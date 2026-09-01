Generațiile care ar putea munci mai mult. Ce se întâmplă cu cei născuți în 1962, 1965 și 1970

Pentru milioane de persoane care lucrează și plătesc contribuții în Germania, inclusiv români, anul nașterii poate avea un rol important în stabilirea momentului pensionării. O nouă reformă aflată în discuție ar putea modifica regulile după care este determinată vârsta de pensionare. În special generațiile mai tinere ar putea ajunge să lucreze mai mult decât prevede legislația actuală. Diferențele dintre generațiile născute în 1962, 1965 și 1970 sunt deja vizibile în scenariile analizate.

Sistemul german de pensii se află deja într-un proces de majorare graduală a vârstei standard de pensionare, de la 65 la 67 de ani. Pentru persoanele născute în 1964 și ulterior, vârsta standard este în prezent de 67 de ani. Modificările ar putea continua însă și după atingerea acestui prag.

Comisia pentru securitatea pensiilor a prezentat propuneri pentru o nouă reformă, iar una dintre ideile centrale este legarea vârstei de pensionare de speranța medie de viață. În acest scenariu, creșterea duratei medii de viață ar putea duce și la prelungirea perioadei de activitate profesională. O parte dintre anii câștigați prin creșterea speranței de viață ar putea fi astfel reflectată în momentul ieșirii la pensie.

Pentru persoanele născute în 1962, regulile actuale prevăd o vârstă standard de pensionare de 66 de ani și 8 luni. Această generație se află încă în perioada de creștere graduală a vârstei standard.

Persoanele care au acumulat 45 de ani de perioade de asigurare pot beneficia, dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții prevăzute de legislație, de posibilitatea pensionării mai devreme. Pentru generația născută în 1962, acest prag este în prezent de 64 de ani și 8 luni, fără reduceri ale pensiei. Acest mecanism se află însă printre elementele pentru care Comisia propune modificări.

Pentru persoanele născute în 1965, legislația actuală stabilește vârsta standard de pensionare la 67 de ani. În cazul introducerii mecanismului propus de Comisia pentru securitatea pensiilor, generațiile mai tinere ar putea fi afectate de o creștere suplimentară a vârstei de pensionare. Calculul ar urma să țină cont de evoluția speranței de viață.

Estimările prezentate în legătură cu propunerile de reformă indică pentru generația 1965 o posibilă vârstă de pensionare de aproximativ 67 de ani și o lună. Diferența față de limita actuală este redusă, însă aceasta ar putea deveni mai evidentă în cazul generațiilor născute ulterior.

Pentru persoanele născute în 1970, legislația aflată în vigoare prevede, la rândul ei, o vârstă standard de pensionare de 67 de ani. O eventuală legare a pensionării de creșterea speranței de viață ar putea duce însă la depășirea acestui prag.

Estimările asociate propunerilor indică pentru generația 1970 o posibilă vârstă standard de pensionare de aproximativ 67 de ani și 6 luni. Această valoare este orientativă și nu reprezintă o vârstă de pensionare stabilită prin lege.

Unul dintre punctele importante ale reformei vizează persoanele care au contribuit la sistem timp de 45 de ani. În prezent, cei care îndeplinesc condițiile pentru categoria persoanelor „asigurate pentru o perioadă deosebit de lungă” se pot pensiona mai devreme fără reduceri ale pensiei.

Pentru persoanele născute în 1964 și după acest an, limita actuală pentru această formă de pensionare este de 65 de ani. Comisia a propus însă eliminarea mecanismului în forma sa actuală.

Dacă propunerea ar fi adoptată, pensionarea înainte de atingerea vârstei standard ar putea deveni mai dificilă, inclusiv pentru persoanele care au avut o carieră profesională foarte lungă. Modificarea ar afecta astfel și mecanismul destinat celor care au acumulat perioade îndelungate de asigurare.

În paralel, sunt analizate mecanisme de protecție pentru persoanele care au plătit contribuții timp de mulți ani, dar care nu mai pot continua activitatea până la finalul carierei profesionale din motive de sănătate, relatează Merkur.

Pentru românii care lucrează în Germania și își stabilesc planurile în funcție de momentul pensionării, este important de precizat că modificările prezentate nu fac, în acest moment, parte din legislația în vigoare. Acestea reprezintă propuneri pentru viitoarea reformă a sistemului german de pensii.

Proiectele trebuie transformate în prevederi legislative și să parcurgă procesul de adoptare. Doar ulterior va putea fi stabilit ce generații vor fi efectiv afectate de noile reguli.

Tot atunci va fi clar de la ce dată s-ar aplica eventualele modificări și ce măsuri tranzitorii ar putea fi introduse. Până la adoptarea unor noi prevederi, persoanele asigurate în Germania se pensionează potrivit regulilor care sunt în prezent în vigoare.