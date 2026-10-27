Două cutremure în România azi, 27 octombrie. Ce magnitudini au avut și unde au fost localizate

Două cutremure au fost înregistrate marți, 27 octombrie, în zona seismică Vrancea, la un interval de mai puțin de patru ore. Cel mai puternic seism a avut magnitudinea de 3,1 și s-a produs în jurul orei 05:42, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Prima mișcare seismică a fost înregistrată la ora 01:53:55, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Cutremurul a avut magnitudinea de 2,3 pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 120,2 kilometri, fiind clasificat drept un seism slab.

Conform datelor transmise de INCDFP, epicentrul cutremurului a fost localizat la 45 de kilometri sud de Focșani și la 59 de kilometri sud de Buzău. Mișcarea seismică s-a produs și la 67 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 77 de kilometri est de Brașov și 91 de kilometri nord-est de Ploiești.

La aproximativ trei ore și 49 de minute de la primul seism, în aceeași regiune a fost înregistrată o nouă mișcare seismică. Aceasta s-a produs la ora 05:42:56 și a avut magnitudinea de 3,1, fiind mai puternică decât prima.

Cel de-al doilea cutremur a fost înregistrat la o adâncime de 79,5 kilometri. Epicentrul a fost situat la 48 de kilometri sud de Focșani, 62 de kilometri est de Sfântu Gheorghe și 69 de kilometri sud de Buzău.

Totodată, seismul s-a produs la 75 de kilometri est de Brașov, 95 de kilometri sud de Bacău și 98 de kilometri nord-est de Ploiești.

Deși ambele cutremure au avut loc în zona seismică Vrancea, adâncimile la care s-au produs au fost diferite. Primul a fost înregistrat la peste 120 de kilometri, iar cel de-al doilea la mai puțin de 80 de kilometri.

Regiunea Vrancea reprezintă principala zonă seismică a României, fiind caracterizată de producerea frecventă a cutremurelor la adâncimi intermediare. Ambele mișcări seismice din dimineața zilei de 27 octombrie au avut magnitudini reduse.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) recomandă populației să își păstreze calmul în timpul unui cutremur și să evite orice acțiune care ar putea provoca accidente. Persoanele aflate în interiorul unei clădiri nu trebuie să încerce să iasă afară în timpul mișcării seismice, să folosească liftul sau să fugă pe scări.

Cea mai sigură soluție este adăpostirea sub o masă sau un birou solid, cu protejarea capului și a cefei. Dacă nu există un astfel de obiect de mobilier în apropiere, oamenii se pot așeza lângă un perete interior, într-o poziție care să le permită protejarea capului cu brațele. Este important să se îndepărteze de ferestre, oglinzi, biblioteci și alte obiecte care ar putea cădea.

Persoanele surprinse de cutremur în exterior trebuie să se îndepărteze de clădiri, copaci, stâlpi de electricitate și cabluri, căutând un spațiu deschis și sigur. În cazul celor aflați la volan, recomandarea este să oprească autoturismul într-un loc sigur, departe de poduri și clădiri, și să rămână în interior până la încetarea mișcării seismice.

După terminarea cutremurului, trebuie verificată starea persoanelor din apropiere, precum și eventualele avarii ale locuinței. Dacă există suspiciuni privind scurgeri de gaze, nu trebuie aprins focul și nici acționate întrerupătoarele electrice.

Autoritățile recomandă, de asemenea, pregătirea unui rucsac de urgență care să conțină apă, alimente neperisabile, o lanternă, medicamente, documente importante și alte obiecte necesare în cazul unei evacuări.

Numărul unic 112 trebuie apelat doar în situații reale de urgență, iar populația este sfătuită să urmărească informațiile și recomandările transmise de autorități.