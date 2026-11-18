Economia României în 2026 și 2027 este marcată de perspective dificile, potrivit estimărilor din prognoza de toamnă a Comisiei Europene. România ar urma să înregistreze o contracție economică în 2026, în timp ce revenirea din 2027 va avea loc pe fondul unui decalaj recesionist persistent, al creșterii șomajului și al scăderii puterii de cumpărare.

Economistul Cristian Socol analizează principalele date și avertizează asupra efectelor consolidării fiscal-bugetare asupra economiei reale. Cristian Socol susține că estimările europene sunt mai optimiste decât prognozele formulate de marile bănci, agențiile de rating și instituțiile financiare internaționale. Acestea din urmă anticipează o scădere economică mai accentuată pentru România.

Economistul a explicat: „M-am uitat cu atenție în Prognoza de toamnă a Comisiei Europene, publicată ieri la prânz. Pentru România, estimările Comisiei Europene arată contracție economică de 0,3% în 2026 (scenariu optimist față de prognozele consensuale ale marilor bănci globale și autohtone, agenții de rating, instituții financiare internaționale FMI, BM, OCDE etc cu estimări de minus 0,5% – minus 0,7% pentru acest an)”.

Potrivit analizei sale, Comisia Europeană confirmă reducerea potențialului de creștere al economiei românești. Ritmul de creștere ar fi ajuns la jumătate față de nivelul de acum trei ani. În plus, România ar urma să rămână sub potențialul economic și în perioada 2026-2028.

Prognoza indică și o creștere a șomajului, o diminuare a puterii de cumpărare și o scădere a consumului privat. Socol consideră că efectele măsurilor de austeritate s-au concentrat în special asupra populației vulnerabile, clasei de mijloc și companiilor care își respectă obligațiile fiscale.

România și Irlanda sunt singurele state membre ale Uniunii Europene pentru care Comisia Europeană estimează o contracție economică în 2026. Irlanda ar urma să înregistreze o scădere a PIB de 0,4%, iar România una de 0,3%.

Diferența față de evoluția estimată pentru celelalte economii europene este semnificativă. La nivelul Uniunii Europene, creșterea medie a PIB real este estimată la 1,4%.

Polonia ar urma să înregistreze un avans economic de 3,5%. Pentru Bulgaria este prognozată o creștere de 2,7%, în timp ce Cehia și Ungaria ar urma să avanseze cu câte 1,8%. Slovacia are o estimare de creștere de 0,8%.

Și statele din vecinătatea României, care au statut de țări candidate la aderarea la UE, au perspective de creștere. Republica Moldova ar urma să înregistreze un avans de 1,7%, Serbia de 3,3%, iar Ucraina, aflată în război din martie 2022, de 0,6%.

În privința finanțelor publice, Comisia Europeană estimează că România va reduce deficitul bugetar la 6% din PIB în 2026. Ajustarea nu va împiedica însă creșterea datoriei guvernamentale peste pragul de 60% din PIB. Nivelul estimat pentru acest an este de 60,7% din PIB.

Depășirea acestui prag reprezintă și o abatere de la criteriile de convergență nominală relevante pentru o viitoare aderare la Zona Euro.

Consumul final va continua să reprezinte principalul contributor la creșterea economică în majoritatea statelor europene. La nivelul Uniunii Europene, acesta are o pondere de 74,2% din PIB.

În România, însă, perspectivele sunt diferite. Potrivit datelor prezentate de Cristian Socol, țara noastră este singurul stat membru al UE pentru care Comisia Europeană estimează o scădere a consumului privat în 2026.

Investițiile publice ar urma să rămână la un nivel ridicat, susținute de finanțările europene și de fondurile disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

România ar urma să aibă a treia cea mai mare pondere a investițiilor publice în PIB dintre statele membre. Estimarea pentru 2026 este de 6,7%.

Doar Estonia, cu 7,8% din PIB, și Letonia, cu 6,8% din PIB, ar urma să înregistreze ponderi mai mari.

Cristian Socol atrage însă atenția asupra diferenței dintre sumele alocate investițiilor și cheltuielile efectiv realizate. În cazul României, această diferență a fost semnalată în mod repetat în analizele privind execuția bugetară.

Economistul face trimitere la ultimul raport anual al Consiliului Fiscal, care prezintă evoluția investițiilor publice și diferențele dintre alocările bugetare și execuția efectivă.

România ar urma să înregistreze al doilea cel mai mare decalaj recesionist dintre statele UE în 2026, după Luxemburg. Indicatorul, cunoscut drept output gap, este estimat la minus 3% din PIB potențial.

Estimarea este mai slabă decât cea din prognoza publicată în mai 2026, când decalajul era calculat la minus 2,5%.

