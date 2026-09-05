O pensie de 5.000 de lei nu se obține la fel pentru toți. Câți ani trebuie să lucrezi în funcție de salariu

Numărul anilor de muncă necesari pentru a ajunge la o pensie netă de 5.000 de lei diferă în funcție de veniturile obținute pe durata carierei. În sistemul public de pensii, nivelul salariului raportat la salariul mediu influențează punctajul acumulat și, implicit, perioada de cotizare necesară pentru atingerea unei anumite pensii.

Potrivit calculului simplu, o pensie netă de 5.000 de lei presupune o pensie brută de 5.435 de lei. Pentru atingerea acestei valori brute este necesar un total de 67,10 puncte în sistemul public de pensii.

Calculul are la bază prevederile Legii nr. 360/2023 și Valoarea Punctului de Referință, stabilită la VPR = 81 de lei. Punctajul necesar poate fi acumulat într-o perioadă diferită de la o persoană la alta, în funcție de nivelul veniturilor și de anii de contribuție.

Vechimea necesară pentru o pensie de 5.000 de lei nu este identică pentru toți salariații. Unul dintre factorii importanți este nivelul salariului raportat la salariul mediu pe economie, deoarece acesta influențează numărul de puncte acumulate pe durata perioadei de cotizare.

Un alt element îl reprezintă punctele de stabilitate acordate pentru anii de contribuție care depășesc pragul de 25 de ani. Aceste puncte suplimentare se adaugă la punctajul acumulat și pot reduce perioada necesară pentru atingerea punctajului total.

Pentru anii de vechime suplimentari, sistemul prevede acordarea unor puncte de stabilitate în funcție de perioada de contribuție. Pentru anii 26-30 se acordă câte 0,50 puncte pentru fiecare an, iar pentru anii 31-35 sunt acordate câte 0,75 puncte pe an.

După depășirea pragului de 35 de ani de contribuții, se acordă câte 1,00 punct pentru fiecare an. Prin urmare, numărul total de ani necesari pentru atingerea punctajului poate varia considerabil în funcție de veniturile realizate și de durata contribuției.

Persoanele care obțin venituri mai mari pe parcursul carierei pot acumula punctajul necesar într-un interval mai scurt. În schimb, pentru salariații care câștigă salariul minim pe economie, perioada estimată pentru atingerea punctajului necesar este mai mare.

Calculul prezentat ia în considerare patru situații distincte, stabilite în funcție de raportul dintre salariul obținut și salariul mediu pe economie. Prima situație este cea a unei persoane care a câștigat salariul minim pe economie pe durata carierei.

În acest caz, estimarea indică aproximativ 45,6 ani de muncă pentru atingerea punctajului necesar unei pensii de 5.000 de lei. Perioada este mai mare deoarece venitul raportat la salariul mediu generează un punctaj mai redus.

Pentru persoanele care au avut un salariu egal cu media pe economie, perioada estimată este de aproximativ 39 de ani. Diferența față de cazul salariului minim rezultă din nivelul mai ridicat al punctajului acumulat prin raportarea venitului la salariul mediu.

O a treia situație este cea a unui salariu cu 50% mai mare decât media pe economie. Pentru acest nivel de venit, calculul indică o perioadă de aproximativ 30 de ani de muncă pentru atingerea punctajului necesar unei pensii de 5.000 de lei.

În cazul persoanelor care au obținut, în medie, un salariu de două ori mai mare decât salariul mediu pe economie, perioada estimată scade la aproximativ 24 de ani. Astfel, un venit mai ridicat pe durata carierei permite acumularea mai rapidă a punctajului necesar.

Cele patru situații analizate arată diferențele dintre perioadele de cotizare: aproximativ 45,6 ani pentru salariul minim, 39 de ani pentru salariul mediu, 30 de ani pentru un salariu cu 50% peste medie și 24 de ani pentru un salariu dublu față de media pe economie.

Nivelul veniturilor obținute de-a lungul carierei are, astfel, un rol important în calcularea pensiei. Cu cât salariul raportat la media pe economie este mai ridicat, cu atât punctajul acumulat este mai mare, iar perioada estimată pentru atingerea unui anumit nivel al pensiei poate fi mai scurtă.