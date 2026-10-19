Auchan aduce o nouă experiență de cumpărături în România. Investițiile au depășit 3 milioane de euro

Auchan România a lansat un nou concept digital in-store, Auchan Retail Media, în hipermarketul Drumul Taberei din București. Proiectul presupune o investiție de peste 200.000 de euro și include două intrări imersive cu ecrane LED și 12 formate de comunicare digitală. Noua infrastructură completează investițiile de peste trei milioane de euro realizate de retailer în dezvoltarea ecosistemului de publicitate din magazine.

Auchan România extinde infrastructura Auchan Retail Media prin implementarea unui nou concept digital in-store, care permite brandurilor să își promoveze produsele prin intermediul unor ecrane amplasate în diferite zone ale hipermarketului Drumul Taberei. Proiectul integrează publicitatea digitală în spațiul comercial, astfel încât mesajele să fie afișate pe traseul parcurs de clienți în timpul cumpărăturilor.

Principalele elemente ale noii infrastructuri sunt două intrări imersive, corespunzătoare zonelor Food și Non-food. Fiecare intrare este prevăzută cu un ecran LED curbat, cu dimensiuni de 3,5 × 5,3 metri și o suprafață de peste 18 metri pătrați, instalat deasupra fluxului de cumpărători.

În interiorul hipermarketului au fost integrate 24 de ecrane LED, 50 de ecrane centrale și șapte ecrane cu formate speciale. Acestea permit difuzarea mesajelor publicitare prin 12 formate distincte, adaptate diferitelor categorii de produse.

Infrastructura include stâlpi digitali cu afișaj pe două fețe și efect tridimensional, instalați în zona produselor proaspete și în spațiul destinat servirii mesei. În sectorul BeautyShop a fost montat un ecran LED orizontal cu lungimea de 25 de metri.

Alte dispozitive sunt amplasate în departamentele Crama, Băuturi, Casă și Sezon, Textile, Puericultură și Trend, pentru a permite afișarea reclamelor în apropierea produselor promovate.

Hipermarketul Auchan Drumul Taberei este prima unitate din România în care compania introduce această configurație digitală. Magazinul dispune deja de tehnologii destinate cumpărăturilor, printre care Smart Cart și Scan&Go.

Conform informațiilor comunicate de retailer, unitatea înregistrează aproximativ 650.000 de vizite pe lună, iar timpul mediu petrecut de un client în magazin este de 45 de minute. Datele companiei mai arată că 70% dintre cumpărători frecventează hipermarketul cel puțin o dată pe săptămână.

„Clientul nu mai trece pe lângă un ecran, ci intră într-o experiență. Cu intrările imersive LED, însăși arhitectura magazinului devine mediu de comunicare, iar experiența continuă cu formate digitale integrate în fiecare univers de cumpărături. Astfel, brandurile îl întâlnesc pe client exact în momentul deciziei de cumpărare, cu rezultate pe care le putem măsura direct în vânzări”, a declarat Tiberiu Dănețiu, membru al Boardului Executiv și director Retail Media & Afaceri Instituționale în cadrul Auchan România.

Eficiența publicității digitale din magazinele Auchan a fost analizată în 2025 printr-un studiu de eye-tracking realizat de cadre universitare ale Facultății de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Cercetarea a urmărit gradul de vizibilitate a ecranelor și atenția acordată mesajelor publicitare în timpul cumpărăturilor.

Potrivit rezultatelor prezentate de retailer, toți participanții la studiu au observat ecranele digitale. Acestea s-au aflat în câmpul vizual al cumpărătorilor până la 25% din timpul petrecut în magazin.

Separat, un sondaj efectuat la ieșirea din unitatea comercială a indicat că peste 60% dintre clienții intervievați își aminteau cu exactitate reclamele difuzate.

Totodată, 30% dintre respondenții care nu achiziționaseră produsul promovat au declarat că intenționau să îl cumpere la o vizită ulterioară.

Datele comunicate de Auchan indică și rate de conversie de 15–20%, care pot depăși acest interval în cazul mărcilor cunoscute. Potrivit companiei, aceste rezultate au fost înregistrate în campanii publicitare care nu au beneficiat de activări promoționale suplimentare.

