China pune problema Taiwanului pe agenda întâlnirii dintre Xi Jinping și Donald Trump. Beijingul cere oprirea vânzărilor de arme către insulă

China intenționează să pună pe agenda discuțiilor cu președintele SUA, Donald Trump, problema vânzărilor de arme americane către Taiwan. Xi Jinping este așteptat să îi ceară lui Trump oprirea acestor vânzări, invocând o declarație comună semnată de cele două țări în 1982, în timpul vizitei sale la Washington din această săptămână.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters, liderul chinez ar putea aborda problema inclusiv în cadrul vizitei la Arhivele Naționale ale SUA. China consideră în mod constant problema Taiwanului, pe care Beijingul îl revendică drept parte a propriului teritoriu, drept una dintre cele mai sensibile și importante chestiuni de politică externă.

Beijingul a solicitat în repetate rânduri oprirea vânzărilor de arme americane către insulă. În același timp, legislația americană obligă Statele Unite să ofere Taiwanului, care are un guvern ales democratic, mijloacele necesare pentru a se apăra, în pofida faptului că Washingtonul și Taipei nu au relații diplomatice oficiale. Guvernul taiwanez respinge revendicările de suveranitate formulate de Beijing.

Trei surse familiarizate cu discuțiile dintre Statele Unite și China înaintea vizitei lui Xi Jinping la Washington au indicat că Beijingul este probabil să aducă în discuție propria interpretare a celui de-al treilea dintre cele trei comunicate comune semnate de SUA și China. Documentul din 1982 prevede că Statele Unite intenționează să reducă treptat vânzările de arme către Taiwan și nu urmăresc să mențină pe termen lung asemenea livrări către Taipei.

Într-un memorandum care a însoțit însă documentul, președintele american de la acea vreme, Ronald Reagan, a precizat că disponibilitatea Statelor Unite de a reduce vânzările de arme către Taiwan era condiționată de menținerea angajamentului Chinei pentru soluționarea pașnică a diferențelor cu Taiwanul.

În ultimii cinci ani, China și-a intensificat puternic activitățile militare în jurul Taiwanului, inclusiv prin organizarea unor exerciții militare în cadrul cărora au fost efectuate teste cu rachete reale. Forțele armate chineze operează în jurul Taiwanului aproape zilnic.

Ministerul chinez de Externe nu a răspuns unei solicitări de comentarii. Marți, publicația oficială People’s Daily a transmis că o gestionare necorespunzătoare a problemei Taiwanului ar putea împinge relațiile dintre China și SUA într-o situație foarte periculoasă.

Xi Jinping va ajunge la Washington miercuri. Discuțiile oficiale dintre liderii celor două țări sunt programate pentru joi, iar vizita la Arhivele Naționale ale SUA urmează să aibă loc vineri.

Un oficial de la Casa Albă a declarat că Donald Trump a spus că va lua într-un interval relativ scurt o decizie privind noul pachet de vânzări de arme către Taiwan. În primul său mandat, Trump a aprobat mai multe vânzări de arme către Taiwan decât orice alt președinte american din istorie. În al doilea mandat, în primul său an, el a aprobat vânzări care au depășit volumul aprobat în toți cei patru ani ai administrației președintelui Joe Biden, potrivit oficialului american.

Ministerul taiwanez de Externe a transmis că urmărește îndeaproape evoluțiile din cadrul schimburilor la nivel înalt dintre Statele Unite și China și că menține o comunicare solidă cu Washingtonul.

Potrivit surselor citate de Reuters, China a solicitat Statelor Unite să oprească și livrările de arme deja comandate de Taiwan. Una dintre surse a indicat că Xi Jinping ar putea susține în fața lui Donald Trump că Taiwanul este provocatorul și principala sursă de instabilitate în relațiile dintre SUA și China și că autoritățile de la Taipei sunt cele care modifică status quo-ul.

În schimbul unei poziții americane favorabile Beijingului în această problemă, China oferă ajutor pentru exercitarea unor presiuni asupra Iranului în contextul războiului din Orientul Mijlociu, potrivit surselor.

Statele Unite urmează politica unei singure Chine, în cadrul căreia Washingtonul nu adoptă oficial o poziție privind suveranitatea Taiwanului și recunoaște, fără să o susțină, poziția Beijingului potrivit căreia Taiwanul face parte din China.

În decembrie, administrația Trump a aprobat un pachet de vânzări de arme către Taiwan în valoare de 11 miliarde de dolari, cel mai mare de până acum. Un al doilea pachet, în valoare de aproximativ 14 miliarde de dolari, este însă blocat de mai multe luni.

După summitul din luna mai de la Beijing cu Xi Jinping, Donald Trump a spus că a menținut al doilea pachet în așteptare și l-a descris drept un instrument de negociere foarte important.

În cadrul așa-numitelor Șase Asigurări pentru Taiwan, emise tot în 1982, dar declasificate abia în 2020, Statele Unite nu au stabilit o dată pentru încheierea vânzărilor de arme către Taiwan și nici nu au acceptat să se consulte în prealabil cu Beijingul în privința unor astfel de vânzări.

Înaintea summitului dintre Donald Trump și Xi Jinping, mai mulți politicieni republicani americani și-au exprimat sprijinul pentru Taiwan.

Senatorul republican Pete Ricketts, președintele subcomisiei pentru Asia de Est din cadrul Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, a declarat săptămâna trecută, în cadrul unui eveniment organizat de Hudson Institute, că Donald Trump ar trebui să adopte o poziție fermă în privința Taiwanului și să transmită că politica americană față de insulă nu s-a schimbat.

Ricketts a susținut că Statele Unite trebuie să transmită în continuare Chinei că Taiwanul nu va putea fi preluat prin forță și că Washingtonul își menține poziția și sprijinul pentru Taiwan.

La rândul său, John Moolenaar, președintele republican al Comisiei Selecte pentru China din Camera Reprezentanților, i-a transmis vineri o scrisoare lui Donald Trump în care, referindu-se la Taiwan și la aliații SUA din Asia, a susținut că obiecțiile Chinei față de vânzările americane de arme și față de cooperarea în domeniul securității ar trebui respinse.

Matt Pottinger, fost consilier adjunct pentru securitate națională în prima administrație Trump, a declarat sâmbătă, la un forum de apărare organizat la Taipei, că nu se așteaptă la măsuri substanțiale privind Taiwanul în cadrul întâlnirilor din această săptămână.

Pottinger a apreciat că Xi Jinping este probabil să insiste îndelung asupra problemei Taiwanului în discuțiile cu Donald Trump, așa cum ar fi procedat și în întâlnirile anterioare cu Trump și în discuțiile cu alți președinți americani.