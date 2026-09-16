SUA recunosc că au arme pe orbită. Washingtonul își extinde arsenalul spațial pe fondul tensiunilor cu Rusia și China

SUA recunosc public că operează arme pe orbita Pământului, pe fondul tensiunilor cu China și Rusia. Washingtonul susține că aceste capacități sunt necesare pentru apărarea sateliților și a forțelor militare, în timp ce Beijingul și Moscova avertizează asupra riscurilor unei curse a înarmărilor spațiale.

Recentă recunoaștere a SUA privind operarea unor arme pe orbita Pământului marchează un moment important în militarizarea spațiului cosmic și are ca obiectiv descurajarea activităților orbitale pe care oficialii americani le descriu drept agresive din partea Chinei și Rusiei, potrivit unor oficiali și analiști citați miercuri, 16 septembrie, de Reuters.

Șeful Forței Spațiale americane, Douglas Schiess, a declarat marți că membri ai acestei ramuri militare operează arme pe orbită, capabile să apere Forța Comună împotriva atacurilor din spațiu. El a precizat că serviciul va lua decizii disciplinate și responsabile în ceea ce privește extinderea arsenalului de apărare orbitală în următorii ani.

Declarațiile lui Schiess au fost făcute la o conferință desfășurată în apropiere de Washington, la o zi după ce secretarul Forțelor Aeriene ale SUA, Troy Meink, a afirmat că Statele Unite dispun pe orbită de arme de control spațial capabile să apere Forța Comună împotriva unor acțiuni ostile.

Declarațiile reprezintă cea mai clară recunoaștere de până acum din partea unui oficial al Pentagonului privind existența unor arme americane pe orbită, într-un context marcat de intensificarea tensiunilor dintre Statele Unite, Rusia și China în domeniul spațial.

Victoria Samson, director pentru securitate și stabilitate spațială în cadrul organizației nonprofit Secure World Foundation, a apreciat că declarațiile făcute în această săptămână de oficialii militari americani indică o disponibilitate tot mai mare a guvernului SUA de a vorbi public despre acțiuni agresive în spațiu. Potrivit acesteia, Washingtonul a trecut de la evitarea discuțiilor despre capacitățile antispațiale la recunoașterea explicită a existenței unor arme în spațiu.

Schiess și Meink nu au oferit detalii despre tipurile de arme la care s-au referit atunci când au discutat ulterior cu presa.

China a reacționat la recunoașterea de către Statele Unite a existenței armelor orbitale. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din China, Guo Jiakun, a transmis pe platforma X că Beijingul susține utilizarea pașnică a spațiului cosmic și menținerea acestuia în siguranță. El a precizat că China se opune oricărei curse a înarmărilor în spațiu, precum și oricărei încercări de transformare a spațiului cosmic într-o armă sau într-o zonă de război.

La rândul său, Ministerul rus de Externe a apreciat că recunoașterea de către Washington a desfășurării unor arme orbitale ignoră posibilele consecințe ale unui conflict și reprezintă o amenințare pentru stabilitatea pe termen lung a activităților spațiale.

SUA, China și Rusia, considerate primele trei puteri spațiale ale lumii, concurează de ani de zile pentru dezvoltarea și desfășurarea unor rețele de sateliți și nave spațiale dotate cu capacități care ar putea fi folosite pentru atacarea sau manipularea altor nave spațiale.

În condițiile în care normele militare, precedentele strategice și regulile războiului într-un domeniu relativ nou precum spațiul cosmic sunt încă într-o etapă incipientă, nu există informații potrivit cărora vreo țară ar fi făcut până acum pasul concret de a ataca fizic satelitul unei alte țări în spațiu.

Declarațiile oficialilor americani evidențiază însă ritmul rapid în care au evoluat tehnologiile spațiale și pregătirile tot mai explicite pentru posibilitatea extinderii conflictelor în spațiu. În același timp, conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu au demonstrat importanța sateliților pentru desfășurarea războiului modern pe Pământ.

