octombrie, Musk a declarat că o fuziune între Tesla și SpaceX ar putea reprezenta o idee bună și a confirmat că cele două companii au constituit comitete speciale pentru analizarea unei eventuale tranzacții.

Miercuri, în cadrul unei conferințe telefonice cu analiștii, directorul general al Tesla a precizat că nu are informații suplimentare de comunicat în legătură cu această posibilitate.

O eventuală fuziune ar putea crea o companie care să reunească principalele domenii tehnologice și industriale în care Elon Musk investește pe termen lung.

Noua structură ar putea integra activități din inteligența artificială, energie, robotică, comunicații și transporturi, atât pe Pământ, cât și în spațiu.

O astfel de combinație ar corespunde viziunii antreprenorului privind dezvoltarea unui grup tehnologic și industrial integrat, capabil să utilizeze resurse și tehnologii comune în mai multe sectoare.

Cu toate acestea, o eventuală tranzacție ar trebui să îndeplinească o serie de condiții importante, iar investitorii vor urmări dacă Tesla dispune de resursele și investițiile necesare pentru transformarea proiectelor sale tehnologice în activități comerciale profitabile.

Unul dintre domeniile urmărite este dezvoltarea serviciilor de robotaxi, a căror extindere se desfășoară mai lent decât termenele anunțate anterior de Elon Musk.

În același timp, divizia de energie a Tesla a devenit recent un element de echilibru pentru activitatea auto a companiei.

Sectorul automobilelor continuă să fie atent monitorizat, în condițiile în care producătorii concurenți lansează la nivel mondial modele noi, în numeroase cazuri mai accesibile ca preț.

Tesla continuă să se bazeze într-o proporție importantă pe Model 3 și Model Y, două modele care se află de mai mulți ani în portofoliul companiei.

Thomas Monteiro, analist senior la Investing.com, consideră că o fuziune între Tesla și SpaceX trebuie să depășească în continuare obstacole importante.

Totuși, rezultatele financiare publicate miercuri fac mai evidentă logica economică a unei asemenea tranzacții.

Analistul a explicat că fluxul de numerar pozitiv raportat de Tesla nu provine dintr-o creștere a profitabilității, ci în principal din cheltuieli cu miliarde de dolari mai mici decât cele planificate.

Această evoluție este relevantă în contextul în care SpaceX se pregătește să investească până la 40 de miliarde de dolari într-un singur trimestru.

Reacția investitorilor la rezultatele trimestriale a fost mixtă. Inițial, acțiunile Tesla au crescut cu aproximativ 2% în tranzacțiile desfășurate după închiderea ședinței bursiere, pe fondul fluxului de numerar pozitiv, al îmbunătățirii marjei brute și al veniturilor care au depășit estimările pieței.

Ulterior, evoluția s-a inversat, iar titlurile companiei au ajuns să înregistreze o scădere de aproximativ 2%. De la începutul anului 2026, acțiunile Tesla au pierdut aproximativ 14% din valoare.

Evoluția reflectă atenția acordată de investitori atât performanțelor financiare actuale, cât și planurilor de dezvoltare ale companiei în domenii care necesită investiții importante.

În trimestrul al treilea, veniturile Tesla au rămas aproximativ la același nivel ca în perioada corespunzătoare a anului trecut. Rezultatul a fost obținut în ciuda eliminării creditelor fiscale din Statele Unite care susținuseră vânzările în anul precedent.

Chiar și în aceste condiții, veniturile companiei au depășit estimările analiștilor de pe Wall Street. În schimb, profitul net al Tesla a înregistrat o scădere de 43% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Un indicator favorabil a fost evoluția marjei brute din activitatea auto, calculată fără includerea creditelor de reglementare. Aceasta a ajuns la 18,1% în trimestrul al treilea, peste estimarea de 16,7% a analiștilor, conform datelor Visible Alpha.

Rezultatul indică o performanță mai bună decât anticipa piața în ceea ce privește marja brută a operațiunilor auto, chiar dacă profitul net total a scăzut.

Tesla a anunțat că a încheiat trimestrul al treilea cu cel mai mare volum de comenzi neonorate pentru autoturisme din ultimii patru ani. Compania a explicat că cererea pentru vehiculele sale este în creștere, inclusiv pe fondul prețurilor ridicate ale benzinei, care au stimulat interesul pentru automobilele electrice, în special în Europa.

În perioada iulie-septembrie 2026, Tesla a livrat 486.532 de vehicule.

Pe baza acestei evoluții, compania se îndreaptă către prima creștere anuală a livrărilor din ultimii trei ani. În cadrul conferinței telefonice cu analiștii, Elon Musk a prezentat o perspectivă optimistă asupra cererii pentru automobilele Tesla.

Directorul general a explicat că interesul pentru vehiculele companiei crește rapid și depășește capacitatea actuală de producție cu o marjă semnificativă.

