O nouă platformă de livrări intră pe piața din România. Românii vor putea comanda produse locale direct de la producători

O nouă platformă de livrări, numită Hambar, este lansată în România de Alin Șerban, fost CEO al tazz by eMAG, și Călin Costinaș, fost deputy CEO la Profi. Serviciul permite cumpărarea produselor românești direct de la producătorii locali, printr-o aplicație dedicată. La lansare, platforma reunește peste 200 de producători și mai mult de 4.000 de produse. Comenzile pot fi livrate atât în România, cât și în celelalte state ale Uniunii Europene.

Hambar este o nouă platformă de livrări care pune în legătură producătorii locali cu persoanele interesate să cumpere produse românești, oferind un sistem integrat pentru selecția furnizorilor, plasarea comenzilor, efectuarea plăților și transportul produselor.

Proiectul este dezvoltat de Alin Șerban, antreprenorul care a fondat serviciul de livrări rapide EuCeMananc, transformat ulterior în tazz by eMAG și apoi în Wolt România, împreună cu Călin Costinaș, fost deputy CEO al rețelei de magazine Profi.

Noua companie urmărește să faciliteze accesul producătorilor mici și mijlocii la o piață mai extinsă, fără ca aceștia să fie nevoiți să investească individual în dezvoltarea infrastructurii digitale și logistice necesare vânzărilor online.

„Misiunea Hambar este să conecteze producătorii locali cu oamenii care îi caută, astfel încât oamenii să descopere și să cumpere simplu produse locale bune, livrate în condiții sigure, iar producătorii să ajungă la cât mai mulți cumpărători și să crească din ceea ce fac, fără să fie nevoiți să își construiască singuri întreaga infrastructură necesară”, spun reprezentanții companiei.

La momentul lansării, Hambar include peste 200 de producători români, care comercializează peste 4.000 de articole, organizate în zece categorii.

Platforma percepe producătorilor un comision de 25%, în timp ce ambalajele și transportul sunt oferite gratuit acestora.

Compania și-a stabilit ca obiectiv extinderea rețelei la peste 600 de producători mici și mijlocii, precum și creșterea ofertei la minimum 10.000 de produse. Livrările sunt disponibile pe teritoriul României și în întreaga Uniune Europeană.

Una dintre caracteristicile platformei Hambar este procedura de verificare a producătorilor înainte ca produsele acestora să fie introduse în oferta comercială, proces care presupune vizite efectuate de reprezentanții companiei la locurile de producție.

Echipa verifică identitatea producătorului, spațiul în care acesta își desfășoară activitatea și metodele utilizate pentru realizarea produselor.

Potrivit fondatorilor, această procedură urmărește să asigure transparența privind proveniența mărfurilor comercializate.

Fiecare producător beneficiază de o pagină proprie în aplicație, unde cumpărătorii pot consulta informații despre persoana sau compania care realizează produsele și despre originea acestora.

Totodată, clienții pot selecta articole provenite de la mai mulți producători și le pot introduce într-un singur coș de cumpărături.

Pentru gestionarea comenzilor care reunesc produse din surse diferite, Hambar dezvoltă o infrastructură logistică și tehnologică integrată, destinată simplificării procesului de achiziție.

Serviciul nu se limitează la afișarea produselor disponibile, ci include administrarea comenzilor, procesarea plăților și organizarea livrărilor. În acest mod, producătorii își pot concentra activitatea asupra realizării produselor.

Pentru administrarea relației dintre cumpărători și furnizori, compania a dezvoltat două aplicații distincte, fiecare adaptată operațiunilor desfășurate de utilizatorii cărora li se adresează.

Aplicația Hambar este destinată persoanelor care doresc să cumpere produse locale, în timp ce Hambar Producător oferă furnizorilor instrumentele necesare pentru administrarea articolelor comercializate.

Prin intermediul celei de-a doua aplicații, producătorii își pot actualiza oferta, verifica stocurile și gestiona comenzile primite.

Platforma va include și posibilitatea returnării produselor, precum și un sistem prin care cumpărătorii vor putea acorda ratinguri.

Oferta comercială a platformei cuprinde zece categorii de produse alimentare și băuturi, provenite de la producători locali, de la preparate tradiționale până la articole realizate după rețete contemporane.

Printre produsele disponibile se numără zacusca, murăturile, dulcețurile, mierea și alte produse de băcănie, alături de brânzeturi, lactate, fructe și legume de sezon.

Cumpărătorii pot găsi, de asemenea, pește, produse de patiserie, carne și mezeluri.

Oferta include și vinuri provenite de la crame mici și mijlocii, bere artizanală, băuturi spirtoase, sucuri, siropuri și pachete pregătite pentru diferite ocazii speciale.

Selecția reunește atât produse realizate după rețete consacrate, transmise de-a lungul generațiilor, cât și preparate noi, dezvoltate de antreprenori și producători români.

Lansarea Hambar este însoțită de parteneriate cu eMAG, programul de beneficii Genius și Salt Bank, prin care compania urmărește să faciliteze utilizarea serviciului și să sprijine activitatea producătorilor locali.

Persoanele care dețin deja un cont eMAG îl pot utiliza pentru autentificarea în aplicația Hambar, fără să fie necesară crearea unor date de acces separate.

În cadrul programului Genius Mot, utilizatorii care beneficiază de abonamentul Genius primesc transport gratuit pentru două comenzi pe lună, cu condiția ca fiecare comandă să aibă o valoare de minimum 300 de lei.

Beneficiul se aplică indiferent de numărul producătorilor de la care sunt achiziționate articolele incluse în același coș.

În ceea ce privește colaborarea cu Salt Bank, reprezentanții companiei explică parteneriatul prin profilul celor două afaceri digitale românești și prin interesul comun pentru susținerea antreprenorilor locali.

Colaborarea are ca obiectiv sprijinirea ecosistemului comercial dezvoltat în jurul producătorilor români și facilitarea accesului acestora la instrumentele și serviciile necesare pentru dezvoltarea activității.