Fed ar putea pune pauză majorărilor de dobândă în octombrie. Datele slabe de pe piața muncii schimbă calculele

Rezerva Federală a SUA ar putea evita o nouă majorare a dobânzii la reuniunea din 27-28 octombrie, după ce cele mai recente date au indicat o răcire a pieței muncii. Oficialii Fed înclinau deja spre o pauză după creșterea dobânzii de luna trecută, iar raportul privind ocuparea forței de muncă susține această abordare. Următoarele date privind inflația vor avea însă un rol important în decizia finală, relatează Reuters.

Angajatorii americani au creat 29.000 de locuri de muncă în septembrie, mult sub cele 90.000 anticipate de economiști. În același timp, datele pentru luna august au fost revizuite în scădere.

Rata șomajului a crescut de la 4,1% la 4,2%. Avansul a venit însă pe fondul intrării mai multor persoane pe piața muncii, în timp ce numărul redus al solicitărilor pentru indemnizații de șomaj nu indică o creștere generalizată a concedierilor. Ritmul de creștere a salariilor a încetinit, de asemenea.

Datele oferă Fed un argument suplimentar pentru a aștepta înaintea unei noi intervenții asupra dobânzii.

Președintele Fed Chicago, Austan Goolsbee, a arătat că toate variantele rămân posibile la următoarea reuniune.

„Există suficient spațiu pentru ca orice variantă să fie luată în calcul”, a declarat acesta, întrebat dacă Fed ar trebui să majoreze din nou dobânda sau să facă o pauză.

Goolsbee consideră că piața muncii rămâne stabilă, în timp ce principala problemă este reprezentată în continuare de evoluția prețurilor.

„Cred că problema este pe partea de inflație a mandatului Fed. Trebuie să fim atenți la acest lucru. Nu putem permite ca situația să scape și mai mult de sub control”, a spus Goolsbee.

Banca centrală americană a majorat luna trecută dobânda de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale. Oficialii trebuie să găsească acum un echilibru între riscul menținerii unor presiuni inflaționiste ridicate și efectele pe care o înăsprire prea rapidă a politicii monetare le-ar putea avea asupra pieței muncii.

După majorarea din septembrie, responsabilii Fed au indicat posibilitatea unei noi creșteri până la sfârșitul anului dacă războiul din Iran și celelalte șocuri care au împins inflația în sus vor continua.

Inflația măsurată prin indicatorul urmărit de Fed s-a situat la 3,4% în august, mult peste obiectivul de 2%, chiar dacă valoarea a fost mai redusă decât estimările economiștilor.

Președintele Fed, Kevin Warsh, nu a indicat până acum ce variantă consideră potrivită pentru următoarea ședință și nici cum evaluează balanța riscurilor.

Până la începutul acestei săptămâni, piețele luau tot mai mult în calcul un ritm rapid al creșterilor de dobândă, pe fondul tensiunilor geopolitice și comerciale și al presiunilor asupra prețurilor.

Randamentele obligațiunilor pe termen lung au ajuns joi la cel mai ridicat nivel din ultimii 24 de ani, iar dobânzile la creditele ipotecare au depășit pragul de 7%.

Ulterior, vicepreședintele Fed, Philip Jefferson, și președintele Fed New York, John Williams, au transmis că preferă să analizeze date suplimentare înainte de o nouă decizie. Pozițiile lor au redus pariurile investitorilor pentru o majorare în octombrie.

Raportul privind piața muncii publicat vineri întărește această perspectivă.

„Ar trebui să le ofere confort responsabililor Fed că economia nu se supraîncălzește într-un mod care să impună un ciclu grăbit de majorare a dobânzilor”, a scris Michael Feroli, economist-șef pentru SUA la JPMorgan. „Acum ar fi nevoie de un indice al prețurilor de consum foarte puternic pentru ca o majorare la reuniunea din octombrie să reintre cu adevărat în discuție. Continuăm să anticipăm o nouă majorare la reuniunea FOMC din decembrie, presupunând că rapoartele privind prețurile din septembrie și octombrie vor arăta că inflația de bază rămâne persistentă”, a adăugat acesta.

Traderii evaluează în prezent la aproximativ 25% probabilitatea unei majorări a dobânzii în octombrie. Pentru reuniunea din decembrie, piețele indică o probabilitate mult mai ridicată a unei noi creșteri, potrivit analizei CME FedWatch citate de Reuters.

Până la reuniunea Fed din 27-28 octombrie vor fi publicate însă noi date privind evoluția prețurilor, care ar putea modifica așteptările.