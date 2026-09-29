IRCC crește de la 1 octombrie. Cât vor plăti în plus românii care au credite cu dobândă variabilă

Românii cu credite în lei calculate în funcție de IRCC vor avea parte de o nouă valoare a indicelui începând cu 1 octombrie 2026. După patru scăderi consecutive, IRCC urcă ușor, de la 5,56% la 5,57%. Impactul imediat asupra ratelor va fi însă redus: pentru un credit ipotecar de 350.000 de lei, diferența este estimată la aproximativ 2 lei pe lună, potrivit unei analize MrFinance.ro.

Creșterea este de numai 0,01 puncte procentuale, astfel că indicele rămâne sub maximul de 6,06% consemnat în trimestrul al doilea din 2025.

Analiza MrFinance.ro estimează că tendința ar putea continua la începutul anului viitor, IRCC urmând să ajungă în jurul valorii de 5,59% în primul trimestru din 2027.

„Schimbarea de la 1 octombrie se va vedea foarte puțin în rate. Pentru un credit ipotecar de 350.000 de lei, vorbim despre aproximativ 2 lei pe lună. În schimb, diferența dintre dobânda variabilă plătită acum și ofertele cu dobândă fixă poate ajunge la câteva sute de lei lunar”, explică Ion Soltinschi, consultant și planificator financiar MrFinance.ro.

IRCC este indicele utilizat pentru stabilirea dobânzilor variabile la creditele în lei acordate după luna mai 2019. Acesta este calculat pe baza dobânzilor zilnice aferente tranzacțiilor de pe piața monetară interbancară.

Valoarea de 5,57%, care va fi utilizată în ultimul trimestru din 2026, are la bază datele din perioada aprilie-iunie 2026.

Indicele calculat pentru trimestrul al treilea va ajunge în ratele debitorilor abia în primele trei luni din 2027. Din acest motiv, schimbările care au loc pe piață se reflectă cu întârziere în costurile creditelor cu dobândă variabilă.

Analiza MrFinance.ro arată că rata anuală a inflației a coborât de la 10,4% în iunie la 8,2% în iulie și 6,2% în august 2026, pe baza datelor INS citate de platformă.

IRCC care intră în vigoare la 1 octombrie nu reflectă însă aceste evoluții recente, deoarece este calculat folosind dobânzile din trimestrul al doilea.

În același timp, dobânda de politică monetară a BNR se menține la 6,50% pe an, iar banca centrală și-a majorat estimarea privind inflația de la sfârșitul anului 2026 de la 5,5% la 6,1%, potrivit informațiilor incluse în analiză.

„Scăderea inflației din vară nu se transmite imediat în IRCC. Indicele aplicat acum a fost calculat din dobânzile interbancare ale trimestrului al doilea, când inflația era încă ridicată. Pentru cei care au credite cu dobândă variabilă, efectele unei eventuale reduceri a dobânzilor din piață vor apărea cu întârziere”, spune Ion Soltinschi.

Pentru un credit ipotecar de aproximativ 350.000 de lei, contractat pe o perioadă de 30 de ani și cu o marjă fixă a băncii de 2,5%, trecerea IRCC de la 5,56% la 5,57% înseamnă aproximativ 2 lei în plus la rata lunară.

La un împrumut de 500.000 de lei, tot pe 30 de ani, majorarea este estimată la aproximativ 3 lei pe lună.

Comparativ cu perioada în care IRCC se afla la maximul de 6,06%, rata unui credit de 350.000 de lei rămâne cu aproximativ 115–120 de lei mai mică lunar, conform calculelor MrFinance.ro.

O diferență mult mai mare apare în simularea realizată de platformă între dobânda variabilă și anumite oferte cu dobândă fixă.

La noul IRCC de 5,57%, dacă se adaugă o marjă bancară de 2,5%, dobânda variabilă totală ajunge la 8,07%.

Pentru un împrumut de 350.000 de lei pe 30 de ani, MrFinance.ro estimează o rată de aproximativ 2.585 de lei pe lună la această dobândă. În exemplul unei dobânzi fixe de 4,70%, rata estimată este de aproximativ 1.815 lei.

Diferența dintre cele două simulări este astfel de circa 770 de lei lunar, adică peste 9.200 de lei într-un an. Comparația depinde însă de condițiile concrete ale creditului și ale ofertei de refinanțare.

Persoanele care au credite legate de IRCC pot analiza ofertele de refinanțare cu dobândă fixă, însă comparația trebuie să includă nu doar nivelul ratei, ci și costurile și condițiile noului împrumut.

O altă posibilitate este rambursarea anticipată, pentru cei care dispun de bani suplimentari și vor să reducă soldul creditului.

„O dobândă fixă mai mică poate aduce economii de sute de lei pe lună, dar decizia de refinanțare trebuie luată după compararea ofertelor complete. Contează atât rata lunară, cât și costurile și condițiile asociate noului credit. Pentru cei care au posibilitatea, rambursările anticipate pot reduce suplimentar suma rămasă de plată”, completează Ion Soltinschi.

Printre ofertele analizate de platformă se află o dobândă fixă începând de la 4,70% în primii trei ani la Raiffeisen Bank, în anumite condiții pentru locuințe cu clasa energetică A sau refinanțare.

Pentru BRD este indicată o dobândă fixă de 4,65% în primii trei ani pentru credite noi și refinanțări, cu condiții precum clasa energetică A și un avans minim de 20%.

În cazul BCR, analiza menționează o dobândă fixă de 4,79% în primii trei ani, în anumite condiții, iar pentru Intesa Sanpaolo este prezentată o ofertă cu dobândă fixă începând de la 4,89%.

Astfel, schimbarea IRCC de la 1 octombrie va avea un efect de numai câțiva lei asupra ratelor din exemplele analizate. Diferențe considerabil mai mari pot apărea însă în funcție de tipul dobânzii, soldul creditului, perioada rămasă și condițiile concrete oferite de fiecare bancă.