Potrivit acestuia, după mai mulți ani caracterizați de dificultăți și de o evoluție relativ constantă, Tesla ar putea intra într-o nouă etapă de dezvoltare, marcată de o creștere importantă a activității.

Un alt indicator evidențiat de Tesla este creșterea ponderii vehiculelor noi livrate în America de Nord care includ sistemul Full Self-Driving (FSD), în versiunea ce necesită supravegherea șoferului.

În trimestrul al treilea, rata de adoptare a FSD (Supervised) a depășit 75% din livrările de vehicule noi din America de Nord.

Aceasta reprezintă o creștere de aproape 20 de puncte procentuale comparativ cu trimestrul al doilea. Evoluția evidențiază interesul tot mai mare pentru funcțiile avansate de asistență la conducere oferite de Tesla.

Sistemul FSD (Supervised) necesită în continuare supravegherea activă a șoferului și nu transformă automobilul într-un vehicul complet autonom.

Dezvoltarea tehnologiilor de conducere automatizată reprezintă una dintre componentele importante ale strategiei Tesla în domeniul inteligenței artificiale.

Pe termen lung, Tesla urmărește o extindere considerabilă a capacității sale de producție. Compania a anunțat că intenționează să ajungă la o producție anuală de aproximativ 5 milioane de vehicule în jurul anului 2030.

Obiectivul reprezintă o dublare față de nivelul de aproximativ 2,5 milioane de vehicule estimat pentru anul 2026.

Planurile de extindere a producției se desfășoară în paralel cu dezvoltarea proiectelor din domeniul inteligenței artificiale, al robotaxiurilor și al roboților umanoizi.

În acest context, reducerea prognozei privind cheltuielile de capital pentru 2026 și posibilitatea unei fuziuni cu SpaceX reprezintă două dintre principalele elemente urmărite de investitori.

Tesla beneficiază în prezent de o poziție financiară consolidată prin fluxul de numerar liber pozitiv raportat în trimestrul al treilea, în timp ce conducerea companiei își menține obiectivele de dezvoltare pe termen lung.

Tesla își propune să înceapă livrarea robotaxiurilor Cybercab către clienți până la sfârșitul anului 2026, potrivit declarațiilor făcute miercuri de Lars Moravy, vicepreședintele companiei responsabil de ingineria vehiculelor.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe telefonice cu analiștii, organizată după publicarea rezultatelor financiare pentru trimestrul al treilea.

Moravy a explicat că, pe măsură ce Tesla își extinde activitatea, compania intenționează să livreze clienților în principal vehicule concepute integral pentru funcționare autonomă. Cybercab ar urma să fie primul model comercializat în cadrul acestei strategii.

Obiectivul Tesla este ca primele unități Cybercab să ajungă la clienți până la finalul anului 2026, însă lansarea se va desfășura inițial la scară redusă.

Compania intenționează să utilizeze această etapă pentru a acumula experiență în ceea ce privește livrarea vehiculelor autonome, utilizarea acestora de către proprietari și administrarea flotelor.

Pe baza informațiilor obținute în urma primelor livrări, Tesla urmărește extinderea treptată a producției și a distribuției.

Cybercab este unul dintre proiectele centrale ale strategiei promovate de Elon Musk pentru dezvoltarea activităților Tesla dincolo de producția tradițională de automobile electrice.

Vehiculul are două locuri, o caroserie aurie și portiere cu deschidere de tip fluture. Spre deosebire de automobilele convenționale, Cybercab este proiectat să funcționeze autonom, fără volan, pedale sau oglinzi.

Această configurație reprezintă o schimbare importantă față de automobilele obișnuite, dar ridică și probleme de reglementare, deoarece normele federale americane impun, în general, existența unor comenzi manuale.

Planurile Tesla de comercializare a Cybercab se desfășoară în paralel cu o investigație a Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din Statele Unite (NHTSA).

La începutul lunii septembrie, după mai mulți ani în care termenele anunțate de Elon Musk pentru lansarea serviciilor autonome nu au fost respectate, Tesla a început să ofere curse contra cost cu o flotă restrânsă de vehicule Cybercab în Austin, Texas.

Lansarea a atras un interes considerabil din partea susținătorilor companiei și a creatorilor de conținut de pe rețelele sociale.

La numai câteva ore după începerea serviciului, NHTSA a anunțat deschiderea unei investigații privind Cybercab.

Autoritatea americană urmărește să stabilească modul în care Tesla a determinat că vehiculele respectă standardele federale de siguranță.

Investigația se concentrează asupra particularităților de proiectare ale Cybercab, în special asupra absenței comenzilor manuale, precum volanul și pedalele.

Reglementările federale actuale au fost elaborate în urmă cu mai multe decenii, într-o perioadă în care automobilele erau concepute pentru a fi conduse de persoane.

Din acest motiv, standardele impun existența unor elemente de control manual și limitează utilizarea comercială a vehiculelor proiectate fără acestea.

