Un detaliu din lege face diferența: cine poate cumula pensia cu salariul

Pensionarii din sistemul public pot realiza venituri din activități profesionale și, în anumite condiții, pot încasa în același timp și pensia. Reglementările permit cumulul pentru mai multe categorii de beneficiari, inclusiv pentru pensionarii de invaliditate, indiferent de gradul în care sunt încadrați.

Dar mai trebuie subliniat faptul că există și situații în care legea stabilește restricții, printre acestea numărându-se pensia anticipată și pensia de urmaș acordată soțului supraviețuitor.

Continuarea activității profesionale după pensionare are efecte și asupra contribuțiilor achitate ulterior. Pentru pensionarii care își continuă activitatea după înscrierea la pensie, perioada suplimentară de cotizare poate fi valorificată prin recalcularea dreptului de pensie, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Pensionarii din sistemul public pot încasa pensia concomitent cu veniturile realizate din activități pentru care se datorează contribuții de asigurări sociale, inclusiv salariile obținute în baza unui contract individual de muncă, potrivit prevederilor fiscale aplicabile.

Dreptul la cumul se aplică și persoanelor care desfășoară activități în calitate de prestator casnic, dacă pentru veniturile respective este achitată contribuția de asigurări sociale. Regula este stabilită prin Legea nr. 111/2022 și vizează activitățile casnice ocazionale desfășurate în una sau mai multe gospodării, în schimbul unei remunerații acordate exclusiv sub formă de tichete de activități casnice.

Prestatorul casnic este persoana fizică ce poate desfășura astfel de activități în gospodăria beneficiarului, la propriul domiciliu sau într-un alt loc necesar prestării serviciului, stabilit de comun acord. Veniturile obținute din aceste activități nu stabilesc o limită pentru exercitarea dreptului de cumul, potrivit informațiilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Persoanele pensionate pentru limită de vârstă pot continua să lucreze și să primească simultan pensia și veniturile obținute din activități profesionale. Posibilitatea este prevăzută de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, cu respectarea condițiilor și excepțiilor stabilite de actul normativ.

O categorie pentru care legislația prevede în mod expres posibilitatea cumulului este cea a pensionarilor de invaliditate. Aceștia pot obține venituri din activități profesionale fără ca gradul de invaliditate în care sunt încadrați să constituie, prin el însuși, un impediment pentru cumularea pensiei cu aceste venituri.

„Pensionarii de invaliditate pot cumula pensia cu alte venituri indiferent de gradul de invaliditate”, precizează CNPP. Regula face parte dintre modificările introduse prin noua legislație privind sistemul public de pensii.

Există însă categorii pentru care dreptul de cumul este limitat. O situație distinctă este cea a soțului supraviețuitor care beneficiază de pensie de urmaș. Acesta poate cumula pensia cu venituri, însă nu atunci când veniturile lunare depășesc salariul minim brut pe țară garantat în plată.

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut este de 4.325 de lei, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 146/2026. Prin urmare, această valoare reprezintă pragul aplicabil în a doua jumătate a anului 2026 pentru situația soțului supraviețuitor care primește pensie de urmaș. Restricția se aplică atunci când veniturile lunare depășesc nivelul stabilit de lege.

O altă excepție importantă îi vizează pe beneficiarii pensiei anticipate. Aceștia nu pot încasa simultan pensia anticipată și veniturile obținute în baza unui contract individual de muncă sau a unui raport de serviciu.

Restricția se extinde și asupra persoanelor care ocupă funcții elective sau sunt numite în autoritățile executive, legislative ori judecătorești, pe perioada exercitării mandatului. Legislația include în această categorie și membrii cooperatori din organizațiile cooperației meșteșugărești ale căror drepturi și obligații sunt asimilate celor aplicabile persoanelor menționate.

Astfel, posibilitatea de a încasa pensia împreună cu veniturile profesionale diferă în funcție de tipul pensiei și de natura activității desfășurate. Pentru pensionarii pentru limită de vârstă și pensionarii de invaliditate, legislația permite cumulul în condițiile stabilite de lege, în timp ce pentru pensia anticipată și anumite situații privind pensia de urmaș sunt prevăzute limite.

Regulile privind cumulul sunt legate și de modul în care sunt valorificate perioadele lucrate după pensionare. Pensionarii pentru limită de vârstă care continuă să lucreze după înscrierea la pensie pot solicita adăugarea stagiului de cotizare realizat ulterior la drepturile de pensie.

Pensionarii pentru limită de vârstă care realizează în continuare stagiu de cotizare pot solicita recalcularea pensiei prin valorificarea perioadei lucrate după pensionare. Cererea poate fi depusă o singură dată într-un an calendaristic.

Stagiul de cotizare realizat în perioada în care pensia este cumulată cu venituri profesionale poate fi folosit pentru recalcularea dreptului de pensie. Potrivit precizărilor CNPP, această perioadă nu este însă luată în calcul pentru acordarea punctelor de stabilitate.

Separat de regulile aplicabile sistemului public de pensii, există și o propunere legislativă care vizează persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau de pensii militare de stat și aleg să își continue activitatea într-o instituție publică.

Potrivit proiectului inițiat de Guvern, aceste persoane ar putea încasa doar 15% din pensie pe perioada în care continuă să lucreze la stat. Proiectul a trecut tacit de Senat, fără să fie dezbătut și votat, după expirarea termenului stabilit pentru adoptare, iar decizia finală urmează să fie luată de Camera Deputaților.