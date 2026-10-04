Dimineață seismică în România: două cutremure în Vrancea, la doar 20 de minute distanță

Două cutremure s-au produs duminică dimineață în zona seismică Vrancea, la un interval de aproximativ 20 de minute. Potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cele două seisme au avut magnitudini diferite și s-au produs la adâncimi de peste 100 de kilometri.

Primul cutremur a fost înregistrat la ora 05:45:28, în zona seismică Vrancea. Seismul a avut magnitudinea de 2,5 și s-a produs la adâncimea de 108,1 kilometri.

Epicentrul acestui cutremur a fost localizat la 39 de kilometri sud de Focșani și la 52 de kilometri sud de Buzău. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a indicat, de asemenea, o distanță de 76 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 84 de kilometri est de Brașov și 90 de kilometri nord-est de Ploiești. La aproximativ 20 de minute după primul seism, un al doilea cutremur a fost înregistrat în aceeași zonă seismică, însă în județul Buzău.

„În ziua de 04 Octombrie 2026, la ora 11:09:14 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 140.0 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 57km S de Buzau, 58km SE de Sfantu-Gheorghe, 61km E de Brasov, 64km S de Focsani, 73km NE de Ploiesti, se arată în comunicat.

Cel de-al doilea cutremur s-a produs la ora 06:05:18, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, acesta a avut magnitudinea de 3,1 și s-a produs la adâncimea de 114,6 kilometri.

Epicentrul a fost localizat la 51 de kilometri sud de Buzău și la 59 de kilometri sud de Focșani. Datele publicate indică o distanță de 64 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 de kilometri est de Brașov și 74 de kilometri nord-est de Ploiești.

Cele două seisme au avut, astfel, magnitudini de 2,5 și 3,1 și au fost localizate în zona seismică Vrancea. Diferența dintre orele la care au fost înregistrate a fost de aproximativ 20 de minute.

Activitatea seismică din zona Vrancea a fost semnalată și în ziua precedentă. Sâmbătă, 3 octombrie, alte două cutremure au fost înregistrate în zona seismică Vrancea.

Un seism cu magnitudine mai mare a fost înregistrat pe 6 septembrie 2026, în Vrancea, zona Buzău. Cutremurul a avut magnitudinea 4,1 și s-a produs la adâncimea de 149,6 kilometri.

Zona Vrancea reprezintă principala regiune seismică a României. Activitatea seismică din această regiune este caracterizată în special de producerea unor cutremure la adâncimi intermediare.

Cutremurele vrâncene produse la aceste adâncimi se pot resimți pe suprafețe extinse. Cele două seisme înregistrate duminică dimineață s-au produs, de asemenea, la adâncimi intermediare, de 108,1, respectiv 114,6 kilometri.

Datele privind ora producerii, magnitudinea, adâncimea și localizarea celor două seisme au fost furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.