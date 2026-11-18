Cutremurul de magnitudine 5,7 din Vrancea s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, 18 noiembrie, și a fost resimțit inclusiv în București. Într-un bloc înalt, locatarii de la ultimele etaje pot simți un balans mai pronunțat decât vecinii de la parter. Diferența ține de felul în care clădirea oscilează în timpul seismului.

Seismul s-a produs la ora 02:48, la o adâncime de 120,8 kilometri, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului. Când undele seismice pun terenul în mișcare, deplasarea se transmite prin fundație către restul clădirii. Structura se deformează și oscilează, iar partea superioară se poate deplasa lateral mai mult decât baza.

Așa se explică de ce două persoane din același bloc pot descrie diferit cutremurul. La un etaj inferior, mișcarea poate părea o vibrație scurtă. Mai sus, balansul poate fi mai evident, inclusiv prin mișcarea lustrelor sau a obiectelor din locuință.

Fiecare clădire are un ritm propriu de oscilație. Acesta depinde de înălțime, de masă și de rigiditatea structurii. În general, clădirile înalte oscilează mai lent și pot răspunde mai puternic la mișcările lente ale solului. Când ritmul mișcării solului se apropie de cel al clădirii, balansul se poate amplifica. Fenomenul se numește rezonanță.

Contează și terenul. Cercetările asupra cutremurelor vrâncene arată că straturile de sub București pot amplifica anumite componente ale mișcării seismice. În același cartier, diferențele de înălțime și de structură pot face ca două blocuri apropiate să oscileze diferit.

O clădire proiectată pentru solicitări seismice poate suporta anumite deplasări fără să își piardă stabilitatea. Pentru a stabili cât de vulnerabil este un bloc, inginerii iau în calcul proiectarea, calitatea execuției, starea clădirii și intervențiile asupra structurii.

În apartament, efectele pot fi mai ușor de observat. La etajele unde balansul este mai amplu, obiectele pot cădea de pe rafturi, iar mobilierul nefixat se poate deplasa sau răsturna.

Dacă seismul te prinde în locuință, autoritățile recomandă să rămâi în interior cât timp clădirea se mișcă. Evită scările și liftul. Ferește-te de ferestre, de dulapurile înalte și de obiectele care pot cădea. Dacă ai o masă solidă în apropiere, adăpostește-te sub ea, protejează-ți capul și gâtul și ține-te de masă până se oprește mișcarea.