Acest indicator arată diferența dintre nivelul efectiv al producției economice și nivelul pe care economia l-ar putea atinge în condiții normale de utilizare a resurselor. Un decalaj negativ indică faptul că economia produce sub potențial.

Potrivit analizei lui Cristian Socol, situația ar urma să persiste și în 2027 și 2028. Astfel, economia României nu ar reveni rapid la nivelul de activitate corespunzător capacității sale productive.

În plus, ritmul de creștere al PIB potențial s-a redus semnificativ. Pentru perioada 2025-2027, acesta ar urma să fie la jumătate față de nivelul înregistrat în 2023-2024.

Raportat la Polonia, ritmul de creștere al potențialului economic al României ar ajunge la aproximativ 40% din nivelul estimat pentru statul vecin.

Cristian Socol enumeră mai mulți factori care ar fi contribuit la această evoluție. Printre aceștia se numără fundamentarea și aplicarea măsurilor de austeritate, întârzierea politicilor de relansare economică și condițiile geopolitice din Ucraina și Orientul Mijlociu.

Economistul menționează și lipsa unor măsuri suficiente pentru susținerea cercetării, dezvoltării și inovării. La acestea se adaugă investițiile insuficiente în formarea profesională continuă și îmbunătățirea competențelor angajaților.

Un alt aspect indicat în analiză este adoptarea lentă a tehnologiilor noi. Socol face referire la inteligența artificială, machine learning, automatizări și dezvoltarea tehnologiilor asociate conceptelor Industry 5.0 și 6.0.

În total, alte 15 state membre ale Uniunii Europene ar urma să se afle în decalaj recesionist în 2026. Polonia ar avea un decalaj ușor expansionist, de plus 0,3% din PIB potențial, iar Bulgaria unul de plus 0,1%.

Analiza economistului semnalează și o particularitate a reprezentării grafice folosite de Comisia Europeană. România nu mai apare în graficul principal, fiind menționată în nota de sub grafic, alături de Luxemburg, din cauza valorii negative ridicate a decalajului estimat pentru 2026.

România riscă să piardă din ritmul de apropiere față de media economică a Uniunii Europene. Estimările Comisiei Europene indică o distanțare a Poloniei și o posibilă depășire a României de către Ungaria până la finalul anului 2028.

În 2024, România ajunsese la 77% din media UE în ceea ce privește nivelul economic raportat la standardul european. Polonia avea 78%, diferența dintre cele două state fiind de numai un punct procentual.

România se situa atunci peste Bulgaria, cu 66%, Letonia, cu 68%, Grecia, cu 69%, Slovacia, cu 75%, și Ungaria, cu 76%.

Prognoza Comisiei Europene pentru 2028 indică însă o schimbare a acestor raporturi. Polonia ar urma să ajungă la 84% din media UE, în timp ce România ar rămâne la 77%.

Ungaria ar putea atinge 78%, depășind astfel nivelul estimat pentru România. Letonia ar urma să ajungă la 74%, iar Bulgaria la 70%.

Datele indică o încetinire a procesului de convergență economică a României, în timp ce alte economii din regiune ar urma să înregistreze progrese mai rapide.

Veniturile reale ale angajaților din România ar urma să înregistreze o diminuare semnificativă în 2026. Potrivit prognozei europene prezentate de Cristian Socol, țara noastră va avea cea mai mare scădere a puterii de cumpărare dintre statele membre.

Indicatorul privind venitul real al forței de muncă este estimat să scadă cu 3,2% în 2026. Evoluția vine după o creștere de 1% în 2025.

Această dinamică reflectă reducerea capacității angajaților de a cumpăra bunuri și servicii din veniturile obținute. Efectele sunt relevante mai ales în contextul scăderii consumului privat și al presiunilor asupra bugetelor gospodăriilor.

Pentru 2027, estimările indică o revenire graduală a veniturilor reale. Aceasta nu schimbă însă perspectiva dificilă pentru anul 2026, când România ar urma să înregistreze cea mai accentuată diminuare a puterii de cumpărare din UE.

România se află pe antepenimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea veniturilor bugetare în PIB. Doar Irlanda și Malta ar urma să înregistreze valori mai mici, potrivit datelor analizate de economistul Cristian Socol.

Pentru 2026, veniturile bugetare totale ale României sunt estimate la 36,8% din PIB. Nivelul este cu aproximativ 10 puncte procentuale sub media Uniunii Europene.

Comparația cu statele din regiune evidențiază diferențe importante. Bulgaria ar urma să aibă venituri bugetare de 38,9% din PIB, Cehia de 41%, Slovacia de 42,9%, Ungaria de 44,1%, iar Polonia de 44,7%.

