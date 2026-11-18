Insolvența personală este o procedură legală prin care persoanele copleșite de datorii pot obține reorganizarea plăților, suspendarea executărilor silite și, în anumite condiții, ștergerea sumelor rămase neachitate. Legea stabilește mai multe variante de redresare financiară. Accesul depinde însă de valoarea datoriilor, veniturile disponibile, bunurile deținute și respectarea obligațiilor legale.

Ratele restante, dobânzile, penalitățile și popririle pot afecta serios bugetul unei familii. Situația devine dificilă atunci când veniturile nu mai acoperă nici cheltuielile esențiale, nici obligațiile către creditori.

Pentru aceste cazuri, Legea nr. 151/2015 reglementează insolvența persoanelor fizice. Procedura urmărește să ofere o soluție legală celor care nu își mai pot achita datoriile. În funcție de situație, plata acestora poate fi reorganizată sau poate fi aplicată lichidarea bunurilor.

Insolvența apare atunci când o persoană nu mai dispune de suficiente resurse financiare pentru a-și achita datoriile ajunse la scadență.

Potrivit Legii nr. 151/2015, există o prezumție de insolvență atunci când o obligație de plată nu a fost achitată timp de 90 de zile de la scadență. Această întârziere nu înseamnă însă că solicitantul este acceptat automat în procedură.

Autoritățile analizează și perspectivele financiare ale persoanei. Se verifică dacă există posibilitatea ca aceasta să își reia plățile contractuale în cel mult 12 luni, fără să fie afectat un nivel de trai rezonabil pentru sine și pentru persoanele aflate în întreținere.

Pierderea locului de muncă, apariția unei boli sau diminuarea veniturilor pot explica acumularea restanțelor. Fiecare dosar este însă evaluat individual, pe baza documentelor prezentate.

Procedura se adresează persoanelor fizice ale căror datorii nu provin din exploatarea unei întreprinderi. Solicitantul trebuie să aibă domiciliul, reședința sau reședința obișnuită în România de cel puțin șase luni înainte de depunerea cererii.

Pentru procedura bazată pe un plan de rambursare și pentru cea prin lichidare de active, valoarea datoriilor scadente trebuie să fie de cel puțin 15 salarii minime brute pe economie.

La un salariu minim brut de 4.325 de lei, aplicabil de la 1 iulie 2026, pragul ajunge la 64.875 de lei. Pentru procedura simplificată se aplică un plafon diferit. Datoriile nu trebuie să depășească zece salarii minime brute, respectiv 43.250 de lei.

Aceste praguri se modifică odată cu valoarea salariului minim. Îndeplinirea condiției privind suma datorată nu garantează însă admiterea cererii.

La analiza solicitării pentru planul de rambursare sunt verificate și bunurile care pot fi valorificate. Cererea poate fi respinsă dacă vânzarea acestora ar permite achitarea integrală a datoriilor sau ar reduce suma rămasă sub pragul prevăzut de lege.

Persoanele care solicită insolvența trebuie să prezinte informații corecte despre datorii, venituri și bunuri. Declararea incompletă sau inexactă a situației financiare poate afecta accesul la procedură.

Legea prevede mai multe situații de excludere. Printre acestea se numără provocarea intenționată a insolvenței sau ajungerea în această situație din cauza unei neglijențe grave.

De asemenea, nu sunt eligibile persoanele care au continuat să acumuleze datorii pentru cheltuieli de lux, deși știau că nu le pot achita.

Pentru solicitanții apți de muncă, dar fără serviciu și fără alte surse de venit, sunt importante demersurile reale pentru găsirea unui loc de muncă. Refuzul nejustificat al unei oferte de angajare poate constitui un motiv pentru care cererea să nu fie acceptată.

Există și alte restricții legale. Acestea vizează anumite condamnări, dar și situațiile în care solicitantul a beneficiat anterior de proceduri de insolvență care atrag excluderea.

Prima variantă disponibilă este procedura pe bază de plan de rambursare. Aceasta se adresează persoanelor care au posibilitatea de a-și redresa situația financiară printr-un program realist de plăți.

