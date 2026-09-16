Aquapark-ul din Sovata se scumpește. Valoarea proiectului european a trecut de 123,3 milioane de lei

Consiliul Județean Mureș a aprobat miercuri, într-o ședință de îndată desfășurată online, majorarea valorii totale a proiectului european pentru amenajarea unui aquapark în orașul Sovata la peste 123,3 milioane de lei. Modificarea vine după revizuirea indicatorilor tehnico-economici în urma clarificărilor solicitate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.

Prin hotărârea adoptată de Consiliul Județean Mureș a fost majorată și contribuția proprie a județului. Aceasta crește cu peste 13,6 milioane de lei față de varianta aprobată inițial prin Hotărârea nr. 84 din 29 iunie 2026.

Potrivit noilor date tehnico-economice, valoarea totală a proiectului ajunge la 123.316.084,19 lei. Valoarea inițială a investiției era de 104,52 milioane de lei. Din valoarea actualizată a proiectului, cofinanțarea nerambursabilă solicitată prin Programul Regiunea Centru 2021-2027 este de 25.484.500 de lei.

Revizuirea documentației tehnice a fost necesară după două solicitări de clarificări transmise de ADR Centru în lunile august și septembrie. În urma acestora au fost revizuite Studiul de Fezabilitate, devizul general și analiza cost-beneficiu aferente investiției.

Una dintre principalele modificări privește contribuția financiară a județului Mureș. Aceasta crește de la 55.026.331,39 lei la 68.643.404,53 lei, suma reprezentând 55,66% din valoarea totală actualizată a proiectului.

Majorarea este determinată de corectarea alocărilor financiare neeligibile aferente cheltuielilor diverse și neprevăzute, precum și marjei de buget. Aceste ajustări au fost realizate în conformitate cu normele prevăzute de HG nr. 907/2016.

Sumele aferente cofinanțării care revin județului Mureș vor fi asigurate direct din bugetul propriu al Consiliului Județean.

Și contribuția orașului Sovata a fost stabilită în cadrul noii structuri financiare a proiectului. Aceasta ajunge la 29.188.179,67 lei. În această sumă a fost inclus și costul aferent obținerii terenului, în valoare de 4.268.653,75 lei.

Terenul a fost achiziționat de autoritățile locale din Sovata înainte de depunerea proiectului și a fost încadrat drept cheltuială neeligibilă.

Investiția este derulată în cadrul Priorității 8, „O regiune atractivă”, și urmărește dezvoltarea infrastructurii turistice balneare și de agrement din regiune.

Consiliul Județean Mureș a aprobat în luna iunie încheierea unui parteneriat cu orașul Sovata pentru realizarea aquaparkului. Proiectul este prevăzut pe o suprafață de aproximativ 20.000 de metri pătrați.

Investiția a fost depusă spre finanțare prin Programul Regiunea Centru 2021-2027, în cadrul apelului destinat dezvoltării infrastructurii turistice balneare și de agrement din municipiile și orașele Regiunii Centru.

Potrivit studiului de fezabilitate, valoarea totală a proiectului era inițial de 104,52 milioane de lei, TVA inclus. În urma modificării indicatorilor tehnico-economici, valoarea actualizată a ajuns la 123.316.084,19 lei.

Complexul de agrement este proiectat pentru o capacitate estimată de 1.500 de vizitatori în sezonul estival. Investiția include o clădire principală destinată funcționării pe tot parcursul anului, în care sunt prevăzute restaurante, zone de wellness și saune, spații dedicate copiilor, precum și facilități accesibile persoanelor cu dizabilități.

Aquaparkul de la Sovata este prevăzut cu o gamă variată de facilități de agrement. Printre acestea se numără piscine interioare și exterioare cu apă dulce și apă sărată, piscine cu hidromasaj și jacuzzi.

Proiectul include și bazine destinate copiilor și bebelușilor, o piscină de aventură și un parc de tobogane acvatice. Pentru vizitatori sunt prevăzute, de asemenea, zone de relaxare și wellness.

Pe lângă facilitățile acvatice și de wellness, investiția cuprinde clădiri administrative și de servicii, vestiare și spații comerciale. Complexul va avea și terenuri destinate sporturilor pe nisip, locuri de joacă și o infrastructură exterioară modernă.

O parte importantă a proiectului este reprezentată de spațiile verzi. Peste 60% din suprafața complexului urmează să fie amenajată ca spațiu verde, cu zone de recreere și mobilier urban.