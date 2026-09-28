Aurul și argintul se prăbușesc pe piețe. Investitorii se tem de noi majorări ale dobânzilor în SUA

Piața metalelor prețioase a înregistrat luni o corecție puternică, pe fondul creșterii randamentelor obligațiunilor guvernamentale la nivel global. Aurul a pierdut peste 3%, iar argintul a scăzut cu mai mult de 5%, declinul afectând rapid și acțiunile marilor companii miniere.

Investitorii urmăresc în special evoluția inflației și posibilitatea unor noi majorări ale dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA. Dobânzile și randamentele mai ridicate pot reduce atractivitatea metalelor prețioase, deoarece acestea nu generează dobândă.

Potrivit datelor CME Group, contractele futures pe aur tranzacționate la COMEX au scăzut luni cu 3,37%, până la 4.143,30 dolari pe uncie. Corecția a fost și mai puternică în cazul argintului. Contractele futures au pierdut 5,22%, ajungând la 61,42 dolari pe uncie.

Mișcarea vine în contextul creșterii randamentelor obligațiunilor guvernamentale. Atunci când acestea oferă randamente mai ridicate, activele care nu generează dobândă, precum aurul și argintul, pot deveni mai puțin atractive pentru investitori.

Presiunea asupra metalelor prețioase apare într-un moment în care piețele urmăresc cu atenție și perspectivele politicii monetare din Statele Unite.

Declinul prețurilor metalelor prețioase s-a transmis în timpul ședinței de luni de pe Wall Street și către companiile din industria extractivă.

Acțiunile Newmont Corporation au pierdut aproximativ 4,5%, pe fondul scăderii aurului. Sibanye Stillwater se tranzacționa în jurul nivelului de 10,14 dolari pe acțiune, după un recul de aproximativ 4,4%. Acțiunile Harmony Gold Mining erau cotate la aproximativ 17,63 dolari.

Producătorii de argint au fost, de asemenea, afectați de valul de vânzări.

Silvercorp Metals a pierdut aproximativ 4%-5%, până în apropierea nivelului de 10,9 dolari pe acțiune. Hecla Mining a coborât cu 5,17%, la 17,25 dolari pe acțiune. Titlurile Endeavour Silver și-au continuat tendința descendentă, după ce în sesiunea de tranzacționare înainte de deschiderea oficială a bursei înregistraseră deja o scădere de aproape 6%.

Investitorii urmăresc în prezent dacă presiunile inflaționiste vor determina Rezerva Federală să recurgă la noi majorări ale dobânzilor. Max Baecker, președintele American Hartford Gold, consideră că evoluția inflației va fi importantă pentru direcția viitoare a aurului.

„Dacă majorările de dobândă aduc inflaţia sub control, aurul se confruntă cu presiuni persistente”, a explicat acesta.

Situația s-ar putea schimba însă dacă inflația rămâne ridicată sau dacă tensiunile economice se intensifică. Într-un asemenea scenariu, cererea pentru aur ca instrument folosit pentru diversificarea riscului ar putea rămâne solidă.

Evoluția dobânzilor este astfel unul dintre factorii care influențează piața, dar nu este singurul.

Un alt element important pentru piața aurului este comportamentul băncilor centrale. Potrivit datelor prezentate de Max Baecker, acestea au achiziționat un volum record de 289 de tone de aur în trimestrul al doilea.

Achizițiile fac parte din strategiile pe termen lung privind administrarea rezervelor și nu depind direct de deciziile de politică monetară adoptate la Washington.

Cererea venită din partea băncilor centrale rămâne astfel un factor distinct pentru piața aurului, chiar într-o perioadă în care creșterea randamentelor obligațiunilor și perspectiva unor dobânzi mai ridicate exercită presiune asupra cotațiilor.