Cererea se depune la comisia teritorială de insolvență. Ulterior, planul este elaborat împreună cu administratorul desemnat. Documentul stabilește sumele care trebuie achitate, termenele de plată și măsurile necesare pentru echilibrarea bugetului personal.

În anumite situații, planul poate include și vânzarea unor bunuri. Aprobarea presupune implicarea creditorilor, cu respectarea majorităților prevăzute de lege. În condițiile stabilite de actul normativ, planul poate fi confirmat și de instanță.

Durata procedurii este de maximum cinci ani. Perioada poate fi prelungită cu cel mult 12 luni, dacă sunt respectate condițiile legale și cele stabilite prin plan.

După îndeplinirea obligațiilor asumate, persoana poate solicita instanței eliberarea de datoriile care au rămas neachitate. Această măsură nu se produce automat, ci trebuie obținută potrivit procedurii prevăzute de lege.

Atunci când situația financiară este iremediabil compromisă sau când un plan de rambursare nu poate fi aprobat ori respectat, poate fi aplicată procedura judiciară prin lichidare de active.

Aceasta presupune valorificarea bunurilor și, după caz, a veniturilor care pot fi urmărite legal pentru recuperarea creanțelor.

Vânzarea bunurilor nu duce însă la dispariția imediată a tuturor datoriilor rămase. După închiderea procedurii urmează o perioadă de supraveghere, iar eliberarea de obligațiile neachitate depinde de condițiile stabilite de lege.

Solicitarea poate fi făcută după un an dacă a fost achitat cel puțin 50% din valoarea totală a creanțelor. Un alt termen este de trei ani, dacă au fost plătite minimum 40% din datorii.

Există și posibilitatea obținerii eliberării după cinci ani, în condițiile legii, dacă persoana nu a reușit să atingă procentul prevăzut, deși a depus eforturile necesare pentru plata obligațiilor.

Instanța verifică modul în care debitorul și-a respectat responsabilitățile pe durata procedurii. Eliberarea de datoriile rămase este acordată numai dacă sunt îndeplinite cerințele legale.

Procedura simplificată poate fi utilizată de anumite persoane vârstnice sau de cele care și-au pierdut total ori parțial capacitatea de muncă. Statutul de pensionar nu este însă suficient pentru accesul la această formă de insolvență.

Legea impune îndeplinirea simultană a trei condiții. Datoriile totale nu trebuie să depășească zece salarii minime brute pe economie. Solicitantul nu trebuie să dețină bunuri sau venituri urmăribile. În plus, trebuie să fi depășit vârsta standard de pensionare sau să fi pierdut total ori cel puțin jumătate din capacitatea de muncă.

Noțiunea de venituri urmăribile se referă la acea parte a veniturilor care poate fi folosită legal pentru recuperarea datoriilor. O pensie redusă nu reprezintă, prin ea însăși, dovada că această condiție este îndeplinită.

De exemplu, o persoană în vârstă de 72 de ani, cu datorii totale de 30.000 de lei și fără bunuri sau venituri urmăribile, ar putea fi analizată pentru procedura simplificată. Exemplul este orientativ. Admiterea depinde de verificarea tuturor condițiilor prevăzute de lege.

Cererea se depune la comisia de insolvență. Dacă sunt îndeplinite cerințele, aceasta sesizează instanța pentru continuarea procedurii.

Urmează o perioadă de supraveghere de trei ani. În acest interval, persoana trebuie să își achite obligațiile curente, să evite contractarea unor noi împrumuturi și să comunice modificările relevante ale situației materiale. Dacă respectă toate obligațiile, poate solicita instanței eliberarea de datoriile vizate de procedură.

Depunerea unei solicitări la ANPC sau transmiterea unui e-mail către instituție nu suspendă automat executarea silită. Efectele diferă în funcție de procedura aleasă și de etapa în care se află dosarul.

Pentru procedura pe bază de plan de rambursare, suspendarea provizorie a executărilor silite intervine la admiterea în principiu a cererii.