Cristian Socol consideră că ponderea redusă a veniturilor bugetare reprezintă o cauză structurală a deficitelor mari și persistente ale României. Economistul indică și nivelul ridicat al evaziunii fiscale printre factorii care contribuie la această situație.

Veniturile publice reduse limitează resursele disponibile pentru finanțarea serviciilor publice și a investițiilor. Printre domeniile afectate se numără infrastructura, educația, sănătatea, cercetarea, inovarea și apărarea.

Potrivit analizei, această situație menține presiunea asupra bugetului de stat. Cheltuielile publice sunt dificil de majorat atunci când veniturile colectate rămân la un nivel redus.

Economistul descrie modelul economic al României ca pe unul de tip offshore, caracterizat printr-o pondere mică a veniturilor bugetare și prin cheltuieli publice limitate. În opinia sa, această structură afectează capacitatea statului de a susține dezvoltarea serviciilor esențiale.

Pentru a ajunge la deficitul bugetar de 6% din PIB asumat pentru 2026, România realizează o ajustare fiscal-bugetară de amploare la nivel european, potrivit analizei lui Cristian Socol.

Economistul atrage atenția că menținerea traiectoriei de reducere a deficitului devine tot mai dificilă. Printre constrângeri se numără oboseala fiscală și socială, tensiunile din societate și efectele măsurilor asupra angajaților cu venituri mici și medii și asupra pensionarilor.

Socol susține că aproximativ 90% din povara ajustării ar fi fost transferată asupra acestor categorii. În opinia sa, modul de fundamentare și implementare a măsurilor de consolidare fiscală a contribuit la deteriorarea economiei reale.

Analiza economistului pune în legătură evoluția indicatorilor economici cu efectele sociale ale măsurilor bugetare. Scăderea consumului, diminuarea puterii de cumpărare și creșterea șomajului sunt printre evoluțiile menționate.

În același timp, Comisia Europeană estimează că România va reduce deficitul de la 6% din PIB în 2026 la 5,8% din PIB în 2027. Potrivit lui Socol, această evoluție ar însemna că țara nu își mai respectă traiectoria de ajustare asumată pentru anul următor.

Deși România se află sub presiunea unei ajustări fiscale importante, estimările pentru 2026 indică deficite bugetare mai mari în alte state membre.

Ungaria ar urma să înregistreze un deficit de 7,3% din PIB, iar Polonia unul de 7,1% din PIB. Pentru România, Comisia Europeană estimează un deficit de 6% din PIB.

Numărul statelor membre cu deficite bugetare mai mari de 3% din PIB ar urma să crească. Dacă în 2025 erau 11 astfel de țări, pentru 2026 sunt prognozate 12, în ipoteza menținerii politicilor actuale.

Șase state membre ar urma să depășească pragul unui deficit bugetar de 5% din PIB. Este vorba despre Belgia, Bulgaria, Franța, Ungaria, Polonia și România.

Problemele fiscale nu se limitează la deficitul bugetar total. Prognoza indică și dezechilibre structurale importante.

Astfel, 21 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene ar urma să înregistreze în 2026 deficite bugetare structurale mai mari de 1% din PIB-ul potențial.

Datoria guvernamentală a României va depăși pragul de 60% din PIB în 2026, potrivit prognozei de toamnă a Comisiei Europene, publicată în noiembrie 2026.

Estimarea pentru anul curent este de 60,7% din PIB. Pentru 2027, nivelul datoriei publice ar urma să crească la 62,6% din PIB.

Evoluția plasează România printre statele care depășesc pragul de referință de 60% din PIB utilizat în criteriile fiscale europene.

La nivelul Uniunii Europene, Italia ar urma să devină statul cu cea mai mare datorie guvernamentală raportată la PIB, depășind Grecia.

Pentru 2026, Comisia Europeană estimează o datorie publică de 137,9% din PIB în Italia și de 135,7% în Grecia. Franța ar urma să ajungă la 119,2%, Belgia la 111,2%, iar Spania la 99,2%.

În Europa Centrală și de Est, Ungaria ar urma să înregistreze o datorie guvernamentală de 77,3% din PIB, iar Polonia de 67,7%. Pentru Slovacia este estimat un nivel de 63,4% din PIB.

Cehia ar urma să aibă o datorie publică de 45,9% din PIB, în timp ce Bulgaria ar înregistra 33% din PIB. Potrivit estimărilor Comisiei Europene, 14 state membre ale Uniunii Europene vor depăși pragul unei datorii guvernamentale de 60% din PIB în 2026, se mai arată în analiza economistului publicată pe site-ul Mediafax.