Sistemul american de reglementare a automobilelor diferă de cel utilizat în majoritatea celorlalte țări. În numeroase state, producătorii trebuie să obțină aprobări din partea autorităților înainte de introducerea pe piață a unor modele noi sau a unor tehnologii auto.

În Statele Unite, producătorii pot introduce vehicule pe drumurile publice pe baza unui sistem de autocertificare, prin care declară că produsele respectă standardele federale aplicabile.

Acest mecanism permite lansarea unor tehnologii noi fără o procedură generală de aprobare prealabilă pentru fiecare model, însă producătorii rămân responsabili pentru respectarea cerințelor legale. În cazul Cybercab, NHTSA analizează fundamentul certificării realizate de Tesla.

Autoritatea urmărește inclusiv să stabilească în ce măsură compania a considerat că anumite standarde federale nu sunt aplicabile vehiculului autonom.

Tesla are termen până la 30 octombrie 2026 pentru a transmite un răspuns către NHTSA. Reprezentanții agenției au refuzat să ofere comentarii suplimentare cu privire la investigație.

În același timp, NHTSA a propus modificarea standardelor federale de siguranță pentru a permite utilizarea vehiculelor autonome proiectate fără comenzi destinate șoferilor.

Autoritatea a precizat însă că normele actuale rămân obligatorii până la finalizarea procesului de modificare a reglementărilor.

Prin urmare, extinderea utilizării comerciale a Cybercab depinde și de respectarea cadrului legal existent sau de eventualele modificări ale acestuia.

În cadrul conferinței cu analiștii, Ashok Elluswamy, directorul diviziei de inteligență artificială a Tesla, a prezentat principalele condiții pentru extinderea proiectului Cybercab.

Potrivit acestuia, una dintre prioritățile companiei este obținerea tuturor aprobărilor de reglementare necesare pentru ca vehiculele să poată fi introduse în circulație într-un ritm apropiat de cel al producției.

Tesla urmărește astfel să evite situațiile în care automobilele sunt fabricate, dar nu pot fi utilizate comercial din cauza unor restricții administrative.

Elluswamy consideră că extinderea producției nu ar trebui să reprezinte o dificultate majoră pentru companie.

Acesta a explicat că Cybercab este unul dintre produsele Tesla cel mai ușor de fabricat la scară largă, ceea ce ar putea facilita creșterea volumelor odată ce sunt îndeplinite condițiile necesare.

Din perspectiva companiei, provocarea principală nu este reprezentată de capacitatea industrială, ci de obținerea aprobărilor care să permită introducerea rapidă a vehiculelor în exploatare.

Cybercab face parte din rețeaua de robotaxiuri dezvoltată de Tesla, care include și automobile Model Y echipate cu tehnologii de conducere autonomă.

Unele dintre aceste vehicule Model Y operează cu monitori umani de siguranță, care supraveghează funcționarea sistemelor autonome.

Pe termen lung, Tesla intenționează ca Cybercab să devină principalul model de vehicul fără șofer utilizat în cadrul unei rețele mai extinse de servicii de transport.

Compania urmărește astfel dezvoltarea unei flote specializate, formată în principal din automobile proiectate de la început pentru transport autonom.

Ashok Elluswamy a anunțat că Tesla intenționează să extindă serviciul Cybercab în Dallas în noiembrie 2026.

Această extindere ar urma să reprezinte o nouă etapă în dezvoltarea rețelei de transport autonom, după lansarea serviciului din Austin, în luna septembrie.

Planurile companiei includ atât creșterea numărului de vehicule utilizate în serviciile de transport, cât și introducerea treptată a Cybercab în proprietatea unor clienți.

Deși Tesla urmărește să înceapă comercializarea Cybercab către public până la sfârșitul anului, Elon Musk a precizat că majoritatea vehiculelor vor rămâne în proprietatea companiei.

Acestea vor fi utilizate în principal pentru serviciul de transport de persoane la cerere, dezvoltat de Tesla.

Prin urmare, strategia companiei presupune două direcții de utilizare a Cybercab: comercializarea unor vehicule către clienți și exploatarea unei flote proprii de robotaxiuri.

Modelul de afaceri urmărește extinderea serviciilor de mobilitate autonomă, în paralel cu dezvoltarea producției de vehicule specializate.

Tesla intenționează să înceapă la scară redusă livrările către clienți în 2026 și să extindă ulterior activitatea, pe măsură ce acumulează experiență în administrarea vehiculelor autonome.

În același timp, compania trebuie să clarifice aspectele de reglementare analizate de NHTSA și să obțină aprobările necesare pentru extinderea utilizării comerciale.

Termenul de 30 octombrie pentru răspunsul către autoritățile americane și obiectivul începerii vânzărilor până la sfârșitul anului reprezintă două repere importante pentru proiectul Cybercab.