RAR, veste importantă pentru cei care cumpără mașini second-hand! Ce document nu mai trebuie obținut obligatoriu

Cumpărarea unei mașini second-hand înmatriculate deja în România nu mai presupune un drum obligatoriu la RAR pentru Certificatul de Autenticitate. Regula s-a schimbat în urmă cu aproximativ 10 ani, însă verificarea mașinii rămâne importantă. RAR ne explică ce trebuie să știe șoferii înainte să plătească pentru un autoturism deja înmatriculat.

Șoferii care cumpără un autovehicul second-hand deja înmatriculat în România nu mai sunt obligați să obțină Certificatul de Autenticitate de la Registrul Auto Român (RAR). Instituția a precizat că regula s-a schimbat în urmă cu aproximativ 10 ani, însă recomandă verificarea mașinii înainte de achiziție, pentru evitarea unor eventuale neplăceri.

Întrebarea dacă Certificatul de Autenticitate este necesar la cumpărarea unei mașini înmatriculate deja în România a fost adresată în repetate rânduri Registrului Auto Român. Instituția a publicat un răspuns general valabil pentru această situație.

Până în urmă cu aproximativ 10 ani, șoferii care cumpărau o mașină second-hand înmatriculată deja în România trebuiau să se prezinte la RAR pentru obținerea Certificatului de Autenticitate. Între timp, legislația s-a modificat, iar această obligație a fost eliminată în cazul schimbării deținătorului unui vehicul înmatriculat în România.

Prin urmare, persoanele care achiziționează o mașină la mâna a doua, înmatriculată deja în România, nu mai trebuie să obțină în mod obligatoriu Certificatul de Autenticitate de la RAR.

Totuși, Registrul Auto Român recomandă efectuarea verificării înainte de cumpărarea vehiculului. Instituția precizează că certificarea autenticității unui vehicul rutier poate fi realizată numai de RAR și presupune verificarea principalelor elemente de identificare ale mașinii. Sunt verificate originalitatea acestora și existența unor eventuale modificări neautorizate, precum și identitatea vehiculului în raport cu datele înscrise în cartea de identitate a acestuia.

RAR recomandă, astfel, ca înainte de achiziționarea unui vehicul deja înmatriculat în România, cumpărătorii să se adreseze unei reprezentanțe teritoriale a instituției, pe baza unei programări prealabile, pentru efectuarea certificării autenticității.

Instituția arată că, deși obținerea certificatului nu mai este obligatorie la schimbarea deținătorului unui vehicul înmatriculat în România, efectuarea acestei verificări înainte de cumpărare poate ajuta la evitarea unor eventuale probleme.

Autoritățile le-au reamintit șoferilor că extinctorul, trusa medicală de prim ajutor și triunghiurile reflectorizante nu trebuie să lipsească din mașină. Registrul Auto Român (RAR) a explicat că este important ca șoferii să verifice periodic termenul de valabilitate al extinctorului și al trusei medicale.

RAR a precizat că legislația prevede sancțiuni pe care polițistul rutier le poate aplica atunci când constată că termenul de valabilitate al extinctorului sau al trusei medicale este depășit.

Șoferii sunt sfătuiți să verifice în mod regulat data de expirare a acestor echipamente pentru a evita situațiile în care pot fi sancționați în trafic.