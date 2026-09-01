România își construiește propria infrastructură pentru inteligență artificială. RO AI Factory intră în etapa decisivă

SURSA FOTO: Concept Capital realizat cu AI - Fabrică AI, inteligență artificială, AI

România începe implementarea proiectului RO AI Factory, destinat dezvoltării unei infrastructuri naționale pentru inteligență artificială. Etapa a fost lansată oficial la 1 septembrie 2026. Capacitățile de calcul de înaltă performanță vor fi găzduite de ICI București. Cercetătorii, universitățile, companiile, start-up-urile, IMM-urile și instituțiile publice vor putea utiliza viitoarele servicii.

RO AI Factory a intrat oficial în etapa de implementare, iar România urmează să construiască o infrastructură dedicată inteligenței artificiale, conectată la ecosistemul european EuroHPC. Proiectul poartă denumirea completă „Romanian EuroHPC AI Factory at ICI Bucharest” și este conceput pentru dezvoltarea, antrenarea, testarea și validarea modelelor și aplicațiilor AI.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București va fi entitatea-gazdă a infrastructurii. Instituția va pune la dispoziție spațiul și suportul tehnic necesare instalării, integrării și funcționării capacităților de calcul de înaltă performanță.

Serviciile proiectului vor fi dezvoltate împreună cu Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București și cu celelalte organizații care formează consorțiul. În prima etapă vor fi pregătite capacitățile de găzduire și vor fi instalate sistemele hardware. Ulterior, serviciile vor fi integrate și conectate la infrastructurile naționale și europene.

Noua infrastructură nu va furniza exclusiv resurse de calcul, ci va include un ecosistem complet destinat dezvoltării inteligenței artificiale. Proiectul prevede capacități HPC, servicii pentru crearea și antrenarea modelelor AI, infrastructuri pentru date, biblioteci de algoritmi și instrumente necesare dezvoltării unor tehnologii responsabile.

Prin RO AI Factory, organizațiile din România vor putea testa și valida aplicații noi fără să fie obligate să își construiască propriile infrastructuri de calcul de mare amploare. Această facilitate este destinată în special entităților care dezvoltă proiecte complexe, dar nu dispun de resursele tehnice și financiare necesare pentru achiziționarea unor sisteme performante.

Accesul la infrastructură nu va fi rezervat mediului universitar. Printre viitorii utilizatori se află organizațiile de cercetare, companiile de tehnologie, operatorii industriali, instituțiile administrației publice, start-up-urile și întreprinderile mici și mijlocii.

Proiectul urmărește să extindă accesul la tehnologiile avansate pentru companiile care nu își permit să construiască și să întrețină individual infrastructuri specializate pentru inteligență artificială. Start-up-urile și IMM-urile sunt indicate printre principalii beneficiari ai serviciilor care vor fi furnizate.

Firmele eligibile ar urma să primească acces atât la resurse de calcul, cât și la expertiză tehnică, mentorat și programe de pregătire. Serviciile vor putea fi utilizate în etapele de dezvoltare, testare și validare a produselor ori serviciilor bazate pe inteligență artificială.

Unul dintre obiectivele RO AI Factory este sprijinirea companiilor românești pentru a trece de la folosirea unor soluții AI create de alți furnizori la dezvoltarea propriilor tehnologii. Infrastructura ar urma astfel să susțină transformarea proiectelor aflate în fază experimentală în produse și servicii care pot fi introduse pe piață.

ICI București urmărește să reunească în jurul proiectului organizațiile care desfășoară activități în domeniul inteligenței artificiale. Directorul general al institutului, Adrian-Victor Vevera, a anunțat că formarea acestei comunități a început deja.

„Ne dorim ca RO AI Factory să devină un punct de întâlnire între cercetare, mediul academic, companii și sectorul public și, mai ales, un cadru în care infrastructura, expertiza și colaborarea să ducă la proiecte și soluții concrete”, a declarat Adrian-Victor Vevera într-o postare publicată de ICI București pe Facebook.

Din consorțiu fac parte ICI București, POLITEHNICA București, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice. Lor li se alătură Asociația Transilvania IT, Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu”, Consiliul Național al IMM-urilor din România și Asociația Romanian Digital Innovation Hubs.

RO AI Factory va fi integrată în rețeaua europeană de fabrici AI dezvoltată sub coordonarea European High Performance Computing Joint Undertaking. Conectarea la această structură va permite schimburi de resurse, date, expertiză și bune practici între organizațiile participante.

Integrarea în rețeaua europeană va crea, de asemenea, cadrul necesar pentru desfășurarea unor proiecte comune cu instituții, universități și companii din alte state europene. Organizațiile din România vor putea utiliza infrastructura națională și, în același timp, vor avea acces la cooperarea oferită de ecosistemul EuroHPC.

Calendarul prezentat de ICI București stabilește ca infrastructura să devină operațională până la sfârșitul anului 2027. Serviciile și ecosistemul asociat vor fi dezvoltate treptat, pe măsură ce capacitățile tehnice sunt instalate și integrate.

După operaționalizare, resursele RO AI Factory vor putea fi folosite pentru cercetare, dezvoltarea unor produse comerciale și implementarea proiectelor instituțiilor publice. Infrastructura va oferi în România capacități pentru construirea, antrenarea, verificarea și testarea tehnologiilor de inteligență artificială.