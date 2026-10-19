Un gigant tehnologic oferă 10.000 de dolari de persoană, dar comunitatea refuză. Motivul disputei

Locuitorii unui oraș din Statele Unite refuză o ofertă financiară de 10.000 de dolari pentru fiecare persoană, propusă în legătură cu un proiect de construire a unui centru de date.

Investiția aparține Amazon Web Services și ar urma să fie realizată în Hazle Township, Pennsylvania, o fostă comunitate minieră cu aproximativ 10.000 de locuitori. O parte dintre cetățeni se mobilizează pentru a împiedica realizarea proiectului, invocând posibilele efecte asupra proprietăților și comunității locale.

Potrivit publicației Futurism, opoziția localnicilor persistă în ciuda sumei care le-ar reveni individual. Refuzul este cu atât mai relevant în contextul situației economice a zonei, unde aproape 17% dintre locuitori trăiesc sub pragul național al sărăciei, potrivit statisticilor oficiale menționate în relatare.

Oferta financiară nu a reușit să convingă comunitatea, iar unii dintre locuitori consideră că propunerea reprezintă o încercare de a obține acceptul populației pentru o investiție controversată. Reacțiile lor vizează atât modul în care este prezentată oferta, cât și consecințele pe care construirea centrului de date le-ar putea avea asupra zonei.

Investiția, denumită Hazelnut, prevede construirea unui centru de date și a unei rețele de linii electrice. Planul a generat opoziție în rândul locuitorilor din Hazle Township, care nu consideră că suma propusă compensează eventualele efecte ale proiectului.

Un localnic a descris oferta într-o declarație acordată publicației PennLive: „E ca o mită”.

Criticile vizează și posibilele consecințe economice asupra proprietarilor din zonă. Un întreprinzător local susține că realizarea centrului de date ar putea afecta negativ piața imobiliară și ar putea determina scăderea valorii locuințelor și a altor proprietăți.

„Valoarea proprietăților noastre va scădea. Dramatic”, a declarat omul de afaceri, referindu-se la efectele pe care investiția le-ar putea avea asupra pieței imobiliare locale. Acesta consideră că suma de 10.000 de dolari oferită fiecărui locuitor este nesemnificativă în comparație cu pierderile pe care proprietarii le-ar putea suporta dacă proiectul ar fi aprobat.

În opinia sa, banii propuși nu reprezintă o compensație suficientă pentru eventualele consecințe ale dezvoltării proiectului „Project Hazelnut”. Declarațiile reflectă temerile unei părți a comunității, în special ale celor care consideră că investiția ar putea influența negativ valoarea proprietăților și condițiile de trai din localitate.

Proiectul a generat reacții diferite și la nivelul autorităților locale și regionale. Potrivit relatării, pozițiile acestora nu sunt unitare: unii reprezentanți critică dezvoltarea unor astfel de investiții, în timp ce alții susțin construirea centrelor de date.

Guvernatorul statului Pennsylvania a descris proiectul drept un „campus tehnologic” și a emis un ordin executiv destinat accelerării procedurilor prin care dezvoltatorii pot construi centre de date pe teritoriul statului. Măsura indică sprijinul administrației pentru facilitarea unor asemenea investiții, în timp ce o parte dintre locuitorii din Hazle Township încearcă să oprească proiectul.

Diferența dintre poziția autorităților și cea a unei părți a comunității evidențiază principalele puncte de dispută: dezvoltarea infrastructurii tehnologice, efectele asupra proprietăților și consecințele pe care investiția le-ar putea avea asupra vieții de zi cu zi. Oferta financiară nu a eliminat aceste preocupări, iar opoziția localnicilor se concentrează asupra impactului pe termen lung al proiectului Hazelnut.

Centrele de date au devenit subiectul unor controverse în mai multe comunități din Statele Unite, în principal din cauza cantităților mari de energie și apă necesare pentru funcționarea lor. Aceste infrastructuri susțin servicii digitale și operațiuni tehnologice, însă necesarul de resurse poate genera presiuni asupra infrastructurii locale.

Pe lângă consumul de energie și apă, astfel de investiții pot avea efecte asupra mediului și asupra comunităților din apropiere. Aceste preocupări contribuie la opoziția față de proiecte, mai ales în localitățile în care locuitorii se tem că dezvoltarea infrastructurii tehnologice le-ar putea afecta proprietățile sau condițiile de trai.

Un alt aspect invocat în dezbaterile despre centrele de date este numărul de locuri de muncă pe care acestea le oferă după finalizarea construcției. Companiile care dezvoltă asemenea proiecte pot promite oportunități de angajare, însă necesarul de personal se modifică după încheierea lucrărilor.

Centrele de date sunt puternic automatizate, ceea ce limitează numărul angajaților necesari pentru operarea lor curentă. În consecință, locurile de muncă disponibile după finalizarea construcției sunt mai puține decât cele asociate perioadei de dezvoltare a proiectului, iar posturile tehnice pot necesita competențe specializate. Aceste aspecte sunt invocate în dezbaterile privind beneficiile economice pe care astfel de investiții le aduc comunităților în care sunt construite.