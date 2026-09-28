Donald Trump, în reclamă TV plătită de Guvern. Opoziția acuză propagandă ilegală

Președintele Donald Trump este în centrul unei dispute privind o reclamă TV finanțată de Guvern, difuzată în Statele Unite ale Americii cu câteva săptămâni înaintea alegerilor legislative. Opoziția acuză folosirea banilor publici pentru propagandă, în timp ce Casa Albă susține că materialul este un anunț de serviciu public.

Președintele Donald Trump a fost acuzat luni de opoziție că face propagandă ilegală, după difuzarea duminică a unei reclame de televiziune în care apare liderul republican, finanțată de guvernul american, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului din Statele Unite ale Americii.

Președintele american apare într-un scurt clip alb-negru difuzat, potrivit presei americane, duminică, în timpul meciurilor de fotbal american. Cu o figură serioasă, Donald Trump merge în tăcere în fața camerei, pe un coridor, în timp ce pe fundal se aud fragmente din discursurile sale în care îi atacă pe cei care susțin războiul, pe comuniști și pe mondialişti.

Videoclipul durează 30 de secunde și se deschide cu mesajul „Aceasta este ultima bătălie”. La final, în partea de jos a ecranului, apare mențiunea că materialul este plătit de guvernul american.

Donald Trump a mai difuzat acest clip în 2023, pe rețeaua sa Truth Social, însă la acel moment preciza că materialul fusese finanțat din fondurile sale de campanie. Difuzarea videoclipului, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, a provocat reacții puternice din partea opoziției.

Alesul democrat Mike Levin a susținut, într-un mesaj video publicat luni pe X, că utilizarea banilor contribuabililor americani pentru finanțarea unor reclame politice este ilegală și a catalogat materialul drept propagandă.

La rândul său, senatorul democrat John Hickenlooper a afirmat, într-un mesaj publicat pe aceeași platformă, că videoclipul reprezintă propagandă și că difuzarea sa este ilegală.

Casa Albă a susținut că materialul difuzat nu reprezintă o reclamă politică, pentru care finanțarea este strict reglementată, ci un „anunț de serviciu public”, pe care guvernul are dreptul să îl difuzeze.

Executivul american a precizat într-un comunicat că videoclipul are un caracter educativ și patriotic.

Un oficial american a explicat că președintele Donald Trump nu candidează la alegerile legislative din această toamnă și a susținut că videoclipul nu îndeamnă publicul la nicio acțiune.

Donald Trump le-a cerut recent alegătorilor să privească alegerile de la jumătatea mandatului ca și cum el însuși ar fi candidat. Scrutinul ar putea avea implicații asupra controlului republicanilor asupra Congresului.

Săptămâna trecută a circulat o altă reclamă care purta aceeași mențiune, potrivit căreia materialul era plătit de guvernul american. Videoclipul prezenta realizările președintelui și relua sloganul său potrivit căruia „America nu va fi niciodată o țară comunistă”, în timp ce pe fundal se auzea o melodie care repetă „Love me” („Iubește-mă”).