Richard Palmer, directorul Direcției de integrare a capacităților și resurselor din cadrul Comandamentului Spațial al SUA, a declarat marți, 15 septembrie, că recunoașterea capacităților de control al spațiului este esențială pentru prevenirea eșecului descurajării și pentru pregătirea unor măsuri în cazul în care aceasta nu funcționează.

Palmer a făcut aceste declarații la o conferință dedicată apărării spațiale, organizată la Paris de compania de consultanță Novaspace. Oficialul american a afirmat că există actori la nivel global interesați să submineze interesele comune ale statelor și aliaților reuniți la eveniment, precum și ale celor din Europa și din alte regiuni ale lumii.

El nu a oferit detalii privind natura sau capacitățile armelor la care s-a referit. Palmer a mai precizat că Forța Comună a SUA și forțele aliate depind de spațiu, la fel ca economiile statelor, și a transmis că Statele Unite sunt pregătite să asigure menținerea acestor capacități.

„Recunoaşterea acestor capacităţi de control al spaţiului este fundamentală pentru a ne asigura că prevenim eşecul descurajării şi că suntem pregătiţi în cazul în care descurajarea nu reuşeşte să le utilizeze eficient. Concluzia este că forţa noastră comună şi forţele noastre aliate au nevoie de spaţiu. Economiile noastre au nevoie de spaţiu. Noi în SUA suntem pregătiţi să menţinem acest lucru”, a mai spus Palmer.

Timp de decenii, sateliții au furnizat forțelor armate de pe Pământ servicii de comunicații, navigație și informații, iar după plasarea pe orbită au rămas, de regulă, pe traiectorii fixe. În prezent, militarii îi consideră tot mai mult platforme de arme active, capabile să desfășoare atacuri prin perturbarea funcționării altor sateliți, bruiajul semnalelor, utilizarea laserelor pentru „orbirea” senzorilor sau chiar capturarea unor nave spațiale considerate inamice.

China a demonstrat în 2022 că poate controla un satelit astfel încât acesta să se atașeze de o altă navă spațială și să o deplaseze pe orbită.

Recent, SUA au desfășurat cel mai amplu exercițiu orbital al lor, denumit Apollo Maneuvers, conceput pentru a demonstra capacitatea de a efectua operațiuni spațiale dinamice. Exercițiul a implicat sateliți aflați simultan pe mai multe orbite și a inclus participarea unor parteneri internaționali și comerciali.

În ciuda acestor evoluții, oficialii americani nu au oferit încă detalii publice despre armele specifice la care fac referire. Craig Albert, directorul programului de studii de informații și securitate de la Universitatea Augusta, a avertizat că lipsa acestor informații lasă loc unor presupuneri și interpretări care ar putea influența modul în care adversarii SUA răspund și ar putea accelera cursa înarmărilor în spațiu. Albert a explicat că, în lipsa unor informații complete, statele concurente ar putea considera că respectivele sisteme reprezintă o amenințare pentru propriile active spațiale și ar putea investi în capacități contraspațiale sau în arme similare.

„În absenţa unor informaţii complete, concurenţa poate presupune că sistemele le ameninţă propriile active spaţiale şi poate investi în capabilităţi contraspaţiale sau în arme comparabile”, a notat Albert.

Șeful Comandamentului Spațial al SUA a avertizat, la rândul său, că adversarii dezvoltă capacități menite să împiedice SUA să aibă acces la sisteme esențiale și să reducă eficiența militară. Potrivit acestuia, în cazul izbucnirii unui conflict, activele spațiale americane ar putea fi printre primele ținte.

Și alte state urmăresc dezvoltarea unor arme capabile să contracareze atacurile în spațiu. Printre acestea se află Germania, care are în plan cheltuieli de 35 de miliarde de euro pentru programe spațiale militare destinate contracarării amenințărilor tot mai mari din partea adversarilor.