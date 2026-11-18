Un cutremur puternic poate provoca avarii grave clădirilor și poate întrerupe serviciile esențiale pentru mai multe zile. Autoritățile recomandă populației să pregătească din timp un plan familial și un rucsac de urgență pentru 72 de ore. Măsurile de protecție diferă în funcție de locul în care se află fiecare persoană. Primele trei zile după seism sunt importante pentru siguranța supraviețuitorilor și gestionarea resurselor disponibile.

Pregătirea pentru un cutremur începe cu stabilirea unor reguli clare, cunoscute și exersate de toți membrii familiei. Planul trebuie să includă un punct sigur de întâlnire, numere de telefon importante și metode alternative de comunicare. Aceste măsuri devin necesare atunci când membrii familiei se află în locuri diferite.

Potrivit Mediafax, un ghid realizat de Fundația Comunitară București, în parteneriat cu Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), prezintă recomandările esențiale. Documentul explică pregătirea înaintea seismului, comportamentul în timpul acestuia și măsurile necesare în următoarele 72 de ore.

În cazul unui seism major, rețelele telefonice pot deveni indisponibile, iar drumurile pot fi blocate de dărâmături. Incendiile și avariile infrastructurii pot întârzia intervenția echipelor de salvare. Autoritățile vor acorda prioritate situațiilor critice, astfel că pregătirea individuală și sprijinul comunității devin esențiale.

Fiecare familie ar trebui să desemneze o persoană de contact care locuiește într-o altă regiune. Comunicarea prin intermediul acesteia poate fi utilă atunci când rețelele locale sunt afectate.

Copiii trebuie să cunoască regulile de protecție și modalitatea corectă de apelare a numărului unic 112. De asemenea, trebuie învățați cum să solicite ajutorul echipelor de intervenție. Părinții ar trebui să verifice procedurile de urgență aplicate în școlile copiilor.

Specialiștii recomandă organizarea unor exerciții de simulare de cel puțin două ori pe an. Acestea trebuie să includă situații diferite, precum producerea seismului noaptea, în timpul cumpărăturilor sau în mașină.

În locuință, bibliotecile, dulapurile, televizoarele și oglinzile trebuie fixate pentru a preveni răsturnarea lor. Fiecare membru al familiei trebuie să cunoască amplasarea robinetelor și întrerupătoarelor principale pentru gaz, apă și electricitate.

Rucsacul de urgență reprezintă una dintre principalele măsuri de pregătire pentru situațiile în care serviciile esențiale devin indisponibile. Acesta trebuie păstrat într-un loc accesibil și adaptat nevoilor fiecărui membru al familiei. Proviziile trebuie să permită acoperirea necesităților imediate după producerea unui cutremur.

Conform recomandărilor din ghid, rucsacul trebuie să includă următoarele categorii de produse și echipamente:

Apă și alimente: apă potabilă, conserve, produse neperisabile, batoane proteice și deschizător de conserve. Se adaugă hrană specială pentru copii sau animale, după necesități.

Iluminat și energie: lanternă, baterii de rezervă și acumulator extern pentru încărcarea telefonului.

Îmbrăcăminte și protecție: haine călduroase, pelerină impermeabilă, pătură sau sac de dormit, mănuși rezistente și mască împotriva prafului.

Materiale medicale: trusă de prim ajutor, medicamente personale și echipamente necesare persoanelor cu dizabilități.

Produse de igienă: șervețele, săpun, prosop și saci menajeri.

Documente și bani: copii ale actelor importante, numerar, chei de rezervă, contacte de urgență și informații medicale.

Comunicare: radio portabil alimentat cu baterii, fluier, pix și carnețel.

Rucsacul ar trebui să conțină cel puțin trei litri de apă pentru fiecare persoană. Pentru acoperirea necesarului pe 72 de ore, familia trebuie să pregătească și rezerve suplimentare. Cantitățile se stabilesc în funcție de consum și de condițiile în care persoanele ar putea fi nevoite să se adăpostească.

Conținutul rucsacului trebuie verificat periodic, pentru identificarea alimentelor și medicamentelor care se apropie de expirare. Produsele expirate trebuie înlocuite, iar echipamentele electrice trebuie testate înaintea unei eventuale situații de urgență.

În timpul unui cutremur puternic, încercarea de a părăsi imediat clădirea poate expune persoanele unor pericole suplimentare. Scările, ferestrele și obiectele desprinse pot provoca răni grave. Recomandarea principală este adoptarea unei poziții de protecție până la încetarea mișcării seismice.

Procedura recomandată este cunoscută drept „Așază-te, acoperă-te și ține-te”. Aceasta presupune coborârea pe mâini și genunchi, pentru menținerea echilibrului și reducerea riscului de cădere.

Capul și gâtul trebuie protejate cu brațele. Dacă există o masă sau un birou solid în apropiere, persoana trebuie să se adăpostească dedesubt. Mobilierul trebuie ținut ferm până la oprirea mișcării seismice.

