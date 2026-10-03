Val de cutremure în România, în toiul nopții. Două seisme au lovit aceeași zonă. Anunț INCDFP

Două cutremure au fost înregistrate sâmbătă dimineață, 3 octombrie, în zona seismică Vrancea, la un interval mai mic de două ore. Cel mai puternic dintre ele a avut magnitudinea ML 3,5 și s-a produs în județul Buzău, la o adâncime de peste 140 de kilometri. Cu puțin timp înainte, aparatele Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) înregistraseră un alt seism în județul Vrancea.

Cel mai recent seism s-a produs la ora 04:22:25, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Potrivit evaluării manuale publicate de INCDFP, cutremurul a avut magnitudinea ML 3,5 și s-a produs la o adâncime de 140,9 kilometri.

Datele institutului indică o intensitate epicentrală I, corespunzătoare unui eveniment imperceptibil.

Epicentrul a fost localizat la aproximativ 55 de kilometri sud de Focșani și 59 de kilometri sud de Buzău. Seismul s-a produs, de asemenea, la aproximativ 60 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 de kilometri est de Brașov și 83 de kilometri nord-est de Ploiești.

Cutremurul a fost încadrat de INCDFP în categoria seismelor slabe.

Activitatea seismică din noaptea de vineri spre sâmbătă nu s-a limitat însă la acest eveniment. La ora 02:41:35, un alt cutremur fusese înregistrat în aceeași zonă seismică, de această dată în județul Vrancea.

Primul seism a avut magnitudinea ML 2,9 și s-a produs la o adâncime de 136,9 kilometri. Evaluarea acestuia este, de asemenea, una manuală, potrivit datelor INCDFP.

Epicentrul a fost situat la aproximativ 43 de kilometri sud de Focșani și 59 de kilometri sud de Buzău. Celelalte orașe importante aflate în apropiere au fost Sfântu-Gheorghe, la aproximativ 69 de kilometri spre vest, Brașov, la 79 de kilometri, și Ploiești, la 92 de kilometri.

Între cele două mișcări seismice au trecut aproximativ o oră și 41 de minute. Ambele s-au produs la adâncimi de peste 130 de kilometri.

Zona Vrancea are o particularitate importantă prin producerea cutremurelor la adâncimi intermediare. INCDFP arată că activitatea seismică vrânceană de adâncime este asociată unui volum seismogen restrâns, iar regimul tensional din zona subcrustală este predominant compresiv.

Institutul monitorizează permanent activitatea seismică de pe teritoriul țării prin Rețeaua Seismică Națională. Datele sunt folosite atât pentru actualizarea catalogului evenimentelor seismice, cât și pentru realizarea în timp real a hărților privind mișcarea solului.

Pentru seismele cu magnitudinea de cel puțin 3 produse pe teritoriul sau în apropierea României, sistemul ShakeMap poate genera rapid estimări privind severitatea mișcării terenului, acestea fiind actualizate pe măsură ce apar noi informații.

Cele două mișcări seismice de sâmbătă dimineață au avut magnitudini reduse în comparație cu cel mai important eveniment înregistrat în România de la începutul acestui an.

Cel mai puternic cutremur din 2026 a avut magnitudinea 4,5 și s-a produs pe 26 februarie, în județul Vrancea.

Activitatea seismică de magnitudine mică face parte din activitatea monitorizată constant de INCDFP. Producerea unui cutremur slab nu permite, de una singură, anticiparea momentului sau magnitudinii unui eventual seism viitor.

În timpul unui seism puternic, dacă te afli într-o clădire, nu încerca să ieși pe scări sau să folosești liftul cât timp pământul se mișcă. Protejează-ți capul și gâtul și adăpostește-te într-un loc în care riscul de a fi lovit de obiecte care cad este cât mai redus. Stai departe de ferestre, geamuri, mobilier înalt și alte obiecte care se pot răsturna.

Dacă ești afară, îndepărtează-te de clădiri, balcoane, stâlpi, cabluri electrice și alte elemente care se pot desprinde sau prăbuși. Dacă te afli la volan, oprește într-un loc sigur, fără să blochezi drumul, și evită podurile, pasajele, clădirile și rețelele electrice.

După încetarea mișcării seismice, verifică dacă tu sau persoanele din apropiere sunteți rănite. Părăsește clădirea cu atenție dacă aceasta prezintă avarii și nu utiliza liftul. Dacă simți miros de gaz sau observi instalații deteriorate, evită aprinderea focului și acționarea întrerupătoarelor electrice.

Este important să fii pregătit și pentru eventuale replici și să urmărești informațiile transmise de autorități. În cazul unei situații de urgență care necesită intervenție imediată, numărul unic pentru apeluri de urgență este 112.