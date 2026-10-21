Italia se confruntă cu o criză tot mai gravă. Rafturile magazinelor sunt goale, iar transporturile de combustibil sunt blocate

Greva transportatorilor din Italia provoacă probleme majore în aprovizionarea cu alimente și combustibil, în special în sudul țării. Supermarketurile din Napoli, Calabria, Puglia și Sicilia se confruntă cu lipsa mai multor produse, după o săptămână de blocaje. Aeroporturile din Crotone și Reggio Calabria au rămas fără combustibil pentru aeronave. Transportatorii protestează față de scumpirea motorinei, în timp ce autoritățile italiene încearcă să limiteze efectele crizei.

Criza de alimente și combustibil din Italia se agravează pe fondul protestelor transportatorilor rutieri, care continuă să blocheze autostrăzi și centre de distribuție, în ciuda ajutoarelor de un miliard de euro promise de Guvernul de la Roma, relatează ABC News.

Blocajele au afectat inclusiv transporturile de combustibil pentru aviație, iar aeroporturile din Crotone și Reggio Calabria au rămas fără carburant pentru alimentarea aeronavelor.

Luni, protestatarii au împiedicat încărcarea și descărcarea alimentelor proaspete și a altor mărfuri în depozitele supermarketurilor din apropierea orașului Napoli, potrivit informațiilor transmise de Sky TG24.

În Sicilia, magazinele se confruntă cu lipsa pastelor proaspete, a brânzeturilor și a mezelurilor ambalate. Situația a fost agravată de cumpărătorii care au început să își facă provizii, pe fondul temerilor privind prelungirea blocajelor.

Probleme similare au fost semnalate în Calabria și Puglia, unde locuitorii au găsit rafturi parțial goale în mai multe supermarketuri.

Naples, food is starting to run out. Empty shelves in Posillipo, meat and produce gone. Not an isolated case: hundreds of supermarkets like this across Central and Southern Italy. The strike of truck drivers and farmers against fuel costs is paralyzing the shopping of Italians. And they are right to strike – they can’t make ends meet. — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 20, 2026



Unul dintre magazinele afectate a afișat un anunț prin care își informează clienții că „unele produse ar putea să nu mai fie disponibile o perioadă sau vor fi disponibile, dar în cantități limitate”, din cauza protestului transportatorilor.

Asociația italiană a companiilor de distribuție avertizează că unele supermarketuri din sudul țării ar putea fi nevoite să își suspende activitatea, deoarece stocurile de produse alimentare continuă să scadă.

Pe rețelele sociale, locuitorii publică fotografii cu rafturile goale ale magazinelor din care obișnuiau să se aprovizioneze. Unii descriu dificultățile întâmpinate de familii în procurarea alimentelor drept „este un chin”.

În același timp, cantități importante de mărfuri rămân blocate în centrele de distribuție, iar produsele perisabile care nu mai pot fi păstrate în condiții corespunzătoare sunt aruncate.

Protestele transportatorilor italieni se înscriu într-un context mai larg al manifestațiilor organizate în mai multe orașe europene, pe fondul creșterii costului vieții și al efectelor economice provocate de conflictele armate.

Greva, care durează de aproximativ o săptămână, afectează mai multe ramuri ale industriei alimentare, inclusiv producția și procesarea laptelui.

Central and Southern Italy, today October 17. Supermarkets in chaos: empty shelves, empty fridges, empty freezers, little food left. People are panicking. This is Europe. https://t.co/vZkmo25tnK — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 17, 2026



Deși fermele continuă să producă lapte, transportul acestuia către unitățile de procesare este împiedicat de blocajele de pe șosele. În consecință, materia primă nu mai poate ajunge la fabrici în condițiile obișnuite.

Mai multe unități de producție a brânzei mozzarella au fost astfel obligate să își suspende activitatea începând de marți, din cauza întreruperii aprovizionării.

Reprezentanții transportatorilor avertizează că blocarea distribuției alimentelor ar putea continua până la sfârșitul lunii, dacă revendicările lor nu vor fi soluționate.

Autoritățile italiene încearcă să ajungă la un acord cu transportatorii, după ce creșterea prețului motorinei a determinat proteste și întreruperi ale aprovizionării în mai multe regiuni.

Ministrul Transporturilor, Matteo Salvini, s-a întâlnit marți cu reprezentanții asociațiilor naționale ale transportatorilor rutieri pentru a discuta măsurile necesare reducerii presiunii financiare asupra companiilor din domeniu.

this is the current situation in southern italy, as you can see we have literally no groceries in our supermarkets cause there’s a huge strike going on regarding the petrol prices so of course food is not being delivered and families are struggling https://t.co/L4n06bbxAo — claudia³ ☆ (@claustrofobicaa) October 19, 2026



Oficialul a promis acordarea unor credite fiscale destinate compensării creșterii accelerate a prețului motorinei, precum și alocarea de fonduri pentru actualizarea tarifelor practicate în transportul rutier.

Paolo Uggè, președintele Unatras, organizație care reunește mai multe asociații ale transportatorilor, a declarat că Matteo Salvini a promis începerea plăților de miercuri.

Potrivit agenției de presă LaPresse, ministrul s-a angajat și să promoveze o lege care să reglementeze problema costurilor de exploatare suportate de operatorii de transport.

O nouă rundă de negocieri între autorități și reprezentanții transportatorilor a fost programată pentru săptămâna viitoare.

Prețul motorinei în Italia este în prezent cu aproximativ o treime mai mare decât nivelul înregistrat înaintea izbucnirii războiului din Iran, în pofida intervențiilor Guvernului de la Roma pentru limitarea scumpirilor.

Autoritățile au aplicat anterior o reducere temporară a prețului motorinei, însă măsura a expirat la începutul lunii octombrie. Încetarea acestei facilități a coincis cu menținerea costurilor ridicate pentru companiile de transport rutier.