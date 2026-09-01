Un convoi neobișnuit traversează România. 22 de transporturi agabaritice, pe mai multe trasee
SURSA FOTO: Dreamstime - Trafic
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că 22 de transporturi agabaritice sunt programate să circule, marți și miercuri, pe mai multe drumuri din România.
Traseele și caracteristicile transporturilor
Potrivit informațiilor transmise de autorități, 12 dintre aceste transporturi vor circula pe trasee care includ drumuri naționale, autostrăzi și sectoare de drum județean. Transporturile au dimensiuni și mase diferite, unele dintre acestea având lungimi de până la 98 de metri sau mase care depășesc 190 de tone.
Primul traseu anunțat este Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – DN 3 – DN 22C – DN 2A – DN 22A – DN 22F – DN 22D – DN 22 – Văcăreni. Transportul este format dintr-un camion cu lățimea de 5,5 metri, înălțimea de 5,06 metri și masa de 194,6 tone.
Un alt transport va circula pe ruta Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – DN 2A – DN 21A – DN 21 – DN 2B – DN 26 – DN 24D – DN24G – DN 24A – DN24 – DN 24+KM 88+455. Acesta este format dintr-un camion cu masa de 129,6 tone.
Pe traseul Avrig – DN 1 – A1 – A10 – A3 – INT DN 1F-DN 1J sunt programate două transporturi. Fiecare este format din câte două camioane cu lungimea de 47 de metri, iar masele sunt de 104,15 și 104,2 tone.
Alte două transporturi vor circula pe ruta Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – A2 – DN 21 – DN 2B – DN 26S – DN 22 – Văcăreni. Fiecare este format dintr-un camion cu lungimea de 98 de metri.
Alte deplasări programate
Patru transporturi sunt anunțate pe traseul INT DNA1SB – DJ106 – A1 – Boița. Acestea sunt formate din câte un camion, fiecare având masa de 94,22 tone.
Tot marți, două transporturi vor circula pe ruta Agigea – DN 39A – DN 39 – A4 – A2 – DN 21 – DN 2B – DN 26 – DN 24D – DN24G – DN 24A – DN24 – DN 24 KM 88+000. Fiecare transport este format din câte două camioane cu lungimea de 80 de metri.
Pentru ziua de miercuri sunt programate alte 10 transporturi agabaritice, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Dintre acestea, șase transporturi vor circula pe traseul INT DNA1SB – DJ106 – A1 – Boița. Fiecare este format din câte un camion cu masa de 94,22 tone.
Transporturile programate miercuri
Alte patru transporturi sunt prevăzute pe ruta Avrig – A1 – A10 – A3 – INTDN1F-DN1J. Acestea sunt formate din câte două camioane cu lungimea de 47 de metri, iar masele sunt de 104,02 și 107 tone, arată sursa citată.
Centrul Infotrafic precizează că deplasarea celor 22 de transporturi agabaritice va avea loc pe traseele stabilite pentru zilele de marți și miercuri.
Transporturile au dimensiuni și mase care necesită măsuri speciale de siguranță pe durata deplasării pe drumurile publice. Potrivit sursei citate, transporturile agabaritice vor fi însoțite de echipaje de poliție rutieră.
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