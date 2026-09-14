Amendă de până la 1.081 de lei și 3 puncte de penalizare pentru șoferi. Noua regulă pentru parcare pregătită în Codul Rutier

Șoferii care staționează fără drept pe locurile destinate încărcării vehiculelor electrice ar putea fi sancționați cu amendă și puncte de penalizare. Un proiect de lege depus la Parlament propune modificarea Codului rutier astfel încât ocuparea acestor spații să fie interzisă explicit, cu excepția vehiculelor electrice și hibride plug-in care se află efectiv în proces de încărcare.

Inițiativa legislativă prevede introducerea unei noi contravenții la art. 100 alin. (1) din Codul rutier. Aceasta vizează staționarea pe locurile amenajate pentru încărcarea vehiculelor electrice în situațiile în care mașina nu se încadrează în excepțiile stabilite de proiect.

În paralel, proiectul propune modificarea art. 108 alin. (1) lit. b), astfel încât această faptă să atragă și aplicarea a trei puncte de penalizare. Contravențiile prevăzute la art. 100 alin. (1) sunt sancționate cu amendă din clasa a II-a.

Potrivit valorilor indicate în proiect, șoferii care ocupă fără drept aceste locuri ar putea primi amenzi cuprinse între 865 și 1.081 de lei, la care s-ar adăuga trei puncte de penalizare. Noile sancțiuni nu sunt însă în vigoare în prezent, aplicarea lor fiind condiționată de adoptarea inițiativei legislative de Camera Deputaților și de promulgarea legii.

Autorii proiectului susțin că lipsa unor sancțiuni specifice reduce accesul efectiv al proprietarilor de mașini electrice la infrastructura de reîncărcare. Aceștia consideră că simpla existență a stațiilor nu este suficientă atunci când locurile aferente sunt ocupate de vehicule care nu sunt conectate pentru încărcare.

În expunerea de motive, inițiatorii leagă reglementarea și de investițiile realizate pentru dezvoltarea rețelei de stații. În opinia lor, existența unui mecanism clar de sancționare ar putea contribui la folosirea infrastructurii conform destinației sale.

„Fără un mecanism de sancționare (amendă și puncte de penalizare), investițiile în stații de încărcare pot să fie descurajate, generând inclusiv frustrare în rândul posesorilor de vehicule electrice și încetinind ritmul de adoptare a mobilității sustenabile în România. Obiectivul principal este garantarea accesului real la infrastructură, iar în lipsa unei legislații sancționatoare clare, acest lucru nu poate fi realizat.”

Autorii susțin că modificările ar trebui să stabilească inclusiv cine are competența de a interveni atunci când un loc destinat încărcării este ocupat necorespunzător. În expunerea de motive, aceștia arată că reglementările actuale nu oferă un temei suficient de clar pentru aplicarea unor asemenea sancțiuni.

„Prin aceste modificări dorim să susținem creșterea disponibilității reale a stațiilor de încărcare și utilizarea eficientă a acesteia, încurajarea dezvoltării infrastructurii de reîncărcare, precum și stabilirea clară a organelor competente să intervină și să aplice sancțiuni într-un temei legal clar, lucru imposibil în prezent din cauza lipsei unor reglementări specifice”, precizează inițiatorii proeictului în expunerea de motive.

Proiectul nu se limitează la introducerea sancțiunilor, ci propune și definirea în legislația rutieră a locurilor pentru care acestea ar urma să fie aplicate. Astfel, „locul destinat încărcării vehiculelor electrice” este descris drept un spațiu special amenajat și semnalizat corespunzător, rezervat staționării vehiculelor electrice pe perioada încărcării la o stație autorizată.

O altă definiție introdusă prin inițiativa legislativă este cea a „vehiculului electric”. Sunt vizate autovehiculele dotate cu un grup propulsor care include cel puțin un motor electric și care respectă condițiile tehnice stabilite de legislație.

În ceea ce privește contravenția, proiectul face o distincție între simpla ocupare a unui asemenea spațiu și utilizarea sa pentru scopul pentru care a fost amenajat. Excepția este prevăzută pentru vehiculele electrice și hibride plug-in aflate în proces de încărcare.

Prin urmare, modificarea propusă vizează staționarea unui vehicul pe un loc destinat încărcării atunci când acesta nu este utilizat în condițiile prevăzute de proiect. Fapta ar urma să fie inclusă explicit între cele sancționate de legislația rutieră.

Argumentele prezentate de inițiatori fac trimitere și la dezvoltarea infrastructurii naționale pentru vehicule electrice. România și-a asumat prin PNRR instalarea a peste 13.000 de puncte de încărcare până în 2026, iar autorii proiectului susțin că infrastructura trebuie să poată fi utilizată efectiv de șoferii cărora le este destinată.

Reglementarea propusă urmărește, potrivit expunerii de motive, ca disponibilitatea raportată a unei stații de încărcare să corespundă cât mai mult situației întâlnite de utilizatori la fața locului. Ocuparea spațiului de către un alt vehicul poate face inutilizabilă stația chiar dacă aceasta apare disponibilă într-o aplicație.

Inițiatorii consideră că existența unor sancțiuni ar putea influența și disponibilitatea operatorilor de a investi în dezvoltarea rețelelor de încărcare, prin protejarea accesului clienților la infrastructura instalată.