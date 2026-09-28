Aurul Venezuelei ajunge în SUA, dar nu poate fi vândut. Sute de milioane de dolari, blocate în depozite

Aurul Venezuelei transportat în SUA de Administrația Trump rămâne blocat în depozite deoarece rafinăriile se tem de posibile legături cu corupția și criminalitatea. Presa americană relatează că transporturile, în valoare de sute de milioane de dolari, au ajuns deja în SUA.

Administrația Trump transportă aur din Venezuela în SUA, însă rafinăriile americane refuză să îl proceseze din cauza îndoielilor privind presupusele legături ale unor companii venezuelene cu practici corupte, relatează, luni, publicația americană The New York Times (NYT).

Ancheta realizată de NYT urmărește traseul aurului de la minele din sudul Venezuelei până la Casa Albă și la companii de import-export din Europa. Potrivit surselor anonime citate de publicație, prin capturarea fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro de către Washington în ianuarie, Trump ar fi conectat SUA la o industrie care continuă să fie afectată de aceleași probleme de criminalitate pe care administrația sa susținea că încearcă să le combată.

NYT relatează că investitori americani investesc într-o mină care are legături cu membri ai criminalității organizate, în cadrul unui acord negociat de Administrația Trump.

Publicația americană mai susține că avioane au transportat aur din Venezuela chiar înainte ca firmele să viziteze minele și că o parte din aur ar proveni de la mineri care plătesc mită unor bande.

Deși cantități de aur venezuelean au ajuns deja în SUA, transporturile, evaluate la sute de milioane de dolari, nu au fost procesate și rămân depozitate, potrivit NYT.

Procesarea aurului este împiedicată de normele internaționale, care prevăd că rafinăriile trebuie să se asigure că metalul nu a finanțat bande infracționale și nu este asociat cu distrugerea mediului sau cu acte de corupție.

Donald Trump însuși a inclus, în primul său mandat de președinte al SUA, aurul venezuelean pe o „listă neagră”, în martie 2019, din cauza legăturilor acestuia cu distrugerea mediului și practicile corupte.

În martie 2026, la două luni după capturarea fostului președinte al Venezuelei, oficiali ai guvernului american au negociat însă cu compania minieră de stat Minerven un acord în valoare de milioane de dolari. În baza acestuia, compania urma să vândă pe piețele americane până la o tonă de aur, evaluată în prezent la aproximativ 165 de milioane de dolari.

Potrivit relatărilor apărute la acea vreme în presa americană, acordul prevedea ca Minerven să furnizeze între 650 și 1.000 de kilograme de bare de aur Dore companiei globale Trafigura, specializată în tranzacționarea și logistica mărfurilor, inclusiv a metalelor și mineralelor. Trafigura urma să se ocupe de transportul aurului către rafinăriile din SUA.