În cazul procedurii simplificate, suspendarea intervine după ce hotărârea instanței rămâne definitivă. Fiecare variantă are reguli proprii privind momentul în care debitorul beneficiază de protecție.

Și dobânzile sau penalitățile pot fi suspendate, dar nu în toate situațiile în același moment. Pentru planul de rambursare, legea leagă acest efect de definitivarea tabelului de creanțe.

Există și excepții. Unele creanțe garantate beneficiază de un regim distinct, suspendarea fiind limitată în raport cu valoarea bunului asupra căruia există garanția.

Protecția obținută de debitor nu se extinde automat asupra celorlalte persoane implicate în obligația de plată. Codebitorii și garanții pot rămâne responsabili pentru datoriile asumate.

Insolvența personală trebuie să permită păstrarea resurselor necesare unui nivel de trai rezonabil. Sunt avute în vedere cheltuielile pentru hrană, locuire, sănătate, transport și alte nevoi justificate ale debitorului și ale familiei sale.

Procedura nu presupune cedarea integrală a salariului sau a pensiei pentru plata creditorilor. Sumele necesare traiului trebuie luate în considerare la stabilirea obligațiilor de rambursare.

În schimb, păstrarea locuinței nu este garantată. Situația imobilului este analizată în funcție de costurile de întreținere, veniturile disponibile, nevoile familiei și eventualele ipoteci.

Planul de rambursare poate include vânzarea locuinței, dacă această măsură este necesară și respectă condițiile legale. De asemenea, procedura de lichidare poate afecta bunurile care pot fi urmărite pentru recuperarea creanțelor.

Legea stabilește și categorii de obligații care nu pot fi eșalonate, reduse sau șterse prin această procedură.

Printre acestea se află obligațiile legale de întreținere, precum și datoriile rezultate din răspunderea penală sau contravențională.

Astfel, pensia de întreținere datorată unui copil nu poate fi eliminată prin insolvența personală. Aceeași regulă se aplică amenzilor contravenționale.

De asemenea, eliberarea unei persoane de propriile datorii nu îi exonerează automat pe codebitori sau pe cei care au garantat pentru obligațiile respective. Aceștia își păstrează răspunderea potrivit angajamentelor asumate.

Persoanele care se confruntă cu datorii pe care nu le mai pot achita pot solicita sprijinul Direcției de Insolvență a Persoanelor Fizice din cadrul ANPC.

Pe pagina instituției, la secțiunea „Ce este insolvența persoanelor fizice”, sunt publicate informații despre procedură și datele de contact ale consilierilor teritoriali. Primul pas este solicitarea unei evaluări a situației financiare și a îndrumării privind procedura care poate fi aplicată.

Pentru depunerea cererii pe bază de plan de rambursare, creditorii cunoscuți trebuie informați cu cel puțin 30 de zile înainte. Notificarea trebuie transmisă printr-o metodă care permite confirmarea primirii.

Dosarul trebuie să conțină formularul tipizat și documente care să prezinte situația financiară a solicitantului. Sunt necesare informații despre datorii, bunuri, veniturile obținute în ultimii trei ani și estimările privind veniturile viitoare.

Printre documentele solicitate se numără actele fiscale, cazierul judiciar și cazierul fiscal. Este necesar și un raport complet de la Biroul de Credit, emis cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea cererii.

Solicitantul trebuie să prezinte și o propunere de rambursare a datoriilor. Lista documentelor poate varia în funcție de situația individuală și de procedura aleasă. Consilierul de insolvență poate oferi îndrumare pentru pregătirea dosarului.

Consilierea oferită de ANPC este gratuită. Comisia are la dispoziție termenul legal de 30 de zile pentru examinarea cererii, însă acest interval nu înseamnă că datoriile sunt șterse într-o lună.

Procedura presupune parcurgerea etapelor legale, respectarea obligațiilor stabilite și verificarea situației debitorului. Eliberarea de datoriile rămase se obține prin hotărâre judecătorească, în condițiile prevăzute de Legea nr. 151/2015.