În lipsa unei mese rezistente, este recomandată ghemuirea lângă un perete interior. Trebuie evitate ferestrele, mobilierul instabil și obiectele care se pot desprinde sau răsturna.

Persoanele care folosesc scaune cu rotile trebuie să blocheze roțile și să își protejeze capul și gâtul. Acestea nu trebuie să încerce să se ridice în timpul seismului.

Regulile de protecție în timpul unui cutremur diferă în funcție de locul în care se află persoana surprinsă de seism. Deplasarea către ieșire nu reprezintă întotdeauna cea mai sigură soluție. Este importantă identificarea rapidă a pericolelor din apropiere.

În locuință, persoanele trebuie să rămână în interior până la încetarea mișcării seismice. Nu trebuie să alerge spre ieșire, să coboare pe scări sau să utilizeze liftul.

În pat, recomandarea este rămânerea pe saltea și protejarea capului și cefei cu o pernă. Ridicarea și deplasarea prin încăpere pot crește riscul de accidentare.

Pe stradă, trebuie păstrată distanța față de clădiri, copaci, stâlpi și rețele electrice. Cablurile căzute trebuie evitate, iar distanța de siguranță recomandată este de cel puțin zece metri.

La volan, conducătorul auto trebuie să oprească într-un loc sigur, fără să blocheze circulația. Este recomandată rămânerea în vehicul până la oprirea mișcării seismice.

În magazine, trebuie evitate vitrinele, ferestrele și rafturile înalte încărcate cu obiecte grele. Acestea se pot răsturna sau pot provoca accidentări.

În lift, trebuie utilizat butonul de urgență. Dacă liftul se oprește și permite ieșirea în siguranță, persoana trebuie să părăsească instalația și să caute protecție.

În zonele montane, trebuie evitate pantele instabile și sectoarele expuse căderilor de pietre. Mișcările seismice pot declanșa alunecări de teren și prăbușiri de roci.

Primele șase ore după un cutremur sunt importante pentru evaluarea pericolelor și identificarea persoanelor care au nevoie de ajutor. Imediat după oprirea mișcării seismice, trebuie verificată starea proprie și a persoanelor din apropiere. Pot apărea replici suficient de puternice pentru a produce avarii suplimentare.

Părăsirea imediată a clădirii nu reprezintă întotdeauna cea mai sigură opțiune. Dacă imobilul nu prezintă indicii de pericol iminent, adăpostirea într-un spațiu protejat poate fi preferabilă. Scările deteriorate și materialele desprinse de pe fațade pot provoca accidente.

În schimb, existența unor semne de instabilitate structurală impune identificarea unei căi sigure de evacuare. Liftul nu trebuie utilizat, iar zonele vizibil avariate trebuie evitate. Indicațiile echipelor de intervenție au prioritate.

În această etapă trebuie verificate eventualele răni și identificate spațiile sigure pentru adăpostire. Rucsacul de urgență trebuie pregătit pentru o posibilă evacuare.

Dacă apare miros de gaz, nu trebuie aprinse luminile sau acționate întrerupătoarele electrice. Folosirea flăcărilor este interzisă în asemenea condiții. Alimentarea cu gaz poate fi întreruptă numai dacă operațiunea nu presupune riscuri. Persoanele trebuie să se îndepărteze din zona periculoasă și să anunțe serviciile de urgență.

Dacă alimentarea cu apă funcționează, pot fi umplute recipiente pentru constituirea unor rezerve suplimentare. Această măsură trebuie aplicată numai dacă rămânerea în locuință este sigură.

Persoanele blocate sub elementele prăbușite ale unei clădiri trebuie să își conserve energia și să încerce semnalizarea poziției. Strigătele repetate pot provoca epuizare, fără să garanteze identificarea rapidă de către salvatori.

Utilizarea unui fluier poate fi mai eficientă pentru atragerea atenției echipelor de intervenție. Gura și nasul trebuie acoperite cu un material textil, pentru reducerea expunerii la praf.

Dacă telefonul funcționează, poate fi transmis un mesaj prin care se solicită ajutor. Persoanele blocate într-o încăpere pot semnaliza și prin afișarea unui material deschis la culoare. Un mesaj vizibil la fereastră poate facilita identificarea locului în care se află supraviețuitorii.

În intervalul cuprins între șapte și 24 de ore după cutremur, prioritățile se concentrează asupra adăpostirii și gestionării proviziilor. Persoanele afectate trebuie să dispună de apă potabilă, alimente, medicamente și acces la informații oficiale.

Dacă locuința nu mai poate fi utilizată, poate deveni necesară amenajarea temporară a unui adăpost în aer liber. Un vehicul parcat într-o zonă sigură poate reprezenta o soluție provizorie. Aceste variante pot fi utilizate până la identificarea spațiilor de adăpostire puse la dispoziție de autorități.

