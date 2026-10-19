O ofertă de muncă într-un loc neobișnuit: cinci luni în Antarctica, cu salariu și cazare asigurate

În Antarctica există oportunități de angajare plătite cu până la 2.500 de euro pe lună, pentru cei dispuși să locuiască acolo timp de cinci luni. Posturile sunt la o bază britanică, iar munca îmbină activități mai puțin obișnuite, precum numărarea pinguinilor, cu sarcini practice: gestionarea unui oficiu poștal și întâmpinarea turiștilor.

Cei selectați beneficiază de cazare, mese și echipament adecvat mediului polar, asigurate pe durata contractului. Locurile de muncă sunt disponibile la Port Lockroy, o bază situată pe insula Goudier, în arhipelagul Palmer.

Istoria acestui loc începe în 1944, când britanicii au înființat aici o bază în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Activitatea s-a desfășurat până în 1962, potrivit publicației italiene Il Messaggero.

După încheierea activității inițiale, clădirile au fost restaurate, iar fosta bază militară a fost transformată într-un obiectiv turistic protejat. În prezent, Port Lockroy găzduiește un muzeu, un magazin de suveniruri și un oficiu poștal cunoscut sub numele de Penguin Post Office.

Deși numărarea pinguinilor se numără printre sarcinile specifice acestui loc de muncă, activitatea personalului include și responsabilități administrative și turistice. Angajații trebuie să întâmpine vizitatorii care sosesc pe insulă la bordul navelor de croazieră și să le ofere informații despre istoria bazei și particularitățile zonei.

Personalul se ocupă și de magazinul de suveniruri, unde turiștii pot cumpăra diferite produse asociate cu locul pe care îl vizitează. Activitatea presupune atât interacțiunea cu vizitatorii, cât și gestionarea vânzărilor și a sarcinilor necesare funcționării punctului comercial.

O altă responsabilitate importantă este administrarea oficiului poștal. În fiecare sezon, prin Penguin Post Office trec peste 80.000 de cărți poștale, care trebuie sortate și ștampilate înainte de a fi expediate către destinatari. Volumul corespondenței face ca această activitate să reprezinte o parte semnificativă a muncii zilnice.

Pe lângă aceste atribuții, angajații participă la întreținerea clădirilor și la curățenie. Ei trebuie să se ocupe de activitățile curente care permit funcționarea bazei pe durata sezonului turistic, în condițiile specifice unei locații izolate din Antarctica.

Insula Goudier găzduiește o colonie de pinguini Gentoo, a cărei evoluție este urmărită prin observații și numărători periodice. Activitățile desfășurate de personal contribuie la monitorizarea populației și a comportamentului de reproducere al păsărilor.

La începutul sezonului, accesul angajaților în anumite zone ale insulei este restricționat. Măsura are rolul de a limita deranjarea pinguinilor în perioada în care aceștia își formează cuiburile, etapă importantă pentru desfășurarea procesului de reproducere.

După depunerea ouălor, personalul participă la numărarea exemplarelor și a cuiburilor. Observațiile continuă și după eclozarea ouălor, când sunt înregistrați puii și este urmărită dezvoltarea acestora.

Informațiile colectate sunt utilizate în cercetările referitoare la evoluția populației de pinguini și la efectele activităților umane asupra coloniei. Astfel, responsabilitățile angajaților includ și activități de monitorizare a faunei, pe lângă sarcinile administrative și cele legate de primirea turiștilor.

Salariile pentru posturile disponibile la Port Lockroy variază între 1.700 și 2.500 de euro pe lună, în funcție de responsabilitățile fiecărui angajat. Contractele acoperă, în general, sezonul noiembrie-martie, perioada în care baza primește vizitatori.

Organizația britanică asigură cazarea, hrana și îmbrăcămintea necesară pentru temperaturile extreme. Aceste facilități sunt importante pentru personalul care trebuie să locuiască și să lucreze timp de aproximativ cinci luni într-o zonă izolată, unde accesul la resurse și servicii este limitat.

Condițiile de trai diferă însă semnificativ de cele întâlnite în locuințele obișnuite. Baza nu dispune de apă curentă, iar rezervele de apă potabilă sunt transportate cu navele. Din acest motiv, consumul de apă este limitat, iar angajații pot face duș, de regulă, o singură dată pe săptămână.

Aprovizionarea depinde de condițiile meteorologice și de posibilitatea navelor de a ajunge la bază. Vremea nefavorabilă poate îngreuna transportul resurselor și poate prelungi perioadele în care personalul nu are acces la anumite facilități. Aceste particularități fac parte din condițiile de trai și de muncă de la Port Lockroy, unde activitatea se desfășoară într-un mediu cu infrastructură limitată.