Dezvoltarea ecosistemului Auchan Retail Media a început în 2017, odată cu instalarea primelor ecrane conectate într-un hipermarket al companiei. Patru ani mai târziu, în 2021, retailerul a lansat Auchan Retail Media, pe care a prezentat-o drept prima regie de retail media din România.

În prezent, infrastructura cuprinde aproximativ 1.000 de ecrane digitale, distribuite în 100 de magazine și conectate prin platforma Auchan Instore TV.

Sistemul este completat de soluții de comunicare online, instrumente CRM și servicii de publicitate digitală on-site și off-site. Valoarea cumulată a investițiilor realizate pentru dezvoltarea acestui ecosistem depășește trei milioane de euro.

Potrivit datelor furnizate de companie, peste 300 de firme din industria bunurilor de larg consum (FMCG) și din alte domenii au utilizat serviciile Auchan Retail Media. Prin intermediul infrastructurii au fost desfășurate aproximativ 6.000 de campanii publicitare.

Tiberiu Dănețiu a prezentat și dimensiunea pieței de retail media, comparând valoarea estimată a acestui segment la nivel internațional cu cea înregistrată în România.

Potrivit reprezentantului Auchan, publicitatea realizată prin intermediul rețelelor comerciale reprezintă încă o parte redusă din piața românească de publicitate, evaluată la aproximativ 850 de milioane de euro.

„La nivel global, piața de retail media a ajuns la o valoare estimată de 150 de miliarde de dolari, în timp ce, pe plan local, nu depășește 30 de milioane de euro. Prin comparație, piața totală de publicitate din România este evaluată la aproximativ 850 de milioane de euro. Deci este o piață încă la început, dar care crește constant pentru că generează rezultate și aceste rezultate sunt măsurabile”, a explicat Tiberiu Dănețiu.

Compania a prezentat și exemple privind evoluția vânzărilor în perioadele în care produsele au beneficiat de promovare prin ecranele LED din magazine.

Conform acestor date, campaniile de publicitate digitală au fost asociate cu majorări ale vânzărilor de 10%. În situațiile în care promovarea pe ecrane a fost însoțită de oferte și alte acțiuni promoționale desfășurate în magazin, creșterile raportate au ajuns până la 67%.

Pentru perioada următoare, Auchan România intenționează să atragă noi companii și mărci în ecosistemul său de retail media. Retailerul urmărește totodată dezvoltarea acestei activități ca segment independent pe piața serviciilor de publicitate.

Un alt obiectiv vizează introducerea unor mecanisme de auditare și certificare, care să permită evaluarea performanțelor campaniilor publicitare pe baza unor indicatori recunoscuți de industrie.

Reprezentanții companiei au menționat existența unor inițiative desfășurate împreună cu Biroul Român de Audit Transmedia (BRAT) și agenții media pentru dezvoltarea acestor mecanisme.

„Un director de marketing vrea medii care să fie auditate, certificate, vrea profilare, să știe cine vede reclama, iar noi știm foarte bine cine cumpără de la noi, GDPR 100% compliant. Piața devine relevantă și trebuie certificată, auditată, creditată. Avem inițiative cu BRAT și agenții media să facem lucrul acesta”, a mai punctat Tiberiu Dănețiu.

Auchan România marchează 20 de ani de la inaugurarea primului său hipermarket pe piața locală, perioadă în care rețeaua comercială a ajuns la peste 500 de magazine, organizate în mai multe formate.

Portofoliul retailerului cuprinde 26 de hipermarketuri clasice, nouă unități ATAC Hiper Discount și un magazin ATAC Super Discount, precum și nouă supermarketuri tradiționale.

Rețeaua include și magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de unități de ultra-proximitate MyAuchan, majoritatea amplasate în stațiile Petrom, și peste 70 de magazine operate în franciză sub marca Simply by Auchan.

Activitatea comercială este completată de platforma online auchan.ro, de servicii și soluții destinate partenerilor și clienților, precum și de compania de furnizare a energiei Auchan Renewable Energy.

În anul financiar 2025, Auchan România a raportat o cifră de afaceri de 8,21 miliarde de lei, cu 6% peste nivelul înregistrat în anul precedent.

Retailerul a revenit pe profit în aceeași perioadă, raportând un rezultat net pozitiv de 25,24 milioane de lei.