Rezervele de apă și alimente trebuie distribuite astfel încât să acopere necesitățile tuturor membrilor familiei. Trebuie luate în considerare persoanele vulnerabile și animalele de companie. Consumul apei trebuie gestionat responsabil, fără reducerea hidratării necesare.

Pentru informare, sunt recomandate posturile de radio și comunicările oficiale ale DSU, IGSU și autorităților locale. Informațiile neverificate distribuite pe rețelele sociale pot provoca panică. Acestea pot determina inclusiv deplasări sau evacuări nejustificate.

Telefonul trebuie utilizat economic, pentru conservarea bateriei. Mesajele text pot reprezenta o alternativă atunci când apelurile telefonice sunt dificil de realizat.

Deplasările cu autoturismul trebuie limitate la situațiile necesare. Drumurile trebuie menținute accesibile pentru ambulanțe, pompieri și celelalte echipe de intervenție.

În următoarele două zile după un cutremur major, siguranța personală și conservarea resurselor rămân principalele priorități. Familiile trebuie să continue administrarea proviziilor și să păstreze legătura cu persoanele apropiate. Anunțurile autorităților privind evacuările trebuie urmărite permanent.

Apa și alimentele suspectate de contaminare nu trebuie consumate. Trebuie evitate zonele acoperite de moloz, cablurile electrice căzute și elementele de construcție instabile.

Proprietarii pot fotografia pagubele produse locuințelor, dacă această activitate nu presupune expunerea la pericole. Imaginile pot fi utilizate ulterior pentru documentarea daunelor și contactarea societății de asigurări.

În cazul relocării, trebuie luate documentele importante, medicamentele, apa și alimentele disponibile. Rucsacul de urgență trebuie să includă și celelalte obiecte esențiale pentru membrii familiei.

Reintrarea într-o clădire avariată trebuie evitată până la confirmarea autorităților că accesul este sigur. Instalațiile de gaz și electricitate nu trebuie repuse în funcțiune de persoane neautorizate.

Asociațiile de proprietari pot contribui la pregătirea locatarilor prin stabilirea unor proceduri comune pentru situațiile de urgență. Acestea ar trebui să desemneze anticipat un punct de întâlnire și persoane responsabile pentru comunicare. Totodată, trebuie stabilite modalități de distribuire a resurselor disponibile.

După producerea seismului, locatarii care se pot reuni în siguranță ar trebui să verifice prezența vecinilor. Trebuie identificate persoanele rănite, cele dispărute și locatarii vulnerabili care necesită sprijin.

În primele 24 de ore poate fi organizat un punct comun pentru distribuirea apei și alimentelor. Aici pot fi puse la dispoziție lanterne și materiale medicale. Starea persoanelor din comunitate ar trebui verificată periodic, la intervale de aproximativ patru până la șase ore.

În zilele următoare, vecinii pot colabora pentru împărțirea echitabilă a proviziilor și semnalizarea zonelor periculoase. De asemenea, pot pregăti o eventuală evacuare coordonată, conform indicațiilor autorităților.

Aceste activități trebuie desfășurate fără pătrunderea în clădiri instabile. Nicio persoană nu trebuie să se expună voluntar unor pericole pentru recuperarea bunurilor sau distribuirea resurselor.

Siguranța unei locuințe în cazul unui cutremur depinde și de rezistența structurală a clădirii. Pregătirea individuală nu poate înlocui evaluarea tehnică a imobilului. Riscul seismic poate fi stabilit printr-o expertiză realizată de specialiști autorizați.

Clădirile expertizate sunt încadrate în patru clase de risc seismic, în funcție de comportamentul structural estimat:

Clasa RsI: imobile susceptibile de prăbușire totală sau parțială la cutremurul de proiectare.

Clasa RsII: clădiri care pot suferi avarii structurale majore, periculoase pentru ocupanți, deși prăbușirea este considerată puțin probabilă.

Clasa RsIII: construcții pentru care sunt anticipate deteriorări moderate în cazul unui seism.

Clasa RsIV: imobile cu un comportament seismic estimat apropiat de cel al construcțiilor proiectate conform cerințelor actuale.

O diferență importantă există între reabilitarea termică și consolidarea seismică. Aplicarea polistirenului, înlocuirea ferestrelor și renovarea fațadei nu garantează îmbunătățirea rezistenței structurale.

Consolidarea seismică presupune intervenții specializate asupra elementelor de rezistență ale clădirii. Lucrările pot include introducerea unor pereți structurali, grinzi sau stâlpi suplimentari. În anumite situații, executarea intervențiilor necesită relocarea temporară a locatarilor.

În România, proprietarii locuințelor care intră sub incidența legislației trebuie să dețină o poliță obligatorie PAD. Aceasta oferă protecție pentru riscurile acoperite de asigurarea obligatorie, inclusiv cutremurele, în limitele prevăzute de lege. Pentru bunurile din locuință și alte riscuri poate fi necesară încheierea unei asigurări facultative.