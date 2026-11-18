Vacile și păsările de curte vor reveni în 2027 la Salonul Internațional Agricol de la Paris, după mai mulți ani de restricții sanitare. Organizatorii vor să recupereze 170.000 de vizitatori, prin reintroducerea animalelor și reguli noi pentru delegațiile politicienilor.

Vacile și păsările de curte, care au lipsit în ultimii ani din cauza unor restricții sanitare, vor reveni la ediția din 2027 a Salonului Internațional Agricol de la Paris, Franța. Organizatorii speră că prezența animalelor va atrage din nou publicul, după ce numărul vizitatorilor a scăzut semnificativ la ediția din acest an.

Cel mai mare salon agricol din Franța va avea loc în perioada 27 februarie 2027 – 7 martie 2027, la Centrul Expozițional Porte de Versailles din Paris. Evenimentul va reuni aproximativ 1.200 de expozanți, iar Serbia va participa în calitate de țară invitată.

Președintele Salonului Internațional Agricol (SIA), Jerome Despey, s-a declarat mulțumit de perspectiva revenirii bovinelor la eveniment, considerând că pregătirile pentru cea de-a 63-a ediție au început foarte bine.

La ediția din februarie 2026, salonul s-a desfășurat fără bovine, inclusiv fără vaca-mascotă a evenimentului, din cauza focarelor de dermatoză nodulară contagioasă. A fost pentru prima dată de la înființarea manifestării când aceste animale au lipsit. Nici păsările de curte nu au mai fost expuse din 2019, din cauza restricțiilor impuse pentru prevenirea gripei aviare.

Absența animalelor a fost unul dintre motivele invocate de organizatori pentru scăderea numărului de vizitatori. În 2026, salonul a atras 437.000 de persoane, cu 27,9% mai puține decât în anul precedent, deși au fost prezenți porci și oi.

Jerome Despey a explicat că ediția din 2027 face parte din strategia organizatorilor de a recupera aproximativ 170.000 de vizitatori care nu au mai participat la eveniment în acest an. La rândul său, directorul salonului, Arnaud Lemoine, a precizat că animalele, în special vacile, reprezintă simbolul manifestării.

Ediția din 2027 se va desfășura și în contextul campaniei pentru alegerile prezidențiale din Franța, ceea ce ar putea atrage un număr mai mare de politicieni. Jerome Despey a precizat însă că salonul este un eveniment privat, organizat de reprezentanții sectorului agricol, și nu aparține clasei politice. Potrivit acestuia, politicienii sunt bineveniți, dar trebuie să respecte regulile stabilite de organizatori pentru a asigura condiții adecvate vizitatorilor și expozanților.

„Văd salonul din 2027 ca parte a strategiei noastre de a atrage cei 170.000 de vizitatori care nu au venit în 2026. Acest spectacol nu aparţine politicienilor. Sunt bineveniţi, dar cu reguli pe care le vom pune în aplicare pentru a asigura confortul vizitatorilor şi expozanţilor noştri”, a declarat Jerome Despey. „Animalele în general, şi vacile în special, sunt simbolul salonului”, a subliniat Lemoine.

Delegațiile politicienilor vor fi limitate la 25 de persoane, fără a include personalul de securitate, și vor trebui să își stabilească itinerariul în avans. Organizatorii au precizat că nicio vizită oficială, inclusiv cele ale președintelui Franței, nu va impune închiderea sălilor de expoziție. Jerome Despey a exclus posibilitatea unor astfel de măsuri pentru orice politician.

La ediția din anul 2025, inaugurarea Salonului Internațional Agricol de către președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost însoțită de o mobilizare importantă a forțelor de ordine, cu aproximativ 250 de polițiști în civil. Măsurile de securitate au dus la închiderea unor săli de expoziție, spre nemulțumirea expozanților.